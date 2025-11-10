MTur lança catálogo de experiências especial COP30 ((Foto: Mário Oliveira - MTUR))

O Brasil que o mundo encontrará durante a COP30, em Belém, vai muito além das discussões climáticas: ele poderá ser vivenciado, saboreado e sentido. Para guiar os visitantes nacionais e internacionais por essa jornada, o Ministério do Turismo lança o Catálogo de Experiências Turísticas “Conheça o Brasil – Edição Especial COP30”. O catálogo vai estar disponível nas InfoZones espalhadas por Belém, no Espaço “Conheça o Brasil” do Ministério do Turismo, na GreenZone da COP30 e também no Portal do MTur.

A seleção das experiências turísticas baseou-se em levantamento realizado junto às Secretarias de Turismo das Unidades da Federação, entidades do Conselho Nacional do Turismo (CNT) e Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, sendo a curadoria feita pela Coordenação-Geral de Produtos e Experiências Turísticas do Ministério do Turismo.

A publicação reúne mais de 100 experiências cuidadosamente selecionadas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. O foco é apresentar um ecossistema turístico plural, inovador e alinhado aos pilares da cúpula climática, como a conservação ambiental, a justiça climática e a sustentabilidade.

Com predominância de iniciativas de Ecoturismo e Turismo de Base Comunitária, a revista dá protagonismo às comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e rurais na construção de vivências autênticas, transformadoras e responsáveis.

“A COP30 em Belém é a nossa maior janela para o mundo. Este catálogo não é apenas um guia; é um convite para que os visitantes globais vejam, sintam e vivenciem o Brasil que preserva, que inclui e que se orgulha de sua sociobiodiversidade. Queremos mostrar, a partir do turismo sustentável, que ele é um poderoso agente de conservação ambiental e desenvolvimento social”, ressalta o ministro Celso Sabino.

Destaque

Sendo o coração do evento, o Pará ganha um capítulo de honra, abrindo a revista com uma diversidade de experiências que refletem a alma amazônica.

A começar pela capital, Belém, o visitante é convidado para uma imersão na cultura e gastronomia da metrópole. Reconhecida pela UNESCO como Cidade Criativa da Gastronomia , a capital paraense oferece desde a explosão de sabores do Mercado Ver-o-Peso e do açaí autêntico até a tranquilidade de navegar pelas ilhas fluviais que cercam a cidade.

Entre as experiências destacadas, estão:

Imersão na Ilha do Combu: A poucos minutos de barco de Belém, esta vivência permite ao turista conhecer a cultura ribeirinha e participar de práticas sustentáveis. A experiência inclui desde a produção artesanal de chocolate com cacau nativo na famosa Casa de Chocolate Filha do Combu até a participação na colheita do açaí e banhos de ervas tradicionais.

Trilha Amazônia Atlântica: Uma trilha de longo curso que atravessa 17 municípios do estado. O percurso é um mergulho nos ecossistemas locais, permitindo ao visitante banhar-se em igarapés de águas claras , vislumbrar os campos naturais bragantinos e conhecer a costa atlântica do Pará com seus manguezais conservados. A trilha valoriza o modo de vida único dos povos tradicionais e sua relação de simbiose com a floresta.

Rotas Quilombolas: A revista também evidencia o afroturismo na região , com rotas como a Trilha Afroecológica Caminhos de Bujaru e os Caminhos Ancestrais do Quilombo do Abacatal , que revelam a força da ancestralidade indígena e africana na formação do território.

Roteiros

Embora o Pará seja o anfitrião, a revista é um convite para descobrir todo o Brasil. A seleção mostra a pluralidade do turismo sustentável no país.

No Nordeste, o Roteiro quilombo cultural de São Luís (MA) convida o visitante a conhecer a essência de um dos maiores quilombos urbanos da América Latina.

No Centro-Oeste, o Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga (GO) oferece uma imersão na cultura afro-brasileira, combinando trilhas exuberantes, cachoeiras e uma gastronomia 100% natural, colhida diretamente das roças.

No Sudeste, a Experiência imersiva na Pequena África (RJ) propõe um tour pela história e resistência do povo negro no Rio de Janeiro , passando por marcos como o Cais do Valongo, local ligado ao tráfico de escravos e reconhecido pela UNESCO.

No Sul, a Georrota Cânions do Sul (RS/SC), um Geoparque Mundial da UNESCO , foca no geoturismo e na aventura, apresentando os maiores cânions da América Latina, como o Itaimbezinho e o Fortaleza.

O Catálogo de Experiências Turísticas “Conheça o Brasil – Edição Especial COP30” vai além de um guia de viagens, é uma ferramenta estratégica para o posicionamento do Brasil como um destino turístico com vocação para o turismo sustentável e responsável, capaz de atrair um público que busca conexão com a natureza, a cultura e o modo de vida de nossas comunidades.

