Paraíba: Festival Guriatã celebra o Coco, a Ciranda e a Mazurca (Carlinhos e Mestre Dude - Mazurca de Santa Catarina - Assentamento de Santa Catarina - Cidade Monteiro (Foto: Zé Silva Arte e Cultura))

A Paraíba se prepara para sediar um dos encontros mais autênticos e relevantes do calendário cultural do Nordeste: o Festival Guriatã – Encontro de Cocos, Cirandas e Mazurcas. Entre os dias 14 e 16 de novembro, o evento transformará o Espaço Energisa, em João Pessoa, e a Fazenda Coração de Mãe, no Conde, em polos de celebração e articulação das tradições regionais. Idealizado por Zé Silva, com produção do Coletivo Estrela Dalva e B15 Arte, o Guriatã nasce com o propósito de “acordar”, e não meramente resgatar, as manifestações que dão ritmo e sentido à cultura popular nordestina.

Luta e conquistas: o movimento pela ancestralidade

Zé Silva, idealizador do festival, contextualiza que o evento é fruto de uma mobilização de anos. Ele explica que os últimos sete anos foram de intensa luta por políticas públicas que valorizassem essas tradições, culminando na conquista de uma data estadual — 26 de julho, Dia de Nossa Senhora de Santana — para celebrar o coco, a ciranda e a mazurca. O Guriatã surge, então, para reunir mestres, dançantes e pesquisadores em torno do objetivo de manter vivas essas raízes, sem que a essência cultural seja diluída pela lógica comercial.

Essas manifestações, registradas como Patrimônio Imaterial da Paraíba desde 2021, representam o pulsar genuíno do Nordeste: o canto coletivo, a dança em roda, o encontro de gerações e o aprendizado passado de corpo para corpo. O objetivo principal é construir um espaço permanente de diálogo e visibilidade para quem faz e ensina essas tradições, almejando o reconhecimento futuro pela UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Zé Silva ainda celebra um marco recente: a criação do Dia Nacional dos Cocos, Cirandas e Mazurcas em 2025, uma grande conquista iniciada na Paraíba, que também lidera o processo de reconhecimento dessas manifestações junto ao IPHAN.

Imersão e grade cultural de peso

O festival traz para seu palco a nata da cultura popular nordestina. Estão confirmadas apresentações de grupos renomados, como o Samba de Coco Raízes de Arcoverde (PE), Mestre Zé Zuca e Caiana dos Crioulos (PB), Verdelinhos (AL), Samba de Parêia da Mussuca (SE) e Mestre Bule-Bule (BA). Outras atrações incluem grupos como Coco do Congo, Ciranda dos Tupinambás, Coco de Iguape, Coco de Zambê, Mestre Inácio e as Ceguinhas de Campina Grande, garantindo uma programação rica e diversificada para os amantes da cultura.

Além dos espetáculos, o público terá a oportunidade de participar de oficinas práticas, rodas de conversa e vivências educativas que conectam arte, ancestralidade e território, configurando uma experiência completa para o turista interessado em imersão cultural. Para o setor, o evento terá um legado duradouro, já que toda a programação será documentada em um média-metragem, que visa ampliar a difusão das manifestações e reforçar o turismo cultural nas comunidades envolvidas.

A B15 Arte, produtora do evento em parceria com o Coletivo Estrela Dalva, reforça que o Guriatã se estabelece como um espaço de escuta e reinvenção das tradições. Segundo a curadoria, o papel da produção é potencializar essas vozes e construir pontes entre a cultura popular e as linguagens contemporâneas, com respeito e coerência estética. O Festival Guriatã é uma realização de Zé Silva Arte e Cultura, com produção do Coletivo Estrela Dalva e da B15 Arte, sendo aberto ao público. As inscrições para oficinas, rodas de conversa, credenciamento de expositores e camping podem ser feitas no site oficial.

