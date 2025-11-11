Número de turistas internacionais no Brasil alcança recorde (Chegada de turistas internacionais nos primeiros 10 meses de 2025 cresceu 42,2% em relação ao mesmo período do ano passado (Foto: Embratur-Visit Brasil/Divulgação))

O Brasil está cada vez mais próximo da marca de 8 milhões de turistas internacionais. De janeiro a outubro deste ano, o país já soma 7.686.549 chegadas. O volume representa um aumento de 42,2% sobre o mesmo período de 2024, quando o registro ficou em 5.406.409, e já configura como o maior acumulado de visitantes estrangeiros para os primeiros dez meses registrado na série histórica.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: IA: os riscos da mais nova “corrida do ouro” na hotelaria

Somente em outubro, o Brasil registrou 587.312 chegadas. O número representa um crescimento de 15,4% em comparação com o mesmo mês de 2024, quando o país recebeu 508 mil visitantes. É mais um recorde estabelecido na série histórica para o mês. Os dados são da Embratur em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal.

Para o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, o bom resultado é o prenúncio de patamares ainda melhores na chegada de visitantes internacionais para o ano de 2025. A quebra de recordes indica um momento de expansão para o setor e o aumento no fluxo de visitantes fortalece a economia, consolidando o turismo como vetor de desenvolvimento, com geração de emprego e renda nas diferentes regiões. “Os números mostram que fecharemos o ano de 2025 com mais de 9 milhões de visitantes internacionais, consolidando o Brasil como o destino turístico que mais cresce no mundo em chegada de turistas”, destaca.

“Estamos colhendo os frutos de um Brasil que se mostra ao mundo como um destino diverso, sustentável, que oferece aos seus visitantes experiências que são cada vez mais desejadas por todo o mundo. Estamos transformando o momento positivo em uma tendência, além de promover desenvolvimento social com uma atividade que já comprovou seu poder de impulsionar nossa economia, com geração de emprego e oportunidades em todas as regiões do país”, afirma Freixo.

LEIA TAMBÉM: Paraíba: Festival Guriatã celebra o Coco, a Ciranda e a Mazurca

“Estes números são a prova definitiva de que o Brasil voltou ao centro do turismo mundial. Superar o recorde histórico do país em apenas dez meses, sob a liderança do presidente Lula, é um feito extraordinário. Estamos no caminho certo para alcançaremos nossa meta de 10 milhões de turistas até o fim do ano, consolidando um novo patamar para o setor”, afirma o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Principais emissores

A Argentina segue na liderança como maior país emissor de turistas para o Brasil. Nos primeiros 10 meses de 2025, os destinos brasileiros registraram a chegada de quase 3 milhões de hermanos, valor 85,46% maior que no mesmo período de 2024. O número de argentinos que vieram ao Brasil de janeiro a outubro também supera em muito o total de entradas nos 12 meses de 2024, de 1,96 milhões.

O segundo lugar entre os maiores emissores fica com o Chile, com 661.850 entradas nos primeiros 10 meses de 2025. Em termos percentuais, o registro aponta um crescimento de 27,68%. Em terceiro lugar estão os Estados Unidos, com 614.348 chegadas e crescimento de 7,34%, seguido pelo Uruguai, com 453.633 turistas e 37,2% de aumento em relação ao período de janeiro a outubro de 2024, e em quinto, o Paraguai, com 421.886 desembarques, aumento de 14,2%.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo