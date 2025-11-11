Festivais gastronômicos da Bahia impulsionam economia e reforçam a cultura local (Os três festivais, localizados em municípios estratégicos, cumprem um papel fundamental na valorização da gastronomia como ferramenta cultural. (Foto: Divulgação))

A Bahia, berço da cultura e da identidade nacional, reafirma seu papel de destaque no cenário gourmet com a realização de grandes eventos gastronômicos na Costa do Descobrimento. Mais do que simples celebrações culinárias, os festivais de Santa Cruz Cabrália, Arraial d’Ajuda e Prado consolidam-se como poderosos motores de desenvolvimento regional, valorizando a cadeia produtiva local, a agricultura familiar e, sobretudo, a rica e inconfundível culinária baiana, um patrimônio imaterial marcado pela miscigenação de sabores.

Temperos de Cabrália

Temperos de Cabrália (Foto: Reprodução Instagram)

Santa Cruz Cabrália será o palco da 2ª edição do Festival Gastronômico Temperos de Cabrália, entre 21 e 30 de novembro, sob a temática “Herança Indígena”. Esta escolha é um mergulho profundo nos saberes ancestrais, convidando chefs, cozinheiros e o público a valorizarem ingredientes, modos de preparo e as histórias milenares dos povos originários que moldaram a culinária da região. A proposta é uma homenagem à identidade local e à sustentabilidade.

Com o objetivo de reforçar Cabrália como um destino de experiências autênticas, o festival conta com a participação de mais de 20 empreendimentos gastronômicos. Eles estão distribuídos em diversas localidades, incluindo a sede do município, Coroa Vermelha, Santo André, Santo Antônio e Guaiú. Os cardápios, criados exclusivamente para o evento, prometem uma imersão sensorial que combina tradição, criatividade e os princípios orientadores do festival.

Além da oferta dos pratos nos restaurantes, a Praça Pedro Álvares Cabral sediará uma intensa programação nos dias 21 e 22 de novembro. O espaço receberá a Cozinha Show com chefs convidados, a Mostra Criativa, e atrações musicais. Um destaque é a presença de estandes de produtores locais e a exposição de artesanato indígena, que complementam a experiência gastronômica com a riqueza cultural da região.

O evento prioriza também ações de sustentabilidade, voltadas à redução de resíduos e ao incentivo à reciclagem. O Festival Temperos de Cabrália é uma realização da Abrasel, com apoio institucional do SEBRAE e do SENAC, e patrocínio da Prefeitura de Santa Cruz Cabrália, Vila Camarão e Vertrau, demonstrando a força da parceria entre setor público e iniciativa privada na promoção cultural e turística.

Esquina do Mundo

Festival Esquina do Mundo (Foto: Juliano Monteiro)

O distrito charmoso de Arraial d’Ajuda, em Porto Seguro, até 16 de novembro, se transforma no “Epicentro Gastronômico” com a 7ª edição do Festival Esquina do Mundo. Com o tema “Do Campo à Mesa – Cozinha Km 0”, o evento foca na inventividade dos participantes e tem como principal objetivo fortalecer o elo entre os pequenos produtores regionais e a alta gastronomia.

Dezenas de restaurantes e estabelecimentos gastronômicos competem em categorias como Prato Principal, Petiscos e a consolidada categoria Café da Manhã, impulsionando a economia e a sustentabilidade social na cadeia produtiva.

O Festival Esquina do Mundo é reconhecido por ser um motor para o desenvolvimento regional, movimentando o turismo, gerando empregos e oferecendo visibilidade a empreendedores e produtores artesanais. O conceito “Km 0” incentiva a responsabilidade social e o uso de insumos de origem próxima, garantindo frescor e valorizando o talento dos chefs que transformam a matéria-prima local em obras de arte culinárias, celebrando o sabor autêntico da Bahia.

Festival Gastronômico e Cultural de Prado

Festival Gastronômico e Cultural de Prado (Foto: Reprodução Instagram)

Embora encerrado em outubro de 2025, o 19º Festival Gastronômico e Cultural de Prado se consolida como um marco inegável para a região, servindo de exemplo da força da gastronomia como estratégia de desenvolvimento. Com o tema “Colhido no Campo, Escolhido na Feira”, o evento alcançou números recordes, demonstrando o potencial de crescimento do setor na Costa das Baleias.

O impacto financeiro foi notável, superando a marca de R$ 2 milhões em faturamento total e registrando um crescimento de 10% em relação à edição anterior. A venda de 7.300 pratos exclusivos injetou R$ 380 mil diretamente na economia dos estabelecimentos, além de ter gerado mais de 130 novos postos de trabalho temporário, reafirmando que o festival movimenta sonhos e fortalece o senso de pertencimento de toda a comunidade.

Além dos resultados econômicos, o Festival de Prado destacou o compromisso com a sustentabilidade. Estabelecimentos como Japa do Beco, Mangata Gastronomia e Sorriso Baiano foram reconhecidos por iniciativas exemplares, como compostagem ativa, uso de energia solar e reaproveitamento de óleo de cozinha, provando que a excelência culinária caminha lado a lado com a responsabilidade socioambiental.

Força da culinária baiana

Os três festivais gastronômicos, localizados em municípios estratégicos, cumprem um papel fundamental na valorização da culinária como ferramenta cultural. Eles não apenas expõem a riqueza de temperos, ingredientes (como dendê, pimentas, frutos do mar e produtos da agricultura familiar) e modos de preparo herdados de indígenas, africanos e europeus, mas também criam plataformas de negócios para produtores e artesãos locais.

Essa união entre a tradição dos temperos, o talento dos chefs e a força da produção primária local eleva a experiência turística, confirmando que a Bahia é um destino onde a cultura se degusta. Os festivais gastronômicos de Prado, Cabrália e Arraial d’Ajuda são, portanto, a prova de que a identidade gastronômica do estado é um dos seus maiores ativos, pavimentando o caminho para um futuro mais saboroso e sustentável.

