Melhores destinos para aproveitar o feriadão de ônibus ((Foto: Divulgação))

Com o feriado do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, abrindo caminho para um possível feriadão prolongado, muitos brasileiros já estão pensando em botar o pé na estrada. E, claro, sem deixar de lado a economia!

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Festivais gastronômicos da Bahia impulsionam economia e reforçam a cultura local

A FlixBus, empresa de tecnologia para o transporte rodoviário, preparou uma seleção de destinos que misturam cultura, história, praia e muitas experiências inesquecíveis. São opções para todos os perfis de viajantes que querem aproveitar a data sem pesar no bolso.

Nordeste celebrando o verão

Novembro marca um período de sol e calor no Nordeste brasileiro. Salvador e Recife, em particular, oferecem uma profunda imersão na cultura e na história afro-brasileira, tornando a celebração do Dia da Consciência Negra ainda mais significativa em seus berços culturais. Já Maceió e João Pessoa reservam praias belíssimas para curtir com a família ou entre amigos, sem precisar gastar muito para aproveitar o melhor da estação.

Sudeste com história e boa gastronomia

No Sudeste, duas capitais têm boas histórias para contar, e uma gastronomia acolhedora e familiar. O Rio de Janeiro, com suas belas praias e paisagens deslumbrantes, oferece uma vida urbana mais agitada – ótima pedida para quem busca diversão intensa. Já Belo Horizonte tem um ritmo mais tranquilo e histórico, que pode ser explorado em todo o circuito mineiro, acompanhado da tradicional comida caseira, marca registrada na região.

A arquitetura do Centro-Oeste

Brasília é conhecida por sua organização e urbanismo diferenciado. A capital oferece uma experiência única pelo Centro-Oeste, onde os viajantes podem apreciar não somente a paisagem, mas também a bela arquitetura da cidade durante o feriadão. O roteiro se concentra no Eixo Monumental, lar dos símbolos do poder do país, como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, e o Itamarati. Também é possível admirar o pôr do sol na Ponte JK, sobre o Lago Paranoá, ou relaxar no Parque da Cidade, um dos maiores parques urbanos do mundo.

LEIA TAMBÉM: Número de turistas internacionais no Brasil alcança recorde

O clima agradável e mágico do Sul

Para quem busca um feriadão com mais tranquilidade, sem abrir mão de praia e boa gastronomia, o Sul do Brasil reserva dois destinos cheios de charme e personalidade. Florianópolis oferece uma combinação perfeita de praias naturais, trilhas e rica cultura açoriana, ideal para famílias e amantes da natureza. Já Balneário Camboriú tem um ar mais urbano e sofisticado, com imponentes arranha-céus, vida noturna agitada e diversas opções de lazer, como o Parque Unipraias.

Aproveite as promoções

A FlixBus segue em ritmo de aquecimento para sua Green Friday — uma mega promoção nacional — com campanhas regionais já realizadas em Minas Gerais e São Paulo, e outras que vêm por aí. Por isso, vale ficar de olho nas redes sociais da empresa para não perder os próximos descontos e planejar a próxima viagem com ainda mais economia.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



