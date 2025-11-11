5 dicas para evitar perrengues na viagem de fim de ano ((Foto: pikisuperstar/Freepik))

Com a chegada do fim de ano, a empolgação para o Réveillon em grupo toma conta de famílias e amigos. A boa notícia é que, mesmo com a data se aproximando, ainda é possível fechar o roteiro com preços atrativos. Mas, para quem deixa o planejamento para os últimos meses, a organização é a palavra-chave.

Marco Lisboa, CEO e fundador da 3,2,1 GO!, rede de franquias especializada em experiências de viagem completas, destaca que viajar em grupo é uma experiência inesquecível, mas requer coordenação. “O brasileiro tende a deixar tudo para a última hora. Por isso, quem está começando a planejar agora precisa de organização. O primeiro passo é que todos participem das decisões e alinhem expectativas sobre destino, atividades e valores, para que a viagem flua muito melhor”, afirma Lisboa.

Confira as dicas essenciais para garantir um Réveillon tranquilo e memorável:

Defina o estilo da viagem em conjunto

Antes de fechar qualquer reserva, o grupo precisa entrar em sintonia sobre o que deseja. Praia, montanha, cidade grande ou ecoturismo? Ter clareza sobre o estilo da viagem é o ponto de partida para evitar frustrações. “Seja praia, cidade grande ou natureza, ter clareza sobre o que o grupo quer evita frustrações e garante que todos estejam na mesma sintonia”, explica o CEO. Para facilitar, ele sugere até a contratação de um serviço especializado para montar a programação desde essa etapa inicial.

Estabeleça um teto de gastos realista

O planejamento financeiro é, geralmente, o ponto mais sensível nas viagens em grupo. Lisboa alerta: “Nem todo mundo tem o mesmo poder aquisitivo. Por isso, definir um teto de gastos logo no início é fundamental para não deixar ninguém desconfortável.” A recomendação é estipular prazos para os pagamentos e incluir todos os custos no cálculo: hospedagem, transporte, alimentação e atividades extras.

Escolha uma hospedagem com área de convivência

Para grupos maiores, casas de temporada e apartamentos são a pedida certa. Além de reduzirem os custos, esses espaços oferecem um ambiente mais íntimo e acolhedor. “O ideal é buscar acomodações com áreas comuns, como sala, varanda ou churrasqueira. Esses momentos juntos são o que tornam a viagem inesquecível”, aconselha Lisboa. Para quem está na correria de fim de ano, recorrer a um bom agente de viagem pode ser a solução para encontrar a acomodação perfeita sem estresse.

Divida as tarefas e responsabilidades

Planejar uma viagem em grupo fica muito mais leve quando as responsabilidades são compartilhadas. “Ter um responsável pela hospedagem, outro pelas passagens e outro pelas atividades ajuda a distribuir tarefas e evita a sobrecarga de uma só pessoa”, recomenda. A divisão estratégica garante que todos os detalhes sejam checados e que a organização avance de forma mais ágil.

Use a tecnologia a favor do grupo

A tecnologia é uma aliada poderosa no planejamento coletivo. Planilhas compartilhadas, aplicativos de finanças e grupos de mensagens são ferramentas que facilitam a vida. “Hoje existem ferramentas que organizam gastos e até votações para definir o roteiro. Isso ajuda a tomar decisões democráticas e manter tudo sob controle”, completa Lisboa, garantindo que o consenso e a transparência financeira andem lado a lado.

