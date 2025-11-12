Magia do Natal chega ao Parque da Vila da Mônica na Serra Gaúcha ((Foto: Divulgação))

A temporada natalina na Serra Gaúcha ganha um toque especial de afeto e infância com a estreia da programação de Natal no Parque Vila da Mônica. A partir de 1º de novembro, os visitantes que buscam uma experiência diferenciada serão transportados para um cenário encantador, onde os personagens mais amados do Brasil esperam para celebrar a data.

Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena estarão a postos em trajes natalinos para um encontro VIP, cheio de abraços, fotos e sorrisos. A experiência é reservada para quem adquirir o acesso especial, sendo realizada na área exclusiva do Clubinho da Vila, que recebeu uma cenografia caprichada para refletir a emoção da época.

Homenagem e Presente Exclusivo

O evento também se destaca por uma homenagem emocionante: a celebração dos 90 anos de Mauricio de Sousa, completados no fim de outubro. Em parceria com o Papai Noel, a Turma preparou um presente exclusivo para a ocasião: um Horácio de pelúcia. O dinossauro, considerado o “alter-ego” do fundador dos estúdios MSP, reflete a filosofia de vida do cartunista, que por muitos anos foi o único a escrever e desenhar suas histórias.

Manoela da Costa Moschem, CEO do parque, destaca que o evento transcende o entretenimento: “Mais do que uma atração, o evento é uma imersão na essência do Natal e na história de um dos maiores ícones da cultura brasileira. O espaço VIP garante um encontro exclusivo, onde as famílias podem confraternizar com os personagens em um ambiente preparado para despertar sorrisos, nostalgia e novas memórias”.

Para quem preferir a celebração em grupo, a Turma da Mônica também apresentará o tradicional show temático de Natal, aberto a todos os visitantes, no famoso palco da Árvore do Sansão, reforçando o vínculo entre as gerações que cresceram com os icônicos personagens.

