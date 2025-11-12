Turismo em Contagem? Cê tá doido?! (Gilvan Rodrigues - Subsecretário de Cultura, Thalita Brito - Superintendente de Turismo, Dr. Ricardo Farias - Vice prefeito, Leandro Cunha - Analista Técnico do Sebrae Minas (Foto: Newton de Castro Resende/PMC))

Ontem (11/11), o município da região metropolitana de Belo Horizonte lançou o seu primeiro plano municipal de turismo da história, construído de maneira participativa. Praticar turismo em Contagem, pode, em um primeiro momento parecer algo bem improvável. Afinal, a cidade é conhecida por ser um grande polo industrial do estado de Minas Gerais.

Entretanto, o município tem mais do que o chão de fábrica e sua história como entreposto comercial, que, inclusive, lhe rendeu o apelido carinhoso de “Contagem das Abóboras”. Pela cidade é possível encontrar um dos quilombos mais tradicionais do estado, Os Arturos. Junto a essa ancestralidade o contemporâneo pulsa, com uma cena cultural ativa, como o movimento hip-hop que produz batalhas de rap praticamente em todos os dias da semana. Além disso, restaurantes e bares são cada vez mais frequentes em Contagem e apresentam a gastronomia mineira de diversas formas.

Em setembro deste ano o tradicional hotel Actuall Convention by Summit Hotels reabriu suas portas para hospedagens, já sendo consolidado como um dos principais centros de convenções da região metropolitana da capital mineira. Para Denise Loschi, Gerente de Contas do Actuall Convention By Summit Hotels: “O lançamento do Plano Municipal de Contagem e da nova Marca Turística da cidade é uma oportunidade valiosa para o Actuall Convention By Summit Hotels. Essa iniciativa fortalece a imagem de Contagem como um novo destino turístico em Minas Gerais, atraindo mais visitantes e, consequentemente, aumentando a demanda por hospedagem e eventos. Estar alinhado a essa nova proposta é fundamental para que o Actuall Convention By Summit Hotels se destaque e capitalize as oportunidades que surgem com o crescimento do turismo em nossa cidade”.

O plano municipal de turismo de Contagem foi construído em uma parceria entre a Prefeitura Municipal através da Superintendência de Turismo, o Sebrae Minas e o trade e população do município. Foram diversas oficinas, pesquisas de campo e consultas públicas que direcionaram a construção de um plano viável e que pode transformar a imagem da cidade e a vida da população. Thalita Brito, Superintendente de Turismo de Contagem destaca que: “O lançamento do Plano Municipal de Turismo e da primeira Marca Turística de Contagem marca o início de uma nova etapa que busca romper paradigmas referentes ao turismo na nossa cidade. Mais do que um documento, o Plano representa um compromisso coletivo com o desenvolvimento sustentável, com a valorização da nossa identidade e com a construção de um destino que reflete o jeito contagense de ser. A marca é o símbolo de um novo tempo para Contagem. Ela expressa nossa identidade, nossa energia e o orgulho de pertencer a um território que acolhe, cria e se transforma constantemente. Queremos que cada morador e visitante se reconheça nela”.

O plano de turismo, portanto, é o início de um processo de reposicionamento e organização da cidade para receber visitantes, seja através da natureza nos parques municipais e na região da Vargem da Flores – que tem no plano lugar de destaque para a resolução de diversas questões de organização do território, nas manifestações culturais através do afroturismo, na cultura que, em breve, poderá ser vista nas indústrias que abastecem a economia do nosso país e, claro na gastronomia típica mineira espalhada nos empreendimentos de Contagem. E foi, neste contexto e nesse olhar para o futuro que foi lançada também a primeira campanha promocional: “Turismo em Contagem? Cê tá doido?”, que mostra de uma maneira lúdica e improvável o novo posicionamento da cidade, que está de braços abertos para receber os visitantes, mesmo sabendo que ainda existe um caminho longo de construção.

O vice prefeito de Contagem, Dr. Ricardo Farias, conclui: “Estamos inaugurando um tempo novo na pauta do turismo em Contagem. Ontem apresentamos o Plano Municipal de Turismo, um documento norteador da política pública do setor que define com clareza onde o município quer chegar. Ao mesmo tempo, lançamos a nova marca, que posiciona a cidade e expressa como queremos nos apresentar. Contagem tem vocação para o turismo industrial e conta com festividades que agregam valor, como o Festival das Abóboras, além do potencial gastronômico. Estamos muito entusiasmados porque a cadeia produtiva do turismo pode gerar emprego e renda. Demos o pontapé inicial com a certeza de que a cidade vai abraçar essa agenda e de que temos um potencial enorme. Foi um evento importante, com toda a cadeia do turismo envolvida, e emblemático por ter sido realizado na Casa Nair Mendes, afinal sabemos que cultura e turismo andam lado a lado, e temos condições de fomentar cada vez mais o turismo na nossa cidade.”

