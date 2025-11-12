Cruzeiros e sustentabilidade, o que já mudou e o que ainda é desafio

Com o início da COP 30, em Belém (PA), o mundo volta a discutir caminhos para frear as mudanças climáticas e reduzir emissões globais. No mesmo espírito, o setor de cruzeiros vem passando por uma transformação silenciosa, e cada vez mais profunda, em direção a um modelo de operação mais limpo, responsável e alinhado às metas ambientais internacionais.
À medida que cresce a demanda por experiências completas em alto-mar, cresce também a pressão para que as companhias avancem em práticas sustentáveis e de governança ambiental. Nos últimos anos, grandes avanços já foram implementados: navios movidos a Gás Natural Liquefeito (GNL) começaram a operar, tecnologias de tratamento de água e redução de emissões foram aprimoradas, e as empresas passaram a investir em projetos sociais e ambientais que beneficiam diretamente os destinos visitados.
“É inegável que os cruzeiros já mudaram. Hoje temos embarcações mais eficientes, com menor emissão por passageiro e sistemas de reaproveitamento de recursos antes impensáveis. Mas também é verdade que ainda há muito a ser feito, especialmente em termos de infraestrutura portuária e expansão de energias renováveis”, analisa a equipe do Shopping de Cruzeiros.
O que já mudou
Eficiência energética
Os novos navios contam com sistemas que otimizam rotas, reduzem o consumo de combustível e tornam a operação mais eficiente.
Uso de GNL (Gás Natural Liquefeito)
Considerado o combustível marítimo mais limpo da atualidade, o GNL reduz em até 99% as emissões de enxofre, contribuindo significativamente para a diminuição da pegada ambiental das viagens.
Tratamento de água
Sistemas modernos garantem o reaproveitamento e a devolução da água ao mar dentro dos mais rígidos padrões internacionais de qualidade.
Gestão de resíduos
A bordo, programas de reciclagem e a redução de plásticos de uso único já são realidade, tornando o cotidiano dos cruzeiros mais sustentável.
O que ainda é desafio
Infraestrutura portuária sustentável
A ausência de conexão elétrica (shore power) em grande parte dos portos brasileiros ainda impede que os navios desliguem seus motores durante a atracação, uma medida que poderia reduzir substancialmente as emissões locais.
Escala global do GNL
Embora em expansão, a disponibilidade de GNL para abastecimento ainda não cobre todos os destinos, o que limita sua adoção plena.
Compromissos de longo prazo
Integrar metas ambientais a toda a cadeia do turismo, de fornecedores a receptivos locais, é essencial para consolidar avanços e garantir impacto positivo duradouro.
A importância da jornada sustentável
As discussões da COP 30 reforçam a urgência de compromissos reais em todos os setores da economia. No turismo marítimo, a sustentabilidade deixou de ser apenas uma exigência regulatória e passou a ser um diferencial competitivo. Passageiros, especialmente das novas gerações, avaliam cada vez mais as práticas ambientais e sociais das companhias na hora de escolher um cruzeiro.
“O consumidor está mais atento. Nosso papel como setor é ser transparente, mostrar o que já está em prática e reconhecer os próximos passos. É isso que gera confiança e engajamento real, sem a percepção de greenwashing”, reforça a equipe do Shopping de Cruzeiros.
Enquanto líderes globais debatem o futuro do planeta em Belém, o setor de cruzeiros mostra que também está em movimento, navegando em direção a um turismo mais consciente, tecnológico e sustentável.
A jornada é longa, mas o rumo está certo: um mar de possibilidades com responsabilidade ambiental.
