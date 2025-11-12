Dia do Pantanal: descubra as maravilhas naturais que o santuário brasileiro tem a oferecer - (crédito: Uai Turismo)

Dia do Pantanal: descubra as maravilhas naturais que o santuário brasileiro tem a oferecer ((Foto: Freepik))

O Pantanal, essa joia natural que se estende por Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, reafirma sua posição como um dos destinos de ecoturismo mais espetaculares do Brasil. Sua grandiosidade e rica biodiversidade transcendem as imagens icônicas de onças-pintadas e tuiuiús, oferecendo um santuário de águas onde as paisagens se reinventam a cada ciclo de cheia e seca. A importância inestimável deste bioma é celebrada anualmente no Dia do Pantanal, em 12 de novembro, uma data que reforça a necessidade de sua conservação.

Mais do que um bioma, o Pantanal proporciona uma imersão profunda na natureza e na autêntica cultura pantaneira. É um destino ideal para o ecoturismo, com rotas que valorizam a conservação e o turismo sustentável, focadas em aves raras, vivência da rotina em fazendas e trilhas de aventura.

O acesso ao bioma é facilitado por uma boa infraestrutura, seja pela lendária Transpantaneira ou por rios navegáveis. Para o turista que busca explorar essa região de forma consciente e memorável, a experiência é facilitada por empresas como a DeÔnibus, que selecionou roteiros e atividades que destacam o melhor de cada porta de entrada do Pantanal.

Rota Pantaneira: cidades que são portais para a natureza

Conheça os principais pontos de partida para explorar um dos biomas mais únicos do planeta:

Corumbá (MS): a porta de entrada para o Pantanal Sul

Localizada na borda da planície, Corumbá é o ponto de partida ideal para safáris fluviais e a pesca esportiva. A cidade permite um vislumbre da autêntica vida pantaneira através do turismo de base comunitária e da visita a fazendas históricas, com uma culinária marcada por peixes frescos e o tradicional churrasco.

Poconé (MT): o início da Transpantaneira

Esta é o marco zero da famosa Transpantaneira, uma estrada de terra com mais de 120 pontes. A rodovia em si é uma atração, oferecendo vistas espetaculares e encontros garantidos com a vida selvagem, como jacarés, capivaras e uma vasta avifauna. Pousadas-fazenda ao longo do caminho oferecem passeios a cavalo e estadia típica.

Miranda (MS): ecoturismo com dimensão cultural

Conhecida por sua proximidade com áreas de conservação, Miranda oferece experiências de ecoturismo familiar. A região possui uma rica história cultural, com a presença de comunidades indígenas que compartilham suas tradições, agregando uma camada cultural única à viagem.

Cáceres (MT): navegação e observação de aves no Rio Paraguai

Banhada pelo Rio Paraguai, Cáceres, além de sediar o Festival Internacional de Pesca, é um ponto estratégico para a navegação e a observação de aves. A cidade preserva seu charme ribeirinho e é ideal para roteiros de contemplação da fauna e paisagens de tirar o fôlego.

Bonito (MS): o complemento de águas cristalinas

Embora fora dos limites do Pantanal, a proximidade com Bonito e seus rios de águas cristalinas complementa a jornada, formando um corredor ecológico espetacular. Bonito oferece atividades de flutuação, grutas e balneários, atuando como um contraponto ideal de paisagens de serra para quem já explorou as planícies alagáveis.

