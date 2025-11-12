Guia completo para viajar com pets com conforto e segurança

Deixar o animal de estimação para trás é um dilema comum para todo viajante. Felizmente, com o aumento das opções pet-friendly, levar o seu companheiro de quatro patas para a aventura se tornou mais fácil e seguro. Para garantir uma jornada tranquila, a chave é a preparação antecipada, e companhias aéreas como a Turkish Airlines, reconhecida pelo Guinness World Record® como a companhia aérea que voa para mais destinos no mundo, têm investido em políticas detalhadas para facilitar a viagem com pets.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
LEIA TAMBÉM: Cruzeiros e sustentabilidade, o que já mudou e o que ainda é desafio
Confira um guia essencial para planejar a sua viagem internacional, garantindo que você e seu pet embarquem sem preocupações:
1. Documentação em dia
Assim como um passageiro, o animal precisa de identificação e autorização para cruzar fronteiras. A papelada é fundamental para um check-in ágil:
- Identificação: Coleira com nome e telefone.
- Saúde e Vacinas: Certificados de vacinação atualizados (incluindo a antirrábica) e laudos de saúde emitidos por veterinários. Para alguns destinos, como os EUA, é exigido um laudo de sorologia para comprovar a eficácia da vacina antirrábica.
- Certificado Veterinário Internacional (CVI): Este documento obrigatório para voos com origem no Brasil deve ser emitido pelo Ministério da Agricultura com, no máximo, 10 dias de antecedência.
- Microchip: Obrigatório na maioria dos países, especialmente para entrada na União Europeia, que exige o Passaporte Europeu do animal.
- Regras Específicas: Atenção redobrada para destinos como a Turquia, que exige certificado de saúde para espécies nativas protegidas (como o gato de Ancara), ou os EUA, que requerem formulários do DOT e CDC preenchidos antes do embarque.
2. Entendendo a política de transporte da companhia
Antes de fechar a passagem, é crucial conhecer as regras da Turkish Airlines. O transporte se divide em duas modalidades principais:
- Na Cabine (PETC): Animais de pequeno porte podem viajar junto ao tutor se o peso total (incluindo a caixa de transporte) for de até 8 kg.
- No Compartimento de Carga (AVIH): Pets maiores viajam em um compartimento seguro, climatizado e pressurizado, garantindo seu conforto e bem-estar.
LEIA TAMBÉM: Dia do Pantanal: descubra as maravilhas naturais que o santuário brasileiro tem a oferecer
É importante verificar também as restrições de raça (algumas braquicefálicas, como pugs e buldogues, podem ter restrições por questões de saúde) e consultar as taxas de transporte, que podem ser calculadas e reservadas de forma transparente no momento da compra online.
3. Conforto e acessórios para o voo
A caixa de transporte é a casa temporária do seu pet, devendo ser espaçosa o suficiente para que ele consiga ficar em pé, se deitar e se movimentar. Além disso, invista em itens que tornem a jornada menos estressante:
- Aclimatização: Acostume o pet à caixa de transporte dias antes da viagem.
- Conforto: Comedouros portáteis, brinquedos e objetos com cheiro familiar ajudam a reduzir a ansiedade. Sprays calmantes também podem ser úteis.
4. O Diferencial no Aeroporto de Istambul: Pet Lounge
Para tornar a experiência de conexão mais humana (e animal), a Turkish Airlines oferece um benefício exclusivo no Aeroporto de Istambul: o Pet Lounge.
Este espaço de 250 m², com terraço externo, foi projetado especificamente para o conforto dos animais que estão em trânsito (na modalidade AVIH). O lounge oferece supervisão veterinária, áreas de descanso e estações de alimentação, e o acesso é gratuito para pets que partem ou fazem conexão em Istambul como carga (AVIH).
LEIA TAMBÉM: Magia do Natal chega ao Parque da Vila da Mônica na Serra Gaúcha
5. Hospedagem no destino
Com a logística de voo resolvida, o último passo é garantir um lugar para ficar. Pesquise acomodações que sejam genuinamente pet-friendly. A Turquia, por exemplo, especialmente Istambul, conhecida como a “Cidade dos Gatos”, dispõe de inúmeras opções acolhedoras, muitas oferecendo comodidades como caminhas e comedouros.
Ao se preparar com antecedência, a única preocupação que resta é curtir cada momento da viagem ao lado dos pets.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo