Guia completo para viajar com pets com conforto e segurança (Pet Lounge no Aeroporto de Istambul (Foto: Divulgação))

Deixar o animal de estimação para trás é um dilema comum para todo viajante. Felizmente, com o aumento das opções pet-friendly, levar o seu companheiro de quatro patas para a aventura se tornou mais fácil e seguro. Para garantir uma jornada tranquila, a chave é a preparação antecipada, e companhias aéreas como a Turkish Airlines, reconhecida pelo Guinness World Record® como a companhia aérea que voa para mais destinos no mundo, têm investido em políticas detalhadas para facilitar a viagem com pets.

Confira um guia essencial para planejar a sua viagem internacional, garantindo que você e seu pet embarquem sem preocupações:

1. Documentação em dia

Assim como um passageiro, o animal precisa de identificação e autorização para cruzar fronteiras. A papelada é fundamental para um check-in ágil:

Identificação: Coleira com nome e telefone.

Coleira com nome e telefone. Saúde e Vacinas: Certificados de vacinação atualizados (incluindo a antirrábica) e laudos de saúde emitidos por veterinários. Para alguns destinos, como os EUA, é exigido um laudo de sorologia para comprovar a eficácia da vacina antirrábica.

Certificados de vacinação atualizados (incluindo a antirrábica) e laudos de saúde emitidos por veterinários. Para alguns destinos, como os EUA, é exigido um laudo de sorologia para comprovar a eficácia da vacina antirrábica. Certificado Veterinário Internacional (CVI): Este documento obrigatório para voos com origem no Brasil deve ser emitido pelo Ministério da Agricultura com, no máximo, 10 dias de antecedência.

Este documento obrigatório para voos com origem no Brasil deve ser emitido pelo Ministério da Agricultura com, no máximo, 10 dias de antecedência. Microchip: Obrigatório na maioria dos países, especialmente para entrada na União Europeia, que exige o Passaporte Europeu do animal.

Obrigatório na maioria dos países, especialmente para entrada na União Europeia, que exige o Passaporte Europeu do animal. Regras Específicas: Atenção redobrada para destinos como a Turquia, que exige certificado de saúde para espécies nativas protegidas (como o gato de Ancara), ou os EUA, que requerem formulários do DOT e CDC preenchidos antes do embarque.

2. Entendendo a política de transporte da companhia

Antes de fechar a passagem, é crucial conhecer as regras da Turkish Airlines. O transporte se divide em duas modalidades principais:

Na Cabine (PETC): Animais de pequeno porte podem viajar junto ao tutor se o peso total (incluindo a caixa de transporte) for de até 8 kg.

Animais de pequeno porte podem viajar junto ao tutor se o peso total (incluindo a caixa de transporte) for de até 8 kg. No Compartimento de Carga (AVIH): Pets maiores viajam em um compartimento seguro, climatizado e pressurizado, garantindo seu conforto e bem-estar.

É importante verificar também as restrições de raça (algumas braquicefálicas, como pugs e buldogues, podem ter restrições por questões de saúde) e consultar as taxas de transporte, que podem ser calculadas e reservadas de forma transparente no momento da compra online.

3. Conforto e acessórios para o voo

A caixa de transporte é a casa temporária do seu pet, devendo ser espaçosa o suficiente para que ele consiga ficar em pé, se deitar e se movimentar. Além disso, invista em itens que tornem a jornada menos estressante:

Aclimatização: Acostume o pet à caixa de transporte dias antes da viagem.

Acostume o pet à caixa de transporte dias antes da viagem. Conforto: Comedouros portáteis, brinquedos e objetos com cheiro familiar ajudam a reduzir a ansiedade. Sprays calmantes também podem ser úteis.

4. O Diferencial no Aeroporto de Istambul: Pet Lounge

Para tornar a experiência de conexão mais humana (e animal), a Turkish Airlines oferece um benefício exclusivo no Aeroporto de Istambul: o Pet Lounge.

Este espaço de 250 m², com terraço externo, foi projetado especificamente para o conforto dos animais que estão em trânsito (na modalidade AVIH). O lounge oferece supervisão veterinária, áreas de descanso e estações de alimentação, e o acesso é gratuito para pets que partem ou fazem conexão em Istambul como carga (AVIH).

5. Hospedagem no destino

Com a logística de voo resolvida, o último passo é garantir um lugar para ficar. Pesquise acomodações que sejam genuinamente pet-friendly. A Turquia, por exemplo, especialmente Istambul, conhecida como a “Cidade dos Gatos”, dispõe de inúmeras opções acolhedoras, muitas oferecendo comodidades como caminhas e comedouros.

Ao se preparar com antecedência, a única preocupação que resta é curtir cada momento da viagem ao lado dos pets.

