Destinos de praia no feriado da Consciência Negra lideram buscas na internet

Os destinos de praia no feriado da Consciência Negra concentram as pesquisas de viajantes brasileiros para o período de 20 a 23 de novembro de 2025, segundo dados da Booking.com. O levantamento indica preferência nacional por descanso à beira?mar, com quatro entre os cinco destinos mais procurados localizados no litoral.
Top 5 destinos mais buscados por viajantes brasileiros
- Rio de Janeiro, RJ (+20%)
- Ubatuba, SP (+2%)
- Porto de Galinhas, PE (+40%)
- São Paulo, SP (+33%)
- Maceió, AL (+30%)
Enquanto a maioria das buscas se volta a destinos litorâneos — Rio de Janeiro, Ubatuba, Porto de Galinhas e Maceió — a capital paulista também aparece entre os destaques, sugerindo demanda por opções urbanas no mesmo período.
Praia segue como sinônimo de descanso
A preferência por praia ganha respaldo em pesquisa de percepção que indica que 38% dos brasileiros consideram o litoral o lugar ideal para relaxar, ouvir o som do mar e se desconectar da rotina. O resultado dialoga com o comportamento observado nas buscas e reforça o protagonismo de destinos costeiros na reta final da primavera, quando o clima favorece atividades ao ar livre e a ocupação em regiões turísticas.
O recorte analisado contempla buscas realizadas na plataforma entre 1 de agosto e 6 de novembro de 2025, com janela de viagem de 20 a 23 de novembro de 2025, período do Dia da Consciência Negra. A Booking.com ressalta que os números se referem ao volume de pesquisas por acomodações e não correspondem necessariamente a reservas efetivadas, um ponto relevante para interpretar o ritmo de demanda e possíveis variações até a data do embarque.
A pesquisa de percepção citada foi encomendada pela Booking.com e realizada de forma independente com 4.000 entrevistados na Argentina, Brasil, Colômbia e México. Participaram pessoas com mais de 18 anos, que viajaram a lazer ao menos uma vez nos últimos 12 meses e planejam viajar novamente nos próximos 12 meses. A coleta foi on-line, em maio e junho de 2025, oferecendo um retrato recente das intenções de viagem na região.
