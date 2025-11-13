InícioTurismo
Destinos de praia no feriado da Consciência Negra lideram buscas na internet

Destinos de praia no feriado da Consciência Negra lideram buscas na Booking.com. Confira quais são eles.

Porto de Galinhas/ PE, é um dos 5 destinos mais buscados na plataforma para o feriado da Consciência Negra

Os destinos de praia no feriado da Consciência Negra concentram as pesquisas de viajantes brasileiros para o período de 20 a 23 de novembro de 2025, segundo dados da Booking.com. O levantamento indica preferência nacional por descanso à beira?mar, com quatro entre os cinco destinos mais procurados localizados no litoral.

Top 5 destinos mais buscados por viajantes brasileiros

  • Rio de Janeiro, RJ (+20%)
  • Ubatuba, SP (+2%)
  • Porto de Galinhas, PE (+40%)
  • São Paulo, SP (+33%)
  • Maceió, AL (+30%)

Enquanto a maioria das buscas se volta a destinos litorâneos — Rio de Janeiro, Ubatuba, Porto de Galinhas e Maceió — a capital paulista também aparece entre os destaques, sugerindo demanda por opções urbanas no mesmo período.

Praia segue como sinônimo de descanso

A preferência por praia ganha respaldo em pesquisa de percepção que indica que 38% dos brasileiros consideram o litoral o lugar ideal para relaxar, ouvir o som do mar e se desconectar da rotina. O resultado dialoga com o comportamento observado nas buscas e reforça o protagonismo de destinos costeiros na reta final da primavera, quando o clima favorece atividades ao ar livre e a ocupação em regiões turísticas.

O recorte analisado contempla buscas realizadas na plataforma entre 1 de agosto e 6 de novembro de 2025, com janela de viagem de 20 a 23 de novembro de 2025, período do Dia da Consciência Negra. A Booking.com ressalta que os números se referem ao volume de pesquisas por acomodações e não correspondem necessariamente a reservas efetivadas, um ponto relevante para interpretar o ritmo de demanda e possíveis variações até a data do embarque.

A pesquisa de percepção citada foi encomendada pela Booking.com e realizada de forma independente com 4.000 entrevistados na Argentina, Brasil, Colômbia e México. Participaram pessoas com mais de 18 anos, que viajaram a lazer ao menos uma vez nos últimos 12 meses e planejam viajar novamente nos próximos 12 meses. A coleta foi on-line, em maio e junho de 2025, oferecendo um retrato recente das intenções de viagem na região.

