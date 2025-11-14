Conheça o trem turístico que conta a história da Proclamação da República (Personagens históricos fazem parte do passeio de trem (Foto: divulgação Serra Verde Express))

Neste sábado, dia 15 de novembro, o Brasil comemora os 136 anos da Proclamação da República, marco que encerrou o período imperial e inaugurou uma nova era política no país. Embora o ato oficial tenha ocorrido no Rio de Janeiro, as bases do movimento foram lançadas no interior paulista, na cidade de Itu, reconhecida como o Berço da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Foi lá que, em 1873, aconteceu a Primeira Convenção Republicana do Brasil, evento histórico que reuniu líderes políticos e intelectuais, resultando na criação do Partido Republicano. A partir dali, começou a se formar o movimento que, 16 anos depois, culminaria na Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Um dos principais articuladores foi o ituano Prudente de Morais, que se tornaria o primeiro presidente civil do país.

Um passeio de trem que conta um pedaço da história do Brasil

Essa herança histórica faz parte da região e pode ser revivida de forma única a bordo do Trem da República, operado pela Serra Verde Express. O trem turístico que liga as cidades de Itu e Salto, é o único do Brasil com o tema da República, e combina história, cultura e entretenimento em uma experiência leve e educativa.

LEIA TAMBÉM: Destinos de praia no feriado da Consciência Negra lideram buscas na internet

Durante o trajeto, com cerca de uma hora de duração, intervenções artísticas contam a história daquele período, com música ao vivo, personagens de época e encenações que recriam o ambiente político e social do final do século XIX. A bordo, os passageiros viajam em vagões temáticos, que remetem à atmosfera do período republicano, com serviço de bordo e bebidas à vontade, em um ambiente que mistura conforto, descontração e aprendizado.

Os cenários do passeio compõem a história que é contada dentro do trem (Foto: divulgação Serra Verde Express)

Segundo Lilian Sanches, gerente do Trem da República, a experiência desperta o interesse do público por meio da interação e do entretenimento. “Cada vagão tem um toque especial, com personagens que envolvem o público e tornam o passeio uma verdadeira imersão na história. É um roteiro ideal para famílias, escolas e visitantes que buscam lazer e uma forma diferente de aprender sobre a República”, explica.

O percurso segue por uma ferrovia centenária, margeando o rio Tietê e atravessando pontes e túneis históricos que ajudam a compor o cenário de época. As partidas acontecem nas estações restauradas de Itu e Salto, ambas com arquitetura original preservada, reforçando o caráter cultural e patrimonial da atração.

E neste feriado da Proclamação, o Trem da República tem promoção de 50% de desconto nos passeios de ida e volta, nas categorias turística e Boutique. Uma oportunidade de viajar pela história do Brasil sobre os mesmos trilhos que testemunharam o nascimento de um novo tempo político.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo