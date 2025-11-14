Cinema ao ar livre movido a energia limpa de bicicletas estreia em Penha (SC) ((Foto: Maurício Noro))

Um cinema movido a pedaladas estreia em Penha (SC). O BikeCine é itinerante e utiliza apenas energia limpa gerada pelo próprio público. A sessão gratuita ao ar livre será realizada no sábado, 22 de novembro, às 19h, na área da sala de vendas do Amazon Parques & Resorts, apoiador local e primeiro complexo turístico e hoteleiro do mundo com temática amazônica. A sala fica localizada perto do Beto Carrero World, na Avenida Alfredo Brunetti, no bairro Armação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: Turismo para o morador: Cinema na Montanha no interior de Minas Gerais

Criado no Brasil em 2024, o projeto já percorreu mais de 30 cidades, com cerca de 80 sessões e mais de 10 mil espectadores. A programação inclui uma seleção de curtas e, em seguida, a exibição do longa Divertida Mente 2, animação da Disney Pixar. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do Bike Cine e serão distribuídos presencialmente no local, uma hora antes do evento.

O cinema contará com 150 cadeiras e, para quem quiser gerar energia, há estações de bicicletas. São 16 no total, com 12 unidades fixas e quatro bases para acoplar a bicicleta do próprio participante. O evento também oferece o pedal de mão, pensado para crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, o que amplia a acessibilidade e incentiva a participação de todos. “O filme, principalmente para Penha, foi pensado para pessoas de todas as idades. Os curtas-metragens que abrem a programação, trazem o tema da sustentabilidade, cultura popular e meio ambiente, uma forma de lazer e de sensibilizar a população para esses temas”, comenta Marco Costa, coordenador geral e idealizador do BikeCine.

Para Roberto Kwon, CEO do Amazon Parques & Resorts, o apoio ao BikeCine reforça o compromisso do empreendimento com a sustentabilidade, um dos pilares do projeto em construção. “Ficamos felizes em apoiar uma iniciativa que proporciona lazer, conscientização e energia limpa. O cinema itinerante simboliza o uso responsável dos recursos e o envolvimento da comunidade em práticas sustentáveis. Essa ação está em sintonia com o conceito do Amazon, que propõe experiências integradas à natureza e alinhadas ao futuro que queremos construir”, afirma.

O resort localizado a poucos minutos do Beto Carrero World, eleito o segundo melhor parque temático do mundo no Travellers’ Choice Awards 2025, incorpora soluções sustentáveis desde a concepção do projeto. O empreendimento contará com miniusinas solares compostas por mais de 200 placas fotovoltaicas, sistemas de reúso de água e captação de chuva, além de tratamento próprio de esgoto com tecnologia de lodos ativados. O paisagismo inspirado na Amazônia valoriza espécies nativas e áreas verdes integradas, enquanto o uso de materiais de baixo impacto ambiental e o aproveitamento da iluminação natural reforçam o compromisso do complexo com eficiência energética e preservação ambiental.

LEIA TAMBÉM: Conheça o trem turístico que conta a história da Proclamação da República

O BikeCine em Penha é viabilizado por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais, com patrocínio da Águas de Penha e Instituto Aegea, apoio da Prefeitura de Penha, Secretaria de Turismo e Amazon Parques & Resorts, realização BikeCine, Ministério da Cultura e Governo Federal, do lado do povo brasileiro.

Como funciona a energia que move o cinema itinerante

Em vez de usar energia elétrica tradicional, o cinema funciona apenas pelas pedaladas dos participantes. As bicicletas estão ligadas a um sistema que transforma o movimento das rodas em eletricidade, por meio de um gerador. Essa energia abastece todos os equipamentos da sessão, como a tela inflável, projetor e o som, o que garante o funcionamento completo do cinema sem depender da rede elétrica, sem emissão de poluentes e sem causar impactos ao meio ambiente.

Durante a sessão, as bicicletas geram cerca de 2.500 watts por hora, com cada participante produzindo em média 200 watts. Um painel exibe em tempo real o nível de energia e avisa quando é necessário intensificar as pedaladas para manter a projeção.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo



