Trade Hotel Juiz de Fora sediará o 5º GESTUR – Fórum de Turismo de Negócios e Eventos (Foto: Maarten Van Sluys)

Consagrado como um dos mais importantes fóruns de turismo de Minas Gerais, a iniciativa tem como objetivo capacitar, sensibilizar e engajar profissionais do setor, líderes governamentais e institucionais, empresários e estudantes em relação às tendências e estratégias que impulsionam o segmento de turismo de negócios e eventos. O Trade Hotel & Eventos é o meio de hospedagem oficial, porém é importante ressaltar que toda a hotelaria do principal polo da Zona da Mata Mineira abraçou o GESTUR. São hotéis parceiros: Nobile Hotel, Premier Parc, Victory Business, Victory Suites, Ibis, Maxim Plaza, Green Hill, Ritz Plaza, Cesar Inn, Cesar Park, Coqueiro Parc e o Mônaco. Todos com tarifas especiais para acomodar o público vindo de outras localidades.

Muitas novidades na edição 2025

Esse ano a grande novidade é que, junto ao GESTUR, será realizado o “15º Congresso Brasileiro dos Convention & Visitors Bureau’s”, pelo Brasil CVB, e o “1º Encontro Regional de Gestores Públicos do Turismo da Zona da Mata”, promovido pela Secretaria de Turismo da Prefeitura de Juiz de Fora. Buscando uma capacitação ainda mais direcionada, o Convention local realizará ainda o “1º Workshop de Profissionais de Eventos da Região”. Podemos afirmar, portanto, que nesses três dias de intensas atividades, a “Manchester Mineira” será o foco de todas as atenções do trade turístico.

“O Grande Gestur, como foi nomeado pelo JFC&VB, reunirá 40 palestrantes de peso nacional e internacional e estima receber cerca de 500 participantes de mais de 50 municípios, principalmente advindos da região Sudeste do país”, revela a coluna Thais de Oliveira Lima, vice-presidente do JFC&VB, produtora e idealizadora do evento cuja primeira edição ocorreu em julho de 2019.

Com a temática central discutindo “Cultura, criatividade e inovação no turismo e nos eventos”, este ano o Fórum pretende promover debates estratégicos sobre o fortalecimento do setor, com base na integração entre a cultura, a criatividade e a inovação para o desenvolvimento sustentável e competitivo de empresas e destinos turísticos. O evento, com inscrição gratuita, conta com o patrocínio do Governo de Minas Gerais, por meio da CODEMGE, que atua na promoção do desenvolvimento econômico e social do Estado.

Grandes nomes na programação do Fórum

Ainda segundo Thais Lima, produtora e idealizadora do GESTUR, além de capacitar os profissionais de turismo e eventos, a iniciativa visa destacar Juiz de Fora nesse mercado e promover oportunidades de troca de experiências e networking entre os players do setor com especialistas renomados em todo o país. Ao longo das suas quatro primeiras edições, já passaram pelo Fórum dezenas de palestrantes e mais de 1.200 participantes. Já na abertura nesta manhã Márcio Santiago (Presidente da FC&VB/SP e Brasil CVBx) mediará importante painel que contará também com a queridíssima amiga Roberta Werner (Visit Rio) e nosso caro Roberto Fagundes (FC&VB/MG), ambos painelistas.

Esse ano, além de grandes nomes nacionais, o evento será engrandecido com a presença do professor Carlos Costa, da Universidade de Aveiro, em Portugal. Costa foi considerado pela Revista “Global Hospitality”, em fevereiro desse ano, como um dos 50 educadores mais influentes do mundo quando o assunto é gestão de hospitalidade e viagens globais. O professor fará uma Conferência Internacional intitulada “Cultura, Inovação e Competitividade: o novo paradigma do turismo mundial”.

Na sequência, a Secretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, apresentará aos participantes “Ações do Governo de Minas que reposicionam os destinos do estado”. Bárbara assumiu a pasta em setembro deste ano, após a saída de Leônidas Oliveira, que esteve no 4º GESTUR, no ano passado. O Grande Gestur contará, ainda, em sua programação, com importantes nomes nacionais, como Sávio Neves, presidente do “Trem do Corcovado” e Silvana Gomes, coordenadora de Parcerias Estratégicas da Embratur, que abre a programação conjunta com o 1º Encontro Regional de Gestores Públicos da Zona da Mata. A iniciativa ainda valorizará os profissionais locais que estão se destacando em todo o país, como Fellipe Barreto, produtor do DJ Alok, que se apresenta na plenária principal, amanhã, encerrando o 1º Workshop de Produtores de Eventos.

Apesar de ter sua programação iniciada hoje, a Cerimônia Oficial de Abertura do Grande Gestur será realizada somente amanhã, com a presença da Prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, e do Presidente do Brasil Convention & Visitors Bureau, Márcio Santiago.

Reunião extraordinária do Conselho Estadual de Turismo

O Grande Gestur também sediará a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Estadual de Turismo, que acontecerá de forma híbrida (virtual e presencial), ela será amanhã entre 14h e 16h, também no Trade Hotel, belíssimo equipamento hoteleiro com seus 267 quartos, inaugurado em outubro de 2014 e pertencente ao empresário José Rocha de Araújo, hotel oficial do evento. Presidido pela Secretária de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, o Conselho Estadual de Turismo é um colegiado formado por organizações públicas e da sociedade civil organizada, que tem por finalidade propor ações e oferecer subsídios para a formulação da Política Estadual de Turismo e apoiar sua execução, com vistas à sua consolidação e continuidade. A reunião no Grande Gestur foi proposta pelo Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau, com o objetivo de engrandecer o evento e atrair os conselheiros para a cidade. Para a Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bárbara Botega, “a interiorização da reunião é de suma importância para que se possa conhecer, valorizar e ouvir as demandas do interior”.

O0bjetivos do Fórum

Dar visibilidade ao destino ao atrair acadêmicos, especialistas e autoridades de destaque nacional e internacional no setor de turismo e eventos. Proporcionar oportunidades de networking e valorizar os profissionais locais do turismo e eventos, permitindo a interação com referências do setor. Estimular a profissionalização e a inovação dos agentes públicos e privados por meio de capacitação técnica e troca de experiências. Contribuir para o crescimento do setor apresentando cases inovadores, criativos e sustentáveis na gestão de turismo e eventos

JFC&VB promoverá um city tour

Finalizando a programação do Grande GESTUR, no feriado desta 5ª. Feira (Dia da Consciência Negra), o Juiz de Fora Convention & Visitors Bureau preparou duas ações distintas de “city tour”, com o intuito de fortalecer o marketing do destino com os inúmeros profissionais de turismo e eventos que estarão na cidade para participar do evento. Pelo valor de R$ 50 (cinquenta reais), os participantes poderão usufruir de um passeio guiado pelo Parque Halfeld, Painéis de Portinari, Cine-Theatro Central, Museu do Crédito Real, Praça da Estação e Mercado Municipal. Já os palestrantes, como já ocorrido na edição passada, foram convidados pela Queijaria La Porta para uma visita à Fazenda Santa Helena, para conhecer a produção dos queijos mundialmente premiados, e um tour na vinícola e destilaria Paraizo, localizadas no município de Belmiro Braga distante apenas 37 km do Centro de Juiz de Fora.

Destaques da programação de amanhã (quarta-feira)

11h45 às 12h30 – PALESTRA MAGNA: AÇÕES DO GOVERNO DE MINAS QUE REPOSICIONAM OS DESTINOS DO ESTADO NO MAPA DO TURISMO BRASILEIRO com Bárbara Barros Botega – Secretária de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais

14h45 às 15h30 – PALESTRA: TURISMO CONECTADO: COMO INTEGRAR TECNOLOGI

AS PARA ACELERAR VENDAS E RESULTADOS comRafael Pinheiro – Gerente Nacional de Vendas da Rede de Hotéis Falcon / Franqueado Accor

15h30 às 16h15 – PAINEL: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NA HOTELARIA: PERSONALIZAÇÃO, EFICIÊNCIA E NOVAS PRÁTICAS DE GESTÃO

MEDIADOR: Maarten Van Sluys – Colunista Portal Uai Turismo e Consultor de Hotelaria.

PAINELISTAS: Flávia Araújo Badaró (Diretora da San Diego Hotéis e Presidente ABIH MG), Alexandre Bezerra Moreira (Diretor dos Hotéis Green Hill e Presidente JFC&VB), Izabella Campos Poncinelli (Gerente Comercial Fasano Belo Horizonte)

16h45 às 17h30 – PAINEL: REFORMA TRIBUTÁRIA E SEUS IMPACTOS NAS LEIS E POLÍTICAS DE INCENTIVO A CULTURA E AO TURISMO

MEDIADORA: Marlon Siqueira – Presidente da Comissão de Turismo da Câmara Municipal de Juiz de Fora

PAINELISTAS: Maristela Rangel Paes – Subsecretária de Cultura de Minas Gerais (SECULT/MG) e Teresa Lemos – Presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (FECITUR/MG)

INSCRIÇÕES: https://www.sympla.com.br/evento/o-grande-gestur/3154573?referrer=www.google.com

“Nas reuniões em Juiz de Fora, estão previstas várias discussões relacionadas às políticas públicas de turismo de base comunitária, enoturismo, turismo inclusivo e definições do calendário de reuniões do Conselho em 2026”.

