COP30 Cordilheira do Espinhaço ganha visibilidade mundial. (Cordilheira do Espinhaço ganha visibilidade mundial na COP 30 (Foto: Geyse Faria/divulgação))

Na na COP30, em Belém, o Ministério do Turismo lançou o catálogo “Conheça o Brasil – Edição Especial COP30”, a Cordilheira do Espinhaço, presente nos estados de Minas Gerais e Bahia. O Destino ocupa lugar de destaque como um dos mais ricos e diversos territórios brasileiros em biodiversidade, história e paisagens naturais. Este guia que reúne mais de cem experiências turísticas alinhadas à conservação ambiental, valorização cultural e desenvolvimento sustentável, e entre os destinos selecionados.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Considerada a única cordilheira totalmente situada em território nacional, o Espinhaço se estende por cerca de 1.200 quilômetros. Desde o Quadrilátero Ferrífero, na região Central de Minas, até o norte baiano. A cadeia de montanhas atravessa e conecta importantes biomas, cerrado, mata atlântica e caatinga, o que lhe rendeu o reconhecimento da UNESCO como Reserva da Biosfera. Mas a importância da região vai além dos atributos naturais, ao longo de seus vales e serras, desenvolveram-se cidades históricas que marcaram o Ciclo do Ouro e preservam até hoje tradições, arquiteturas e modos de vida.

No catálogo de experiências da Cop30, a Cordilheira é apresentada de forma integrada, envolvendo diferentes regiões turísticas. Ao todo, 21 Instâncias de Governança Regional (IGRs) e 172 municípios estão relacionados, entre eles: Lagoa Santa, Diamantina, Serro, Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro, Ouro Preto, Congonhas, Sabará, Brumadinho, Mariana, Nova Lima, Grão Mogol, Botumirim, Itabirito e Belo Horizonte.

LEIA MAIS: Titãs em Belo Horizonte: banda encerra turnê com concerto especial e orquestra de músicos locais

Patrimônio natural, cultural e gastronômico

Atrativos destacados no catálogo da Cop 30:

Centros históricos tombados, como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Sabará e Diamantina.

O Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade.

Estrada Real, maior rota turística do país, conectando antigas vias coloniais.

Rotas do Queijo, especialmente nos municípios de Serro e Diamantina, reconhecidas pela tradição do queijo artesanal mineiro.

Áreas de preservação e contato direto com a natureza, como o Parque Nacional da Serra do Cipó, o Parque Estadual do Biribiri, o Parque Estadual do Rio Preto e o Circuito das Grutas, onde se destaca a Gruta da Lapinha.

O catálogo reforça que a Cordilheira do Espinhaço pode ser visitada durante todo o ano, oferecendo tanto atividades de aventura quanto vivências históricas, culturais e gastronômicas.

LEIA MAIS: Cinema ao ar livre movido a energia limpa de bicicletas estreia em Penha (SC)

Brasil sustentável no centro das atenções

A publicação faz parte da estratégia do governo de apresentar ao público nacional e internacional um Brasil comprometido com a sociobiodiversidade e com o turismo de base comunitária. Privilegiando vivências que conectam o visitante à natureza e às comunidades locais. A curadoria foi feita pela Coordenação Geral de Produtos e Experiências Turísticas do Ministério do Turismo, com colaboração de secretarias estaduais e entidades do setor.

Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, a COP30 representa uma vitrine global: “Queremos mostrar um Brasil que preserva e que se orgulha de sua diversidade. O turismo sustentável é um instrumento de conservação ambiental e desenvolvimento social”, afirmou.

Embora o Pará tenha papel central na cúpula climática, a presença da Cordilheira do Espinhaço no catálogo reforça o protagonismo de Minas Gerais e Bahia na agenda de turismo responsável, ampliando a visibilidade de territórios que unem riqueza natural, memória histórica e modos de vida tradicionais.

Ao reunir roteiros que valorizam a natureza, o patrimônio cultural e o modo de vida das comunidades, o catálogo da COP30 reforça que viajar pelo Brasil é também um ato de conexão e na Cordilheira do Espinhaço, essa conexão se traduz na experiência de caminhar por trilhas históricas, conhecer sabores artesanais, sentir o perfume das serras e escutar histórias que atravessam séculos. Mais do que um destino, a Cordilheira do Espinhaço é um convite para contemplar o tempo, a paisagem e as pessoas um encontro entre passado e futuro, entre cuidado e pertencimento, e é justamente essa harmonia que o Brasil pretende compartilhar com o mundo: a certeza de que preservar é também transformar, acolher e celebrar.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo