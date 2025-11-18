COP30 Cordilheira do Espinhaço ganha visibilidade mundial.

Na na COP30, em Belém, o Ministério do Turismo lançou o catálogo “Conheça o Brasil – Edição Especial COP30”, a Cordilheira do Espinhaço, presente nos estados de Minas Gerais e Bahia. O Destino ocupa lugar de destaque como um dos mais ricos e diversos territórios brasileiros em biodiversidade, história e paisagens naturais. Este guia que reúne mais de cem experiências turísticas alinhadas à conservação ambiental, valorização cultural e desenvolvimento sustentável, e entre os destinos selecionados.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Considerada a única cordilheira totalmente situada em território nacional, o Espinhaço se estende por cerca de 1.200 quilômetros. Desde o Quadrilátero Ferrífero, na região Central de Minas, até o norte baiano. A cadeia de montanhas atravessa e conecta importantes biomas, cerrado, mata atlântica e caatinga, o que lhe rendeu o reconhecimento da UNESCO como Reserva da Biosfera. Mas a importância da região vai além dos atributos naturais, ao longo de seus vales e serras, desenvolveram-se cidades históricas que marcaram o Ciclo do Ouro e preservam até hoje tradições, arquiteturas e modos de vida.
No catálogo de experiências da Cop30, a Cordilheira é apresentada de forma integrada, envolvendo diferentes regiões turísticas. Ao todo, 21 Instâncias de Governança Regional (IGRs) e 172 municípios estão relacionados, entre eles: Lagoa Santa, Diamantina, Serro, Santana do Riacho, Conceição do Mato Dentro, Ouro Preto, Congonhas, Sabará, Brumadinho, Mariana, Nova Lima, Grão Mogol, Botumirim, Itabirito e Belo Horizonte.
LEIA MAIS: Titãs em Belo Horizonte: banda encerra turnê com concerto especial e orquestra de músicos locais
Patrimônio natural, cultural e gastronômico
Atrativos destacados no catálogo da Cop 30:
- Centros históricos tombados, como Ouro Preto, Mariana, Congonhas, Sabará e Diamantina.
- O Conjunto Moderno da Pampulha, em Belo Horizonte, reconhecido como Patrimônio Mundial da Humanidade.
- Estrada Real, maior rota turística do país, conectando antigas vias coloniais.
- Rotas do Queijo, especialmente nos municípios de Serro e Diamantina, reconhecidas pela tradição do queijo artesanal mineiro.
- Áreas de preservação e contato direto com a natureza, como o Parque Nacional da Serra do Cipó, o Parque Estadual do Biribiri, o Parque Estadual do Rio Preto e o Circuito das Grutas, onde se destaca a Gruta da Lapinha.
O catálogo reforça que a Cordilheira do Espinhaço pode ser visitada durante todo o ano, oferecendo tanto atividades de aventura quanto vivências históricas, culturais e gastronômicas.
LEIA MAIS: Cinema ao ar livre movido a energia limpa de bicicletas estreia em Penha (SC)
Brasil sustentável no centro das atenções
A publicação faz parte da estratégia do governo de apresentar ao público nacional e internacional um Brasil comprometido com a sociobiodiversidade e com o turismo de base comunitária. Privilegiando vivências que conectam o visitante à natureza e às comunidades locais. A curadoria foi feita pela Coordenação Geral de Produtos e Experiências Turísticas do Ministério do Turismo, com colaboração de secretarias estaduais e entidades do setor.
Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, a COP30 representa uma vitrine global: “Queremos mostrar um Brasil que preserva e que se orgulha de sua diversidade. O turismo sustentável é um instrumento de conservação ambiental e desenvolvimento social”, afirmou.
Embora o Pará tenha papel central na cúpula climática, a presença da Cordilheira do Espinhaço no catálogo reforça o protagonismo de Minas Gerais e Bahia na agenda de turismo responsável, ampliando a visibilidade de territórios que unem riqueza natural, memória histórica e modos de vida tradicionais.
Ao reunir roteiros que valorizam a natureza, o patrimônio cultural e o modo de vida das comunidades, o catálogo da COP30 reforça que viajar pelo Brasil é também um ato de conexão e na Cordilheira do Espinhaço, essa conexão se traduz na experiência de caminhar por trilhas históricas, conhecer sabores artesanais, sentir o perfume das serras e escutar histórias que atravessam séculos. Mais do que um destino, a Cordilheira do Espinhaço é um convite para contemplar o tempo, a paisagem e as pessoas um encontro entre passado e futuro, entre cuidado e pertencimento, e é justamente essa harmonia que o Brasil pretende compartilhar com o mundo: a certeza de que preservar é também transformar, acolher e celebrar.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo