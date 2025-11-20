Revisão de férias: como planejar uma viagem de carro com segurança, economia e zero perrengues (Antes de pegar a estrada, descubra o que revisar no carro e como planejar férias autoguiadas seguras, leves e econômicas (Foto: IA/Divulgação))

Revisão de férias: com a chegada das férias do final do ano, pegar a estrada volta a ser a opção preferida de muitos brasileiros e o turismo autoguiado têm se mostrado uma escolha racional e divertida para quem busca autonomia, economia e momentos inesquecíveis em família. Em um país onde o carro simboliza liberdade, viajar ao volante permite definir o próprio ritmo, explorar rotas alternativas e transformar cada parada em parte da aventura e tudo isso gastando menos que uma viagem aérea em alta temporada.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mas, para que o trajeto seja tão prazeroso quanto o destino, a preparação do veículo é fundamental. Reforçar a manutenção antes de sair de casa é tão importante quanto escolher o roteiro. O amor dos brasileiros pelo automóvel vai muito além do transporte. Para muitos viajantes, o carro representa independência: sair sem hora marcada, ajustar o roteiro conforme o humor do dia e descobrir lugares que não aparecem nos guias turísticos. Ser um turista autoguiado é viver o caminho e não apenas a chegada.

LEIA MAIS: Magia do Natal chega ao Parque da Vila da Mônica na Serra Gaúcha

Planejamento é parte das férias, e o carro faz parte do plano

Para aproveitar essa liberdade, é necessário planejar. Oficinas mecânicas registram aumento expressivo na demanda às vésperas do período de férias, e deixar a revisão para a última hora pode gerar filas, prazos apertados e até impossibilidade de realizar reparos antes da viagem. Especialistas recomendam antecipar a revisão do veículo de três a quatro semanas.

A manutenção preventiva é a chave para evitar panes, reduzir o consumo de combustível e garantir estabilidade em curvas, frenagens e longos trechos sob sol intenso. Além disso, revisar o carro com antecedência evita gastos maiores, pequenos defeitos podem se tornar problemas sérios em viagens prolongadas.

Checklist: o que verificar na oficina durante a sua revisão de férias

Sistema O que checar Por que importa Freios Pastilhas, discos e fluido Evitam acidentes e aumentam a segurança. Pneus Calibragem, desgaste e estepe Garantem aderência e estabilidade. Suspensão Amortecedores e alinhamento Reduzem vibração e melhoram o controle. Óleo Troca e filtro Previne superaquecimento. Arrefecimento Nível, mangueiras e reservatório Mantém a temperatura ideal do motor. Bateria Teste de carga Evita falhas elétricas inesperadas. Iluminação Faróis, lanternas e setas Essencial para visibilidade e sinalização.

Checklist: o que você pode verificar em casa

Calibragem dos pneus (incluindo o estepe)

Nível de água e óleo

Ferramentas obrigatórias no porta-malas

Triângulo, macaco, chave de roda e estepe — itens exigidos por lei e passíveis de verificação em abordagens policiais

Funcionamento das luzes externas

Limpador de para-brisa e nível do fluido

LEIA MAIS: Aparecida, onde a fé move montanhas e economia

A estrada te espera

Viajar de carro é transformar o percurso em experiência. Estradas revelam cidades pequenas, paisagens inesperadas, sabores regionais e encontros espontâneos que tornam as férias únicas. O carro, companheiro de tantas histórias, permite observar o país em movimento. Mas toda essa liberdade só existe com segurança. Revisar o veículo é garantir que a viagem seja leve, cheia de descobertas e livre de contratempos. Prepare-se para as férias: abra a janela, ajuste o retrovisor e deixe a estrada fazer parte da viagem. Porque, para muitos brasileiros, as férias realmente começam quando o carro sai da garagem — e o caminho se torna tão especial quanto o destino.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo