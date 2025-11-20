Após estreia histórica de Chitãozinho & Xororó em alto-mar, segunda edição está confirmada para 2026 (Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro apoia o evento que acontece em alto-mar (Foto: Wallace/ divulgação PromoAção))

O Navio CH&X, uma experiência inédita promovida pela PromoAção, realizou sua primeira edição com enorme sucesso, celebrando a icônica trajetória de Chitãozinho & Xororó em alto-mar. Durante três dias de programação, o evento reuniu shows emblemáticos e momentos marcantes que conquistaram o público e estabeleceram um novo marco no setor de entretenimento temático no Brasil. Com a recepção entusiasmada, a organização já confirmou a realização de uma segunda edição, programada para a temporada de 2026.

A jornada teve início no sábado (15), com a chegada triunfal de Chitãozinho & Xororó ao navio, ao lado do apresentador Eri Johnson, tripulação e representantes da PromoAção. Com um brinde simbólico, a dupla saudou o público, que deu um show à parte ao cantar em coro o clássico “Evidências” ainda no embarque, em um clima que antecipava a energia única da experiência. O momento contou ainda com a apresentação de um bolo temático de mais de um metro confeccionado pela chef Beca Milano, celebrando os grandes marcos da carreira dos anfitriões.

A noite de estreia foi marcada por apresentações inesquecíveis. Fábio Jr. subiu ao palco com clássicos como “Pai”, “Caça e o Caçador” e “Alma Gêmea”. Em seguida, Victor & Leo incendiaram o público com um repertório nostálgico que incluiu uma homenagem à dupla sertaneja com a música “60 Dias Apaixonado”. O encerramento ficou por conta da dupla Vini & Lucas, que trouxe uma performance vibrante para fechar o primeiro dia em grande estilo.

No domingo (16), o ponto alto da programação foi o aguardado show de Chitãozinho & Xororó. A dupla proporcionou uma apresentação histórica, conduzindo o público por uma viagem emocionante através de seus maiores sucessos. A sequência da noite ficou por conta da “Violada” de Bruninho & Davi, que manteve o clima de festa até o encerramento.

Na segunda-feira (17), último dia da experiência, o público foi agraciado com um pôr do sol especial ao som de Matogrosso & Mathias. Já à noite, o cantor Daniel trouxe seus grandes hits e, no ápice do evento, convidou Chitãozinho & Xororó para uma apresentação conjunta e inesquecível. O encerramento coube a Paula Mattos & Amigos, que garantiram animação até o momento da despedida.

Consolidando um legado como uma experiência única de imersão na história da música sertaneja, o Navio CH&X provou ser um marco de inovação no entretenimento brasileiro. Motivada pelo sucesso estrondoso da estreia, a PromoAção já oficializou a segunda edição da iniciativa, que está prevista para 2026, prometendo ainda mais emoção e diversão em alto-mar.

