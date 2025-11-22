Galo x Lanús: Como a final da Sul-Americana aquece o turismo no Paraguai e atrai milhares de brasileiros (A Conmebol surpreendeu e levou uma réplica do troféu da competição e a bola da final até o espaço, a bola e o troféu foram presos a uma estrutura metálica e levadas até o espaço por um balão. (Foto: Divulgação / Conmebol))

O impacto do aquecimento do turismo na final da Copa Sul-Americana entre Galo e Lanús já é sentido tanto no Brasil quanto no Paraguai. A decisão, marcada para este sábado (22), às 17h (horário de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, promete impulsionar a economia local, atrair milhares de torcedores e ampliar a visibilidade internacional do Paraguai como destino esportivo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O jornal paraguaio La Nación celebrou o “impacto positivo” da partida e destacou que o evento deve gerar uma injeção econômica de 28,2 milhões de dólares (cerca de R$ 150 milhões). Setores como hotelaria, turismo, gastronomia, transporte e comércio estão entre os principais beneficiados. A publicação ressaltou ainda que mais de 4 mil profissionais atuarão na operação e lembrou que a final será transmitida para 194 países, garantindo ao Paraguai “uma exposição global sem precedentes”.

Assunção preparada para receber turistas e o impacto do turismo na final da Sul-Americana

Assunção repete o protagonismo conquistado no ano anterior, quando sediou a decisão entre Racing e Cruzeiro. Agora, a cidade volta a se preparar para um grande fluxo de torcedores, especialmente os atleticanos que viajam movidos pelo sonho do título continental.

A delegação de operação e segurança do Atlético-MG já realizou visita técnica aos pontos estratégicos destinados ao recebimento da torcida. O principal será o Parque Linear da Avenida Costanera Sur, às margens do Rio Paraguai, onde caravanas e excursões brasileiras deverão se concentrar antes da partida. O local dispõe de áreas gastronômicas, banheiros, estrutura de sombra e fácil acesso, estando a apenas 6 quilômetros do Defensores del Chaco. O objetivo é garantir uma operação segura e tranquila, principalmente para quem faz o trajeto por via terrestre.

LEIA MAIS: Revisão de férias: como planejar uma viagem de carro com segurança, economia e zero perrengues

Turismo e mobilização de brasileiros já lotam voos e excursões para a decisão

Torcedores do Atlético começaram a planejar a viagem assim que o time se classificou para a final da Copa Sul-Americana, e a procura surpreendeu até as operadoras de turismo. A Visual Turismo, do grupo CVC, anunciou o fretamento de um voo direto de Belo Horizonte para Assunção, operado pela Gol. O bate-volta partirá do Aeroporto de Confins às 8h do dia 22 e retornará ao Brasil na madrugada do dia 23. Segundo a MS Agência de Viagens, responsável pela comercialização, mais de 80% das vagas foram vendidas nas primeiras horas, restando poucas cadeiras no Boeing 737 Max. Esse movimento evidencia como grandes eventos esportivos impulsionam a economia regional e reforçam o turismo internacional, conectando países e promovendo deslocamentos que mobilizam milhares de pessoas.

Paixão, economia e visibilidade: o cenário para a final

A presença massiva da torcida atleticana, que também esgotou os ingressos destinados à Arena MRV, para o evento oficial de transmissão, reforça o peso emocional e econômico da decisão. Para o Paraguai, a final reafirma sua vocação para sediar grandes competições. Para o Brasil, evidencia como o futebol movimenta fronteiras, oportunidades e experiências turísticas únicas.

A final da Sul-Americana vai além do campo, transforma a região, aquece setores estratégicos e fortalece a relação entre países vizinhos. No sábado, além da disputa pelo título, estarão em jogo a paixão, o intercâmbio cultural e o reconhecimento crescente do impacto do turismo esportivo na final da Sul-Americana.

LEIA MAIS: Após estreia histórica de Chitãozinho & Xororó em alto-mar, segunda edição está confirmada para 2026

E assim, enquanto Assunção se prepara para viver um de seus dias mais intensos, é impossível ignorar a força que move essa travessia: a paixão. Cada ônibus que cruza a fronteira, cada avião lotado, cada bandeira estendida no alto carrega mais do que expectativas, carrega histórias, promessas e sonhos de uma torcida que não mede distâncias para estar ao lado do time. A final se transforma, então, em algo maior que o jogo, vira encontro, celebração, pertencimento. E, quando o apito inicial soar, Brasil e Paraguai estarão unidos, ou não, por essa energia que só o futebol é capaz de criar. Seja qual for o resultado, a jornada já deixou sua marca nas ruas de Assunção, nas rotas turísticas movimentadas e no coração de quem viaja guiado pela fé no impossível.

E para a apaixonada torcida do Clube Atlético Mineira fica a eterna frase do jornalista Roberto Drummond: “Se houver uma camisa branca e preta pendurada no varal durante uma tempestade, o atleticano torce contra o vento”.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo