Como a hotelaria pode aliviar sintomas de burnout e ansiedade em um mundo tão acelerado

São Paulo é a maior e mais movimentada cidade da América Latina. Por isso, tanto quem mora, quanto quem visita a metrópole, sente a agitação e o estresse que permeia a cidade. Burnout e ansiedade já são diagnósticos comuns em grandes cidades mundo afora e quem transita por elas, acaba sentindo o peso dos excessos de barulhos, luzes, trânsito, horários e atrasos.

Em um cenário global marcado por altos níveis de estresse, ansiedade e burnout, a busca por bem-estar se tornou uma prioridade — não apenas na vida pessoal, mas também nas escolhas de consumo e viagem. Dados da Organização Mundial da Saúde revelam que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais, sendo a ansiedade e a depressão os mais comuns. No Brasil, estima-se que cerca de 30% dos trabalhadores enfrentam sintomas de burnout. Esse contexto impacta diretamente a hotelaria, tanto no perfil dos hóspedes — que buscam experiências de descanso reais — quanto nas equipes, submetidas a jornadas intensas, metas exigentes e alta demanda por atendimento personalizado. Com isso, cresce a responsabilidade (e a oportunidade) dos hotéis em se posicionarem não apenas como espaços de hospedagem, mas como ambientes que acolhem, restauram e promovem equilíbrio físico e emocional.

O Westin São Paulo surge como uma resposta contemporânea a essa demanda: com foco em bem-estar integrado, o hotel aposta em ambientes que estimulam a reconexão, iniciativas voltadas ao sono restaurador, gastronomia leve e ativações sensoriais. Mais que uma hospedagem, o Westin propõe uma pausa necessária — elegante, funcional e consciente — para o corpo e a mente. Afinal, wellness e bem-estar, turismo do sono e terapias alternativas já são vocabulário comum dentro do setor de turismo e de viajantes.

Neste sentido, chama a atenção o recém-inaugurado Westin São Paulo, empreendimento hoteleiro da rede americana Marriot, que abriu suas portas em junho deste ano. Com 5 meses de operação o hotel já comemora 70% de ocupação média no período e basta se hospedar por lá para entender o porquê desse resultado surpreendente em tão pouco tempo. O Westin São Paulo fica no bairro Itaim Bibi e foi projetado do zero. Ou seja, desde a sua concepção foi pensado para ser um hotel e isso faz toda a diferença na estrutura e serviços oferecidos.

Arquitetura e hospitalidade coexistem

Não adianta, um hotel sempre será avaliado pela sua estrutura, funcionalidade e design. Afinal, um hotel precisa sim te fazer se sentir confortável, mas essa história de se sentir em casa acaba confundindo muitos hoteleiros. O hóspede precisa mesmo é se sentir acolhido e nesse sentido, o Westin São Paulo pensou em todos os detalhes. Os quartos e até mesmo as salas de eventos possuem janelões que deixam a luz natural entrar, o design do prédio, do lobby, do bar, do restaurante, dos corredores, dos quartos e a decoração são todos fluídos e orgânicos, o que proporciona uma sensação de leveza já no check-in.

A arquitetura do Westin São Paulo investiu em luz natural sempre que possível, muito verde e design orgânico valorizando os designers brasileiros e tudo isso é percebido em cada canto do hotel (Foto: Uai Turismo)

Além disso, a tecnologia está a serviço do bem-estar, tanto para que já chega com burnout e ansiedade, quanto para que já optou por um estilo de vida mais relaxado. Assim, os quartos são bem automatizados – desde às persianas e blackouts até o sistema de economia de energia – e possuem facilidades aliadas a sustentabilidade.

A gastronomia pode ser sofisticada e saudável

O restaurante Quint.e é aberto a hóspedes e ao público em geral e possui menu assinado pela chef Bel Coelho, que é defensora de uma alimentação saudável, livre de agrotóxico e acessível a todos. Para isso, ela une técnica e consciência em cada prato. Além disso, uma de suas principais bandeiras é o uso de ingredientes brasileiros, que não apenas regeneram o meio ambiente, mas também mantém vivas as múltiplas culturas alimentares do país. Já o chef executivo César Canizza é quem comanda a cozinha.

Assim, o menu passa por releituras de pratos e ingredientes já conhecidos do público brasileiro e apresenta aos estrangeiros – especialmente americanos e asiáticos que são maioria no hotel – a diversidade cultural e gastronômica do Brasil. No Quint.e é possível encontrar no cardápio salada vermelha composta por beterraba assada, tomatinhos, queijo feta, castanha de caju e raspadinha de melancia com gengibre e também ceviche de atum com avocado , tucupi, shoyu e chips de mandioquinha, mostrando que a gastronomia também une ingredientes mundo afora e técnicas. Já imaginou a diversidade de sensações que um robalo com molho de castanha de caju e pupunha assada ou uma costela de porco com purê abóbora e quiabo grelhado podem causar?

O menu contemporâneo e criativo da chef paulistana Bel Coelho garante sofisticação sem peso na consciência (Fotos: Uai Turismo)

O café da manhã também segue a linha “vida saudável”, sem deixar de lado o prazer de um café da manhã de hotel. Com muitas opções, é possível encontrar desde os mais comuns ovos mexidos a frutas variadas, iogurtes, queijos, pães, pastinhas e saladas deliciosas. E ainda assim começar o dia com a sensação de ter comido bem e de forma saudável. Nos quartos, além dos itens comuns do minibar, é possível encontrar opções mais saudáveis como chips de batata doce e barrinhas de proteína.

Para o fim do dia, o hotel conta com drinks icônicos e também autorais. A carta é assinada pelo premiado mixologista Marcelo Serrano, e fica disponível tanto no bar do lobby quanto no restaurante.

Marcelo Serrano é um dos nomes mais influentes da coquetelaria brasileira. Depois de iniciar a carreira em Londres, revolucionou os bares de São Paulo e criou sua versão famosa do Moscow Mule com espuma de gengibre — inovação que virou febre no país. Hoje, ele assina também a versão engarrafada do drink, unindo técnica, criatividade e assinatura própria. (Fotos: Uai Turismo)

Vida agitada, burnout e ansiedade pedem um combo de relaxamento

Já tendo uma filosofia de saúde e bem-estar o Westin São Paulo investiu em estruturas e serviços que fazem o hóspede se sentir muito, mas muito melhor do que em casa!

Sono: o dia termina e começa com uma boa noite de sono, por isso os quartos foram pensados de forma a oferecer noites bem reparadoras. As camas são grandes e confortáveis (nos quartos com duas camas, cada uma é de casal e nos outros, as camas são nos tamanhos queen ou king) e roupas de cama impecáveis, tanto nos fios, quanto na arrumação. O arremate vem com o projeto de iluminação que cria um ambiente aconchegante e ainda, água e óleo de lavanda na cabeceira da cama.

o dia termina e começa com uma boa noite de sono, por isso os quartos foram pensados de forma a oferecer noites bem reparadoras. As camas são grandes e confortáveis (nos quartos com duas camas, cada uma é de casal e nos outros, as camas são nos tamanhos queen ou king) e roupas de cama impecáveis, tanto nos fios, quanto na arrumação. O arremate vem com o projeto de iluminação que cria um ambiente aconchegante e ainda, água e óleo de lavanda na cabeceira da cama. Sound-healing: essa prática terapêutica utiliza vibrações sonoras para induzir estados profundos de relaxamento e equilíbrio emocional. Conduzidas por Guilherme Tofetti, especialista reconhecido na área, as sessões podem ser solicitadas pelos hóspedes e são realizadas em parceria com a empresa WellB. Muito além de uma tendência de autocuidado, o sound healing atua na redução do estresse, na melhoria da qualidade do sono e no alívio de sintomas ligados à ansiedade e ao burnout — questões cada vez mais presentes na rotina dos viajantes urbanos.

essa prática terapêutica utiliza vibrações sonoras para induzir estados profundos de relaxamento e equilíbrio emocional. Conduzidas por Guilherme Tofetti, especialista reconhecido na área, as sessões podem ser solicitadas pelos hóspedes e são realizadas em parceria com a empresa WellB. Muito além de uma tendência de autocuidado, o sound healing atua na redução do estresse, na melhoria da qualidade do sono e no alívio de sintomas ligados à ansiedade e ao burnout — questões cada vez mais presentes na rotina dos viajantes urbanos. Ioga: Complementando a proposta de bem-estar holístico, o hotel oferece sessões de ioga conduzidas por Carmem Savazzi, profissional experiente e referência na prática integrativa. Mais do que uma atividade física, o ioga é uma jornada de autoconhecimento que promove presença, equilíbrio e conexão entre corpo, mente e espírito. Reconhecida por seus benefícios no controle da ansiedade, na melhora da qualidade do sono e no fortalecimento da saúde mental, a prática se alinha às necessidades de um público cada vez mais atento ao cuidado integral.

O bem-estar já é uma realidade na hotelaria premium do Westin São Paulo (Fotos: Uai Turismo)

Além disso, o Westin São Paulo oferece academia com equipamentos novos e confortáveis, com água e toalhas geladas disponíveis, e, ainda, piscina aquecida. Ao proporcionar serviços e momentos de pausa consciente, o Westin reafirma seu propósito de oferecer experiências que restauram — em um ambiente urbano, sofisticado e conectado com as demandas da vida moderna.

