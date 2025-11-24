Tiradentes (MG) já está em clima de Natal

A charmosa Tiradentes, em Minas Gerais, já começa a vestir suas luzes e encantos para celebrar o Natal. Reconhecida internacionalmente por sua hospitalidade, gastronomia, ecoturismo e riqueza cultural, a cidade viverá neste fim de ano uma experiência inédita: a união de dois grandes eventos natalinos — o Natal Tiradentes, que chega à sua 7ª edição, e o Natal nos Trilhos, em sua 2ª edição.
O resultado dessa fusão promete um festival de tradição, fé e emoção, com uma programação gratuita que encantará moradores e turistas entre 14 de novembro e 28 de dezembro de 2025. “Decidimos unir forças e mesclar os dois eventos para potencializar a experiência natalina na região. Essa integração permite fomentar o turismo de forma ainda mais significativa em todo o Campo das Vertentes”, explica Luiz César Costa, organizador da festividade.
Já para o diretor do Mart Minas e Dom Atacadista, Filipe Martins, o evento representa mais do que uma celebração natalina: é uma forma de valorizar a cultura e o turismo mineiro. “O Natal em Tiradentes é um presente que o Mart Minas tem o orgulho de oferecer a Minas Gerais. É uma celebração da nossa história e da emoção que o Natal desperta nas pessoas”, destaca.
Entre as atrações mais esperadas estão a Casa do Papai Noel, a divertida Trupe do Papai Noel, que se apresentará aos sábados na Praça Largo das Forras, e a projeção mapeada, que este ano ganha um novo cenário: a Igreja do Rosário, um dos cartões-postais mais belos da cidade. O público também poderá se encantar com cantatas natalinas, apresentações musicais e peças teatrais, todas celebrando o espírito natalino com a essência da cultura mineira.
Um dos momentos mais aguardados será o retorno da centenária Maria Fumaça noturna, que liga Tiradentes a São João del-Rei. Símbolo do Natal nos Trilhos, a locomotiva chega ainda mais mágica: este ano, o trajeto ganhará uma viagem “nevando”, repleta de encanto e surpresas para todas as idades.
Mais do que uma celebração, o evento reafirma o compromisso de Tiradentes com o turismo sustentável e a valorização da comunidade local. Com o cenário colonial iluminado, o aroma da gastronomia típica e a trilha sonora de corais e sinos, Tiradentes convida todos a viver um Natal repleto de magia e autenticidade.
“É um momento de celebração, união e reencontro. Tiradentes está pronta para receber cada visitante de braços abertos, com a hospitalidade mineira e a magia que o nosso Natal consegue oferecer. Fica o convite para todos embarcarem nessa jornada de luzes, cultura e emoção conosco”, finaliza Luiz César.
A programação completa será atualizada através das contas de Instagram do Natal nos Trilhos e do Natal Tiradentes. As atividades contam com patrocínio do Ministério da Cultura, Mart Minas, AMG Brasil e Balas Santa Rita. O evento também tem apoio da Prefeitura de Tiradentes, Comtur, ASSET, Polícia Militar, Trilha dos Inconfidentes e Iphan. A realização é da LuTh Produções.
Programação completa
28/11 — Sexta-feira
18h – Chegada do Papai Noel na Estação São João Del-Rei
18h30 – Saída da Maria Fumaça Iluminada com Destino a Tiradentes
19h10 – Papai Noel na Estação de Tiradentes
20h – Retorno da Maria Fumaça Iluminada com destino a São João Del-Rei
20h40 – Chegada na estação de São João Del-Rei
29/11 — Sábado
18h às 22h — Funcionamento da Casa do Papai Noel.
19h – Esquete de Natal – Largo das Forras
20h – Projeção na Igreja do Rosário
21h – Projeção na Igreja do Rosário
21h30 – Esquete de Natal – Largo das Forras
22h – Projeção na Igreja do Rosário
30/11 — Domingo
18h – Acendimento das luzes de Natal
18h-22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel.
20h – Show Quinteto Bravíssimo no Coreto cultural Mart Minas
05/12 — Sexta-feira
18h – Chegada do Papai Noel na Estação São João Del-Rei
18h30 – Saída da Maria Fumaça Iluminada com Destino a Tiradentes
19h10 – Papai Noel na Estação de Tiradentes
20h – Retorno da Maria Fumaça Iluminada com destino a São João Del-Rei
20h40 – Chegada na estação de São João Del-Rei
06/12 — Sábado
18h às 22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel.
19h – Esquete de Natal – Largo das Forras
20h – Projeção na Igreja do Rosário
21h – Projeção na Igreja do Rosário
21h30 – Esquete de Natal – Largo das Forras
22h – Projeção na Igreja do Rosário
07/12 — Domingo
18h – Acendimento das luzes de Natal
18h-22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel.
20h – Show Quinteto Bravíssimo no Coreto cultural Mart Minas
12/12 — Sexta-feira
18h – Chegada do Papai Noel na Estação São João Del-Rei
18h30 – Saída da Maria Fumaça Iluminada com Destino a Tiradentes.
19h10 – Papai Noel na Estação de Tiradentes
20h – Retorno da Maria Fumaça Iluminada com destino a São João Del-Rei
20h40 – Chegada na estação de São João Del-Rei
13/12 — Sábado
18h às 22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel
19h – Esquete de Natal – Largo das Forras
20h – Projeção na Igreja do Rosário
21h – Projeção na Igreja do Rosário
21H30 – Esquete de Natal – Largo das Forras
22h – Projeção na Igreja do Rosário
14/12 — Domingo
18h – Acendimento das luzes de Natal
18h-22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel.
20h – Show Quinteto Bravíssimo no Coreto cultural Mart Minas
19/12 — Sexta-feira
18h – Chegada do Papai Noel na Estação São João Del-Rei
18h30 – Saída da Maria Fumaça Iluminada com destino a Tiradentes.
19h10 – Papai Noel na Estação de Tiradentes
20h – Retorno da Maria Fumaça Iluminada com destino a São João Del-Rei
20h40 – Chegada na estação de São João Del-Rei
20/12 — Sábado
18h às 22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel.
19h – Esquete de Natal – Largo das Forras
20h – Projeção na Igreja do Rosário
21h – Projeção na Igreja do Rosário
21h30 – Esquete de Natal – Largo das Forras
22h – Projeção na Igreja do Rosário
21/12 — Domingo
18h – Acendimento das luzes de Natal
18h-22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel.
20h – Show Quinteto Bravíssimo no Coreto cultural Mart Minas
26/12 – Sexta-feira
18h – Chegada do Papai Noel na Estação São João Del-Rei
18h30 – Saída da Maria Fumaça Iluminada com Destino a Tiradentes.
19h10 – Papai Noel na Estação de Tiradentes
20h – Retorno da Maria Fumaça Iluminada com destino a São João Del-Rei
20h40 – Chegada na estação de São João Del-Rei
27/12 – Sábado
18h às 22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel.
19h – Esquete de Natal – Largo das Forras
20h – Projeção na Igreja do Rosário
21h – Projeção na Igreja do Rosário
21h30 – Esquete de Natal – Largo das Forras
22h – Projeção na Igreja do Rosário
28/12 – Domingo
18h – Acendimento das luzes de Natal
18h-22h – Funcionamento da Casa do Papai Noel
20h – Show Quinteto Bravíssimo no Coreto cultural Mart Minas
