Escala de trabalho 12×36 aumenta o desempenho laboral na hotelaria (Foto: Divulgação/ Hotel Ribalta )

Mais tempo de convívio com os filhos, oportunidade de estudar, prática de esportes e disponibilidade para cursos de inglês e gastronomia: estes são alguns dos impactos positivos relatados por colaboradores do Ribalta Hotel na Barra da Tijuca onde estou essa semana, que aderiram à escala de trabalho 12×36, proposta inovadora entre os hotéis da Barra da Tijuca. Após cinco meses de implementação da nova escala para 77% do quadro de funcionários, o Ribalta Hotel realizou uma pesquisa de satisfação, que demonstrou mudanças no tempo gasto em trânsito, na vida familiar e no compromisso com hobbies e novas atividades.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Escalas de trabalho mais flexíveis

Desde março deste ano, a gestão do Ribalta Hotel cujos cargos de liderança são preenchidos em 78% por mulheres, vem promovendo uma mudança gradativa na escala para profissionais das áreas de governança, cozinha, restaurante, recepção e manutenção. A proposta, que dá lugar à tradicional escala de trabalho 6×1, que sob a minha ótica está fadada a sua extinção gradual, prevê 12 horas consecutivas de trabalho seguidas por 36 horas de descanso, de modo a reduzir a carga mensal e garantir folgas alternadas aos fins de semana. Além disso, os colaboradores do setor administrativo, comunicação e áreas correlatas seguem a já anteriormente consagrada escala de trabalho 5×2, o que possibilita ao hotel avaliar os benefícios e desafios de diferentes formatos de jornada dentro da mesma operação.

“O setor hoteleiro exige dedicação intensa devido ao fluxo ininterrupto de trabalho, mas é essencial olharmos com cuidado para quem faz essa roda girar. Estamos felizes por ver que a nova escala está trazendo mais equilíbrio à rotina da equipe, aumentando o tempo de qualidade em família e ampliando possibilidades de lazer, cuidado com a saúde e conhecimento. Tudo isso tem impacto direto na motivação dos funcionários e, invariavelmente, na qualidade do atendimento prestado”, destaca a superintendente de operações da Ribalta Hospitalidade, Neyre Freixo.

Conforme relatórios avaliados, a primeira pesquisa de satisfação ouviu 16 profissionais dos setores de Alimentos & Bebidas (A&B) e de Governança. Os dados confirmam a percepção positiva: 62% dos colaboradores afirmaram que a mudança reduziu o tempo no trânsito, já que os deslocamentos passaram a ocorrer em horários de menor fluxo. Quando o tema é vida familiar, a satisfação é ainda maior: 88% disseram ter conquistado mais momentos de lazer, convivência e organização de compromissos. Além disso, 81% relataram que já incluíram ou estão prestes a incluir novos hobbies, esportes e capacitações em suas rotinas.

Depoimentos de quem faz a “mágica” da hospitalidade acontecer

Histórias individuais dão vida aos números. Daniel Rodrigues, que trabalha na cozinha, contou que agora viaja em transportes mais vazios e tem mais tempo para a filha, por quem é responsável único. Anderson de Oliveira, também de Alimentos & Bebidas, estudou para prestar o ENEM no próximo ano, enquanto Camily Ramos, da Governança, diz que consegue planejar melhor suas folgas e que pretende começar um curso de inglês. Entre os relatos, estão ainda o de Valéria Carvalho, que afirma ter mais tempo para empreender, e o de Kethullin Antunes, que começará a cursar gastronomia no Senac. Atualmente, 78 dos 102 funcionários do hotel já atuam na escala de trabalho 12×36, enquanto os demais seguem no modelo 5×2. O objetivo do estudo, que foi acompanhado pela controladoria do hotel, foi avaliar mudanças efetivas no dia a dia dos colaboradores.

Exemplo a ser seguido

Para o Ribalta Hotel, a adoção da escala de trabalho 12×36 também reduziu a necessidade de mão de obra eventual em períodos de férias ou picos de ocupação, o que melhora o padrão de serviços, permitindo um dimensionamento mais eficiente da equipe para absorver flutuações de demanda. Neyre Freixo, gestora do hotel, continua seu relato e destaca que esse é um passo importante na consolidação de uma cultura de bem-estar corporativo no setor hoteleiro da Barra da Tijuca: “Trata-se de um modelo que tende a favorecer a retenção de talentos e reduzir a rotatividade. Acreditamos que, assim, os funcionários podem se sentir mais motivados, o que influencia na relação com os hóspedes e na operação como um todo. Vamos continuar avaliando os reflexos da implantação da escala e o nosso objetivo é que mais hotéis da região também enxerguem essa possibilidade de desenvolvimento.”

LEIA TAMBÉM: Room Tax na hotelaria – percepções e aspectos a serem considerados

Protagonismo feminino

O protagonismo feminino também se reflete no comitê de liderança do hotel, formado majoritariamente por mulheres. Das 14 posições, oito são ocupadas por elas, incluindo os dois cargos mais estratégicos: a diretoria e a superintendência de operações. Essa composição dá o tom da gestão cooperativa da Ribalta, marcada pela diversidade e pela valorização de múltiplas vozes. Mesmo em áreas tradicionalmente ocupadas por homens, como a manutenção, há mulheres atuando, reforçando a mensagem de inclusão em toda a operação. Ainda segundo me relata a CEO da Ribalta Hospitalidade, Giovanna Mauro, o fato de a gestão ser composta em sua maioria por mulheres contribui para consolidar um ambiente mais diversificado e conectado com a proposta de hospitalidade inclusiva do hotel: “É desafiador criar um ambiente equilibrado. “A presença feminina na nossa gestão é justamente o que nos permite alcançar esse equilíbrio e garantir diversidade. Ter mulheres em posições de decisão não é apenas um marco institucional, mas um fator que garante a sustentabilidade do nosso negócio. Hospitalidade, para nós, é mais do que serviço. É cultura, é olhar para o outro com interesse genuíno, e gerar pertencimento e transformação. Isso acontece em nosso trabalho interno da gestão, nessas tomadas de decisão que dependem de visão estratégica, inovação e responsabilidade com o próximo e com a comunidade como um todo”.

Diversidade não deve ser apenas um indicador estatístico, mas um guia nas práticas organizacionais. Cada colaborador deve enxergar a gestão como uma inspiração para crescer, independentemente de gênero ou identidade. A liderança feminina é, antes de tudo, a prova de que uma cultura empresarial salutar deve ser inclusiva e estar em sintonia com um mercado que a cada dia potencializa e estimula o empoderamento feminino.

Ribalta Hotel Barra da Tijuca

Inaugurado em 2016, o Ribalta Hotel Barra da Tijuca conta com 190 apartamentos nas categorias superior e luxo, bar 24 horas, restaurante de culinária local, rooftop com vista panorâmica e business center com salas de reunião, conferências e eventos. Com uma equipe de cerca de 100 funcionários, o hotel se destaca por seu compromisso com a excelência, o atendimento personalizado e a valorização da mão-de-obra do entorno. O hotel forma, junto ao tradicional espaço de eventos Ribalta, a Ribalta Hospitalidade.

Recentemente, eles se tornaram signatários do Pacto Global da ONU, maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo. O movimento intensifica os compromissos ESG da companhia, que estruturou, no último ano, um Comitê de Sustentabilidade para desenvolver políticas e metas internas. O Relatório de Sustentabilidade consolida todas as ações ambientais, sociais e de governança em um documento público.

“É inequívoco afirmar que a gestão de talentos passa pela necessidade constante de avaliar possibilidades e inovar na introdução de novas práticas focando – nas pessoas que cuidam das pessoas. Hospitalidade genuína é sobre isso”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

LinkedIn: maartenvs1

E-mail: mvsluys@gmail.com

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo