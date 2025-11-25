8 milhões de turistas internacionais no Brasil: campanha mostra o impacto do turismo no país (Cada turista estrangeiro que chega movimenta cadeias produtivas, gera empregos, impulsiona pequenos negócios e fortalece a economia de todas as regiões do país. (Foto: Márcio Menasce/Embratur)

O Brasil quebrou seu recorde e já recebeu mais de 8 milhões de turistas internacionais em 2025. O feito inédito foi celebrado nesta segunda-feira (24) no Museu de Arte do Rio (MAR), no Rio de Janeiro (RJ). Para além da comemoração, as expectativas seguem altas para que o país atinja a marca de 9 milhões de chegadas estrangeiras até o dia 31 de dezembro.

Para acompanhar a evolução deste número, foram instalados dois “turistômetros” pelo país, um na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, e outro na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, com intuito de indicar em tempo real o volume de chegada de turistas internacionais no Brasil. Os painéis fazem parte da campanha nacional que celebra o marco histórico da chegada dos 8 milhões de viajantes estrangeiros em menos de um ano. Tendo como mensagem principal “O Recorde no turismo estrangeiro é o orgulho de um país inteiro”, a campanha visa mostrar o impacto que o desenvolvimento do turismo gera no país.

“Turistômetro” (Foto: Renato Vaz e Marcio Menasce/Embratur)

“Chegamos a 8 milhões de turistas internacionais entrando no Brasil. É mais um recorde histórico. É um número espetacular. O Brasil, que nunca chegou a 7 milhões, está chegando a 9 milhões em um ano, um aumento de mais de 40% comparado ao ano passado. E o mais importante, a geração de emprego, a geração de renda. Isso é o mais importante que a gente tem aí hoje para comemorar em relação ao turismo no Brasil”, afirmou Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Mais do que números, a iniciativa mostra o impacto real na vida de brasileiros e no desenvolvimento econômico do país: do salário do cozinheiro ao sucesso da pousada familiar, cada turista estrangeiro movimenta cadeias produtivas e fortalece os negócios locais. É o reforço de que turismo é muito mais que paisagem, é a um importante componente do setor econômico brasileiro e fator transformador na vida de muitos trabalhadores.

De janeiro a outubro de 2025, o turismo internacional já injetou US$ 6,6 bilhões no Brasil, um valor 10,10% maior do que o registrado no mesmo período do ano anterior. Somente no mês de outubro, o valor das entradas chegou a US$ 573 milhões.

“Essa marca inédita é fruto de um trabalho sério, planejado, junto com a Embratur e todos os agentes que tem colaborado com o turismo nacional. Hoje, o Brasil começa a colher os frutos com o turismo gerando oportunidades, empregos e renda para o nosso país. Somos a bola da vez no cenário internacional”, ressaltou o Ministro do Turismo, Celso Sabino.

Reconhecimento na promoção internacional

Outro lançamento que integrou a solenidade foi o lançamento do Prêmio Embratur Visit Brasil, uma iniciativa inédita da Agência, em co-realização com a Revista Exame, que vai destacar instituições e personalidades que contribuíram para fortalecer a imagem do país no cenário internacional, estimulando a vinda de turistas estrangeiros.

A premiação celebra a excelência e o protagonismo de diversos atores da cadeia produtiva que trabalham para fortalecer a imagem do Brasil no exterior, ressaltando a importância do trabalho conjunto entre a Agência, o setor privado e entes federativos.

O prêmio reconhecerá ações desenvolvidas e resultados alcançados entre 1º de novembro de 2024 e 30 de novembro de 2025 em diversas categorias. Entre os segmentos avaliados estão Destinos, Companhias Aéreas, Hotelaria, Aeroportos e Convention & Visitors Bureaux, que promovem a imagem e os atrativos brasileiros no mercado internacional. A iniciativa valoriza o papel de cada elo da cadeia produtiva na atração de turistas estrangeiros conectada com o Plano Brasis.

A premiação também destaca temas estratégicos como Prática Sustentável ou Turismo Regenerativo, Solução Tecnológica para o turismo internacional e Liderança Feminina na promoção do turismo. O objetivo é reconhecer o esforço em inovar e incorporar responsabilidade socioambiental e equidade de gênero na promoção do Brasil.

As inscrições foram abertas e seguem até o dia 25 de janeiro de 2026, através do site da Prêmio Embratur Visit Brasil. O anúncio do vencedores e entrega da premiação acontece em março do ano que vem, durante o Visit Brasil Summit, que irá acontecer em Brasília/DF.

