Final de ano no Uruguai: destinos e experiências autênticas - (crédito: Uai Turismo)

Final de ano no Uruguai: destinos e experiências autênticas (Região de Rocha, La Paloma (Foto: Alexis Noquet))

A chegada do verão e do final do ano clamam sempre por experiências diferentes para se preparar para o início do próximo ciclo. Nessa proposta, o Uruguai convida turistas brasileiros a descobrirem a autenticidade, o charme e o encanto da costa de Rocha, uma região onde o ritmo desacelera, a natureza domina e experiências genuínas tomam lugar das rotas tradicionais.

Indo na contramão dos destinos mais agitados, Rocha oferece praias tranquilas, vilarejos rústicos com o mar ao lado, dunas monumentais e uma atmosfera que combina simplicidade, gastronomia local e uma relação profunda com a paisagem. O destino se torna o cenário ideal para quem deseja começar o próximo ano mais conectado com o essencial.

La Paloma: mirantes memoráveis e vida costeira acolhedora

La Paloma (Foto: Alexis Noquet)

Em La Paloma, o verão começa com luz, especialmente no mirante da Cola de Ballena, onde o sol mergulha no mar entre rochas que formam uma silhueta semelhante à cauda de uma baleia. É um dos pontos mais emblemáticos do litoral uruguaio e palco de celebrações ao pôr do sol.

A cidade equilibra praias tranquilas como El Cabito, perfeita para famílias e para quem busca segurança e águas calmas. No centrinho, cafés, feirinhas e restaurantes familiares reforçam a atmosfera acolhedora ideal para o final de ano.

La Pedrera: charme boêmio, tranquilidade e boas ondas

La Pedrera é um destino que combina duas almas: a calmaria elegante de suas ruas arborizadas e o espírito jovem de suas praias.

A Praia El Desplayado, extensa e silenciosa, é um refúgio para banhos de mar, caminhadas matinais e descanso. Já a Playa del Barco, marcada pelo emblemático navio encalhado, atrai surfistas e viajantes que gostam de música ao ar livre, esportes e um ambiente descontraído.

No final do ano, a vila ganha um clima leve de celebração, sempre mantendo sua essência sofisticada e despretensiosa.

Cabo Polonio: rusticidade mágica para um Réveillon desconectado

Cabo Polonio (Foto: Alexis Noquet)

Poucos lugares no mundo carregam uma atmosfera tão única quanto Cabo Polonio. O acesso, feito exclusivamente por veículos autorizados que atravessam as dunas, prepara o viajante para a experiência: um vilarejo sem ruas asfaltadas, com casas coloridas dispersas na areia e uma energia mística.

O farol histórico domina a paisagem, enquanto uma grande colônia de leões-marinhos faz do local um espetáculo permanente. À noite, o céu estrelado cria um cenário contemplativo e inesquecível.

Punta del Diablo: artesanato, gastronomia e a essência da vida costeira

Punta del Diablo continua sendo um dos vilarejos mais charmosos e autênticos do Uruguai. Suas casinhas simples, viradas para o mar, criam um cenário pitoresco que ganha vida especialmente na praia de Los Pescadores, onde barcos coloridos dividem espaço com restaurantes familiares que servem peixes e frutos do mar frescos.

Barra de Valizas: dunas monumentais e natureza em estado puro

Barra de Valizas (Foto: Alexis Noquet)

Em Valizas, o verão se manifesta em forma de silêncio, vento e paisagens amplas. Ruas de areia, casas rústicas e um ambiente despretensioso criam um refúgio perfeito para escapar da correria e começar o ano com calma.

A travessia pelas dunas até Cabo Polonio é a grande experiência da região: uma caminhada de cerca de 8 km por montes de areia que mudam de forma conforme o vento, revelando vistas que unem oceano, lagoas e céu aberto. É um dos cenários mais emblemáticos de todo o litoral do Uruguai.

Benefícios para turistas brasileiros

Durante o final do ano e ao longo do verão, viajantes estrangeiros contam com vantagens que tornam a viagem ainda mais atrativa:

IVA zero em hotelaria e gastronomia pagos com cartão internacional;

Devolução de IVA no aluguel de carros;

Tax-free em compras realizadas em lojas credenciadas.

Os benefícios reforçam a excelente relação custo-benefício do país e ampliam o conforto de quem escolhe o Uruguai para as férias.

