Green Friday: descontos de até 80% em passagens de ônibus

A FlixBus, empresa de tecnologia com foco no transporte rodoviário, anunciou a fase final de sua campanha promocional Green Friday, estendendo os descontos para diversas rotas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. A rodada final da promoção oferece bilhetes com descontos que podem atingir 80%, com passagens a partir de R$ 21,99.

Os preços promocionais são válidos para reservas realizadas entre 28 de novembro e 1º de dezembro. A janela de embarque abrange o final do ano e o início das férias de 2026, sendo aplicável a viagens programadas de 28 de novembro a 18 de dezembro e de 05 a 31 de janeiro de 2026.

Rotas em Destaque:

A promoção inclui trechos estratégicos em diferentes regiões do país:

Sudeste/Sul/Centro-Oeste: Rio de Janeiro x São Paulo: a partir de R$ 23,99 São Paulo x Balneário Camboriú: a partir de R$ 27,99 São Paulo x Brasília: a partir de R$ 53,99

Nordeste: Aracaju x Salvador: a partir de R$ 21,99 Fortaleza x Natal: a partir de R$ 55,99 Fortaleza x Recife: a partir de R$ 59,99 Recife ou Maceió para Salvador: a partir de R$ 46,99



“A Green Friday se consolidou como nosso maior período de ofertas. Nosso objetivo é que mais brasileiros possam combinar segurança, conforto e preços acessíveis para viajar no final do ano e nas férias,” comenta Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

Para otimizar a compra, os descontos são aplicados de forma automática no momento da reserva. Além disso, a empresa oferece um desconto adicional de 10% para passagens compradas através do aplicativo oficial, utilizando o cupom CUPOMAPPA.

