Green Friday: descontos de até 80% em passagens de ônibus

Última fase da Green Friday oferece trechos a partir de R$ 21,99 e inclui rotas estratégicas no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste

Green Friday: descontos de até 80% em passagens de ônibus - (crédito: Uai Turismo)
Green Friday: descontos de até 80% em passagens de ônibus ((Foto: Divulgação))

A FlixBus, empresa de tecnologia com foco no transporte rodoviário, anunciou a fase final de sua campanha promocional Green Friday, estendendo os descontos para diversas rotas nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. A rodada final da promoção oferece bilhetes com descontos que podem atingir 80%, com passagens a partir de R$ 21,99.

Os preços promocionais são válidos para reservas realizadas entre 28 de novembro e 1º de dezembro. A janela de embarque abrange o final do ano e o início das férias de 2026, sendo aplicável a viagens programadas de 28 de novembro a 18 de dezembro e de 05 a 31 de janeiro de 2026.

Rotas em Destaque:

A promoção inclui trechos estratégicos em diferentes regiões do país:

  • Sudeste/Sul/Centro-Oeste:
    • Rio de Janeiro x São Paulo: a partir de R$ 23,99
    • São Paulo x Balneário Camboriú: a partir de R$ 27,99
    • São Paulo x Brasília: a partir de R$ 53,99
  • Nordeste:
    • Aracaju x Salvador: a partir de R$ 21,99
    • Fortaleza x Natal: a partir de R$ 55,99
    • Fortaleza x Recife: a partir de R$ 59,99
    • Recife ou Maceió para Salvador: a partir de R$ 46,99

“A Green Friday se consolidou como nosso maior período de ofertas. Nosso objetivo é que mais brasileiros possam combinar segurança, conforto e preços acessíveis para viajar no final do ano e nas férias,” comenta Edson Lopes, CEO da FlixBus no Brasil.

Para otimizar a compra, os descontos são aplicados de forma automática no momento da reserva. Além disso, a empresa oferece um desconto adicional de 10% para passagens compradas através do aplicativo oficial, utilizando o cupom CUPOMAPPA.

Uai Turismo
Iolanda Loiola - Uai Turismo
postado em 26/11/2025 17:14
