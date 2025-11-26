Copa do Mundo 2026: nova medida visa acelerar vistos, saiba como se programar (Apesar da prioridade no agendamento da entrevista para torcedores com ingressos, é fundamental lembrar que ele não garante a concessão do visto. (Foto: gpointstudio/Freepik))

Com a recente novidade anunciada pelo governo Trump, os torcedores brasileiros que compraram ingressos para a Copa 2026 têm uma oportunidade para tornar a obtenção do visto americano uma realidade. A iniciativa visa agilizar o atendimento dos consulados, com entrevistas programadas em até 60 dias ou menos, como anunciou o presidente dos Estados Unidos, país que terá jogos em 11 cidades. Para dar conta do volume esperado de solicitações, o governo norte-americano reforçou o quadro consular com mais de 400 oficiais.

Para muitos torcedores, o anúncio representa um alívio importante, mas, conforme ressalta Guilherme Vieira, CEO da On Set Consultoria, empresa especialista em vistos e imigração para os EUA, a antecedência na preparação continua sendo um dos pilares para evitar surpresas. “O tempo médio de espera para entrevistas no Brasil pode variar bastante, dependendo do consulado, e muitos torcedores deixam para a última hora. Antecipar-se é essencial para não perder a viagem”, afirma.

Apesar da prioridade no agendamento da entrevista para torcedores com ingressos, é fundamental lembrar que ele não garante a concessão do visto. A recomendação é clara: não espere até o último minuto, especialmente considerando que, segundo a embaixada americana no Brasil, o número de solicitações de visto para turistas pode aumentar significativamente com a proximidade do evento esportivo

Por isso, Vieira recomenda que o processo seja iniciado o quanto antes: agendar a entrevista com bastante antecedência, manter a documentação organizada e demonstrar vínculos sólidos com o Brasil, como emprego fixo, matrícula em instituição de ensino ou bens registrados são passos fundamentais. Além disso, ele destaca a importância do planejamento financeiro: “É importante mostrar que você tem condições de arcar com passagens, hospedagem e ingressos.” Um histórico de viagens internacionais positivas também fortalece o pedido de visto. “Muitos torcedores focam apenas em garantir ingressos e passagens, mas se esquecem que sem a autorização americana a viagem simplesmente não acontece. É um processo burocrático, mas com organização e orientação especializada, pode ser feito de forma tranquila e segura”, reforça Vieira.

Além disso, o executivo lembra que o visto de turismo (B2) vale por até 10 anos, tornando essa preparação não apenas uma oportunidade para o Mundial, mas um investimento para futuras viagens, sejam de lazer, estudos ou negócios. “Não é apenas sobre a Copa. É sobre abrir portas para novas experiências no país”, conclui Vieira.

