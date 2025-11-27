Neuquén é a oportunidade de fazer Slow Travel na Patagônia argentina (Lago Espejo, primeiro lago da Rota dos Sete Lagos (Foto: Uai Turismo))

A Patagônia argentina é uma região queridinha dos brasileiros que querem conhecer e praticar esportes na neve. Mas o que muita gente não sabe é que além dos destinos badalados em que se ouve quase somente o português, há ainda uma Patagônia mais exclusiva que se permite ser vivenciada com tranquilidade. A cerca de 1.200 km de Buenos Aires, a província de Neuquén esconde paisagens que parecem ter saído de filmes, uma cultura extremamente rica e ainda a maior área esquiável da Argentina.

Escolher Neuquén como destino para desbravar a Patagônia argentina é ter a certeza de uma experiência autêntica. A província é um convite para desacelerar. As paisagens, que chegam a ser em preto e branco pela combinação da neve com a natureza, transformam a contemplação em um exercício obrigatório. Ao percorrer as estradas longas e pouco movimentadas, é impossível não se deixar levar pelo toque de magia que os cenários deslumbrantes provocam.

A região leva o turista a respirar mais fundo, não só para repor o fôlego de apreciar belas paisagens, mas também para relaxar, entrar em profunda conexão com a natureza local e diminuir o ritmo da viagem. É o destino ideal para quem deseja conhecer a Patagônia argentina por meio do Slow Travel — estilo de viagem sustentável em que o viajante mergulha no destino e na sua cultura, indo na contramão do turismo tradicional de massa. Por isso, é importante já ir preparado: Neuquén não é para quem procura agitação e vida noturna, mas sim para quem deseja se desligar da correria do dia a dia.

Este é o primeiro texto que vai te apresentar um pouco mais sobre esta região patagônica. Se prepare para conhecer com o Uai Turismo um pouco de Villa La Angostura, San Martín de Los Andes, Junín de Los Andes e Villa Traful.

Villa La Angostura: charme rústico e identidade patagônica

Localizada no sul da província de Neuquén, a 80km de Bariloche e com pouco mais de 11 mil habitantes, Villa La Angostura permite que seus visitantes esqueçam por uns dias o caos que é uma cidade grande. A cidade segue padrões específicos para manter seu ar de pequena vila. Os prédios construídos no local não podem passar de três andares, para não serem maiores que as árvores, e as casas também precisam atender a um padrão de materiais de madeira e pedra, preservando o charme rústico e a identidade patagônica.

Centrinho de Villa La Angostura (Foto: Uai Turismo)

A charmosa cidade já é um destino consolidado entre os argentinos, sendo o número um para lua de mel, além de ser reconhecido como acolhedor para turistas LGBTQIA+. A cada ano, o número de brasileiros visitando a cidade aumenta, mas ainda em atrativos específicos e em esquema bate e volta, sem se aprofundar verdadeiramente na região e no que ela tem a oferecer. Villa La Angostura é um destino que precisa ser aproveitado de maneira completa!

Conexão com a natureza

O brasileiro que procura a Patagônia argentina no inverno deseja aproveitar a neve ao seu máximo e em Villa La Angostura há muitas formas de viver isso. O diferencial da região é conectar as aventuras na neve com a natureza existente no local, cercado por montanhas e lagos cristalinos. Há uma ampla variedade de atividades de inverno, desde esqui, caminhadas com raquetes de neve, passeios de barco, cavalgadas e muito mais. É para todos os gostos, sejam os mais aventureiros ou os que apenas desejam estar imersos na natureza.

Cerro Bayo Ski Boutique

É em Villa La Angostura que se encontra o centro de esqui mais próximo de uma área urbana da Argentina. O Cerro Bayo Ski Boutique está a apenas 6km do centro da cidade, o que representa apenas 15 minutos de carro. A estação de esqui é classificada como “boutique” devido a qualidade dos serviços prestados aos turistas, que podem aproveitar de uma infraestrutura completa, poucas filas e tranquilidade para esquiar, contando com uma atenção mais personalizada, em um ambiente mais sofisticado e exclusivo.

Cerro Bayo (Foto: Uai Turismo)

O Cerro Bayo foi o primeiro centro de esqui da América Latina a obter a norma IRAM ISO 14001 pelo seu sistema de gestão ambiental. Isso significa que o espaço contribui para a saúde e prevenção da poluição ambiental, por meio de diversos programas desenvolvidos.

O centro de esqui está preparado para receber desde praticantes experientes dos esportes de neve a pessoas que estão indo pela primeira vez. O Cerro Bayo contém 31 pistas com 15 meios de elevação, além de três pistas para snow tubing e uma para trenós. São ao todo 280 hectares de área esquiável, contando com escolas de esqui e snowboard para adultos e crianças em modo particular ou em grupo. É possível locar os equipamentos para as práticas no próprio local. O centro ainda oferece uma modalidade de esqui adaptado, promovendo uma versão inclusiva do esporte para pessoas com deficiências físicas, mentais e/ou sensoriais.

Aula compartilhada de esqui no Cerro Bayo (Foto: Uai Turismo)

O espaço do Cerro Bayo é completo, contando com variados espaços para alimentação, desde lanchonetes práticas até restaurantes mais completos, tendo como foco sempre a culinária patagônica.

Os valores das tarifas variam de acordo com a modalidade — apenas pedestre, esqui, aula de esqui, pacote de esqui, acesso exclusivo — e do momento em que se encontra a temporada, que costuma durar de junho a agosto, sendo o momento da alta temporada geralmente em julho. É possível comprar todos os passes on-line através do site. O Cerro Bayo possui um sistema de neve artificial, que garante neve durante toda a temporada.

Para praticar um esporte na neve é preciso estar bem equipado e não apenas com os equipamentos das práticas, mas também com roupas adequadas que permitam que o turista esteja aquecido, confortável e com mobilidade. É fundamental que todas as roupas sejam impermeáveis, para que em contato com a neve não molhem e levem o visitante a uma hipotermia. Em Villa La Angostura existem diversas lojas que oferecem locação de roupas adequadas para um destino de neve como a Out-lab Trail Y Ski, que está localizada no centro da cidade e fornece toda a vestimenta necessária. Na dúvida do que usar para esquiar, assista ao vídeo.

Loja de roupa de neve Out-Lab Trail Y Ski (Foto: Uai Turismo)

Uma dica importante na hora de escolher sua roupa de neve: busque sempre por roupas mais coloridas. Em meio a imensidão branca, quanto mais diferente a cor da roupa, mais tranquilo é para procurar um aventureiro que se perdeu ou se acidentou no caminho. É claro, ninguém vai esquiar pensando no pior, mas é melhor sempre se prevenir do que remediar!

Área dos Portos

A área da fundação de Villa La Angostura não pode ficar de fora do roteiro da cidade. Foi na Área dos Portos que se instalaram os primeiros moradores no século XX. Hoje a região possui uma infraestrutura turística completa e abriga a Bahia Mansa, a Bahia Brava e o istmo da Península de Quetri-Hue, parte do Parque Nacional Los Arrayanes.

Bahía Brava (Foto: Uai Turismo)

Às margens do Lago Nahuel Huapi, a Bahia Mansa e a Bahia Brava encantam até mesmo no frio cortante. Mesmo no auge do inverno, suas águas continuam verdes cristalinas e somadas à vegetação do entorno, criam mais uma paisagem patagônica surpreendente. Com a temperatura lá embaixo, a visita é contemplativa. Deixe a mente ir longe e, quem sabe, por um momento você não se sente dentro da saga Crepúsculo. Por estarem em lados opostos, enquanto a Bahia Mansa recebe o sol da manhã, a Bahia Brava recebe o da tarde.

A Villa La Angostura está dentro do Parque Nacional Nahuel Huapi, mas possui acesso ao Parque Nacional Los Arraynes. O parque é assim nomeado pela espécie de mesmo nome que domina a vegetação, os arraynes são árvores nativas, de cor avermelhada e canela e que crescem apenas um milímetro por ano, mas dentro do parque formam o Bosque de Arraynes com exemplares de até 25 metros de altura.

Rota dos Sete Lagos

A Rota dos Sete Lagos é um dos roteiros mais famosos de Neuquén, vivenciado até mesmo por turistas que estão em outras regiões da Patagônia argentina. A rota percorre 110 km, ligando Villa La Angostura a San Martin de Los Andes, e passa pelos lagos Espejo, Correntoso, Escondido, Falkner, Machónnico e Lácar. A mistura da paisagem lacustre com as montanhas e florestas de grandes coihues proporcionam uma vista única com cenários que ficarão guardados na memória.

Lago Correntoso, na Rota dos Sete Lagos (Uai Turismo)

O passeio pode ser feito de carro, por contra própria, por meio de transfer privado e por excursões. Mas o importante é escolher o meio que seja possível aproveitar o melhor da belíssima Ruta 40, possibilitando contemplar com calma a paisagem e poder parar em todos os mirantes do caminho. Se possível, realize o passeio sem volta no mesmo dia e aproveite muito mais tempo na estrada. Coloque San Martin de Los Andes como destino final e viva uma aventura completa pela Ruta 40 em um dia ou faça pernoite no meio do caminho, em Villa Traful, e aproveite a Rota dos Sete Lagos durante dois dias.

O momento auge da rota é no verão, quando é possível visualizar as mais diferentes cores dos lagos, com uma vegetação variada e águas que vão de azul claro a tons mais intensos. No inverno, a tonalidade dos lagos acaba sendo a mesma, variando um pouco de escuro para mais escuro, mas a paisagem coberta de neve é tão surreal quanto.

Durante o inverno, o passeio demanda um pouco mais de atenção devido às condições da pista que podem ser afetadas pela neve. Em certos pontos pode ser que seja necessário recalcular a rota, esperar mais um dia ou ter que voltar. Fechar um passeio com um transfer local, como o Angostura Vip, além de proporcionar momentos de descanso e contemplação total pelo caminho, também é um passo a mais na segurança.

Preparando a estadia

Para viver a imersão completa na Patagônia argentina e realizar o turismo de maneira mais lenta, a hospedagem escolhida é um ponto fundamental. Locais que compactuam com o turismo sustentável, utilizam produtos locais e geram impactos definitivos na cidade devem ser os únicos a integrar a lista. Além disso, é claro, é necessário pensar no conforto que o hotel proporciona, fazendo com que o turista consiga verdadeiramente se desconectar durante a sua estadia.

Hotel Las Balsas

A pouco mais de 3km do centro de Villa La Angostura, o Las Balsas proporciona um paraíso particular. O hotel, que é o primeiro Relais & Châteaux da América Latina — um dos mais importantes selos de luxo do mundo —, mantém sua maneira de receber os hóspedes desde a sua criação em 1988.

Hotel Las Balsas (Foto: Uai Turismo)

A propriedade está localizada às margens do Lago Nahuel Huapi, fazendo com que sua arquitetura rústica crie um cenário exuberante junto à paisagem natural. O hotel de luxo conta com 20 quartos, sendo divididos em 4 categorias. 10 das 20 acomodações são vilas individuais, com mais de 120m² e com vista para o lago, pensadas para que o hóspede consiga se desligar completamente do mundo exterior.

O wellness rege o local. Além do descanso total proporcionado pelos quartos exclusivos, o Las Balsas possui um spa que também utiliza da paisagem para criar conexão. Uma piscina aquecida com parte interna e externa permite um mix de sensações, em que o hóspede pode se manter aquecido enquanto sente a neve caindo na pele. Ao lado da piscina, uma banheira de hidromassagem para elevar ainda mais a experiência. Na parte interna, terapias corporais com óleos patagônicos, banhos de vapor e uma sala de relaxamento com vista para a floresta completam o combo do bem-estar local.

Vila com vista para o lago (Foto: Uai Turismo)

Para os que sentem que para o corpo relaxar, também é preciso de movimento, o hotel proporciona aulas de ioga, sessões de pilates e caminhadas regerenativas entre as árvores centenárias. As atividades também se expandem para o restante da propriedade e o entorno, com trilhas, ciclismo, caiaques, birdwatching, pesca e muito mais.

A gastronomia do Las Balsas traz o sabor da Patagônia ao prato utilizando em suas receitas não apenas ingredientes da região, como elementos da própria propriedade, como peixes do lago e vegetais colhidos na horta do hotel.

Hotel Correntoso

Com mais de 100 anos, o Hotel Correntoso Lake & River já faz parte da história de Villa La Angostura, sendo o hotel mais antigo da Patagônia. Atualmente, é capaz de cumprir com todos os padrões de excelência internacional sem perder a essência que preserva desde sua inauguração.

Hotel Correntoso (Foto: Uai Turismo)

Localizado às margens do Rio Correntoso e do Lago Nahuel Huapi, o hotel possui apenas 47 quartos e atua com regime de pensão completa. A hospedagem se destaca pela exclusividade e serviço de alto padrão, possuindo um selo prata de sustentabilidade. São diversos os serviços exclusivos que podem ser utilizados pelos hóspedes, com atividades esportivas para toda família acontecendo no entorno do hotel.

O Correntoso é um verdadeiro guardião da memória local, recebendo inclusive alunos de escolas da região para a prática de turismo educativo sobre a história da cidade, buscando aumentar o pertencimento dos moradores. A culinária do hotel também é um resgate à região, utilizando produtos e ingredientes locais para elaborar pratos típicos e contemporâneos, além de uma carta de vinhos que contempla inclusive vinhos da província, como o Pinot Noir de Neuquén.

Explorando sabores

Para os dias que a vontade de comer algo para além dos restaurantes das hospedagens, é a hora de percorrer o centrinho de Villa La Angostura, com uma variedade de estabelecimentos para todos os gostos.

Tinto Bistrô

O Tinto Bistrô é um dos restaurantes mais recomendados de Villa La Angostura. Com um ambiente intimista e aconchegante, a gastronomia varia entre a típica culinária patagônica e de outras regiões argentinas. A carta de vinhos muito bem selecionada complementa o jantar, com ofertas locais e estrangeiras. Nas noites frias de inverno, o jantar no Tinto é uma experiência à parte.

Jantar no Tinto Bistrô (Foto: Uai Turismo)

Nicolleto Pastas

O Nicolleto Pastas é um gostinho da Itália em meio a Patagônia argentina, na verdade, melhor ainda: um gostinho da Itália com o sabor da Patagônia argentina. Com uma variedade de massas frescas, o restaurante proporciona uma explosão de sabores ao permitir que o próprio cliente seja responsável pela base do seu prato, podendo ser uma experiência diferente em cada ida.

Jantar no Restaurante Nicolleto Pastas (Foto: Uai Turismo)

O jantar no Nicolleto é um momento de concentração e desconexão do mundo exterior, principalmente para quem não possui chip internacional. Com foco de manter o cliente apreciando o momento, o estabelecimento não compartilha o Wi-Fi.

O inverno não é a única estação

Na cabeça de muitos brasileiros, a Patagônia argentina é sinônimo de inverno e neve, mas a região tem muito mais a oferecer. Villa La Angostura é um destino que vive do turismo o ano inteiro, proporcionando as mais variadas experiências durante as outras estações. O grande foco continua sendo o turismo de natureza e de aventura, mas as possibilidades se transformam. Com o aumento das temperaturas, as caminhadas com raquetes de neve dão espaço aos trekkings e os 33km de praias (de lagos) deixam de ser apenas contemplativas e passam a ser parte da experiência sensorial.

Neuquén é um destino para ser aproveitado o ano inteiro! Fique ligado para conhecer mais cidades que englobam o sul desta província tão única.

