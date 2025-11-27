Vale dos Dinossauros em Campos do Jordão entra na reta final de obras e prepara estreia para dezembro - (crédito: Uai Turismo)

Gigantes pré-históricos estão prestes a chegar à Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Mais de 50% das obras do Vale dos Dinossauros já estão concluídas, com previsão de inauguração em dezembro no complexo de entretenimento Dreams House, em Campos do Jordão. Será a terceira atração a entrar em operação no local, investimento do Grupo Dreams inaugurado em agosto deste ano em regime soft open.

“O Vale dos Dinossauros combina tecnologia, sustentabilidade e experiências interativas para todas as idades e a fase final de construção marca o início de uma nova era para o turismo na região”, destaca o gerente comercial e gestor do Dreams House em Campos do Jordão, David Palma.

Para a nova atração o grupo Dreams reservou uma área total de 6.500 m², sendo 2.830 m² de área indoor. A construção segue princípios de sustentabilidade, utilizando divisórias em drywall e estrutura em steel frame. As técnicas reduzem o impacto ambiental, gerando menos resíduos e menor consumo de água. “Desde o início, pensamos em uma obra que dialogasse com o ambiente natural de Campos do Jordão, um projeto aliando tecnologia e consciência ambiental, para oferecer entretenimento de qualidade e com responsabilidade”, acrescenta Palma.

O Vale dos Dinossauros vai se somar ao Dreamland Museu de Cera e ao parque de miniaturas Miniland que, atualmente, podem ser conferidos pelo público. Na sequência do, uma quarta atração temática será adicionada ao complexo de experiências imersivas, a Casa do Terror.

