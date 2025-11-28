San Marino é uma república com laços surpreendentes com o Brasil (A mais antiga e famosa das três torres que coroam o Monte Titano na República de San Marino. Construída no século XI, a fortaleza serviu como um posto de vigia defensivo e, por um breve período, como prisão. (Foto: Alessandro Cesarano))

San Marino é uma república com laços surpreendentes com o Brasil. E desponta como um destino europeu maravilhoso, cheio de história, belezas naturais e laços culturais inesperados. Encravada no alto do Monte Titano e reconhecida como Patrimônio Mundial da UNESCO. A mais antiga república do mundo encanta pela atmosfera medieval preservada, por suas vistas panorâmicas e por uma identidade vibrante que vai além de seus castelos e muralhas.

Quando o visitante chega ao topo de San Marino, encontra um cenário dominado pelas icônicas Três Torres e muralhas medievais. Esses que são símbolos de resistência e independência local. O percurso pelas ruelas de pedra revela lojas de artesanato repletas de cerâmicas tradicionais, objetos característicos da cultura samarinense e uma rica coleção de moedas e selos raros. Esses itens são altamente procurados por colecionadores. Entre eles, ganham destaque os selos comemorativos dedicados a Ayrton Senna, reforçando o elo de admiração entre os dois países.

Entre os grandes tesouros arquitetônicos está a imponente Basílica do Santo, construída em estilo neoclássico e dedicada a São Marino, fundador da República. A poucos passos, o Palazzo Pubblico, atual sede do governo. A construção impressiona por sua arquitetura neogótica e pelo ritual da troca da guarda, uma das cerimônias mais fotografadas pelos turistas. A sensação é de caminhar dentro de um museu a céu aberto, onde cada detalhe remete a séculos de autonomia e tradição.

Laços históricos e culturais que aproximam San Marino do Brasil

A relação entre Brasil e San Marino vai muito além da admiração turística, ela está impressa na história, na arte e na memória de figuras marcantes.

Portanto, figuras como: Anita Garibaldi, heroína dos dois países, deixou sua marca ao se refugiar no território samarinense. Durante a luta pela unificação italiana ela esteve ao lado de Giuseppe Garibaldi. Sua passagem por San Marino é símbolo de coragem e resistência, elementos que conectam profundamente a narrativa brasileira à europeia.

Outro elo marcante é a homenagem prestada a Ayrton Senna. O piloto brasileiro que possui selos comemorativos emitidos pela filatelia oficial de San Marino, celebrando não apenas o tricampeão, mas o impacto emocional que ele tem ao redor do mundo. Essa reverência a Senna reforça a admiração internacional por uma das maiores personalidades brasileiras.

Na esfera artística, a presença de painéis de Eduardo Kobra em San Marino fortalece ainda mais essa ponte cultural. O muralista brasileiro, conhecido por suas cores vibrantes e mensagens de paz e esperança, criou obras no país que dialogam com temas universais e conectam simbolicamente as duas nações.

Juntas, essas figuras: Anita, Senna e Kobra, tornam a relação entre Brasil e San Marino única, afetiva e surpreendentemente profunda.

Natureza e gastronomia

Fora das muralhas, San Marino revela uma vertente mais naturalista. O Parque Natural de Montecchio oferece trilhas imersas na mata, mirantes fotogênicos e rotas ideais para quem pratica mountain bike. Seja para os iniciantes, com percursos mais simples ou para os ciclistas mais experientes. As paisagens alternam vales verdes, colinas cultivadas e rochas medievais que surgem no horizonte como cenário de filme histórico.

A gastronomia é outro ponto alto da República. San Marino produz excelentes vinhos, azeites e queijos, alguns dizem que os queijos se assemelham muito ao nosso queijo minas fresco. Todos eles com forte identidade local. Restaurantes e trattorias espalhados pelo centro histórico servem pratos que valorizam produtos regionais, acompanhados por vinhos como o célebre Brugneto ou o Caldese. Para quem aprecia sabores autênticos, vale reservar tempo para degustações em pequenas vinícolas familiares.

Quanto vale o real em San Marino e o que priorizar na viagem

A moeda oficial de San Marino é o euro, e como o real costuma estar desvalorizado em relação a ele, o viajante pode priorizar experiências de baixo custo como. Caminhadas pelas muralhas, vistas panorâmicas, museus públicos, além de artesanatos, selos e moedas que, além de acessíveis, têm valor cultural e colecionável.

Explorar San Marino, uma república que tem muito em comum com o Brasil, é mergulhar em um mundo onde história, arte e natureza convivem em perfeita harmonia. Pequena no mapa, mas enorme em charme. A república surpreende pela atmosfera acolhedora e pela beleza que brota de cada muralha e mirante, fazendo de cada visita uma lembrança inesquecível, tão singular quanto o laço que a une ao Brasil.

