Natal em Chicago: uma viagem fascinante que vai te surpreender

Friozinho, pista de patinação no gelo, parada com Papai Noel, bares decorados com muitas luzes coloridas, chocolate quente no mercadinho em estilo europeu, roupa térmica reforçada e estamos prontos para viver uma viagem de Natal em Chicago.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A propósito, ela foi eleita por 9 anos consecutivos a melhor cidade grande dos Estados Unidos pelos leitores da Condé Nast Traveler´s Readers´Choice Awards 2025. Mas afinal o que esta cidade tem de tão especial? Foi minha 2ª vez em Chicago e arrisco algumas opiniões.
A arquitetura urbana é uma referência mundial. Um grande incêndio devastou a cidade em 1871 e ela foi totalmente reconstruída com técnicas inovadoras para época e é considerada o berço dos arranha-céus. E a melhor forma de ver a combinação de edifícios clássicos, detalhes em art-déco é andar sem rumo pelas ruas de Chicago.
LEIA TAMBÉM: O hype de Chicago: da gastronomia ao lazer, o melhor da cidade do vento
Já as dezenas de opções culturais, museus de arte, musicais trazem uma atmosfera vibrante a cidade. As áreas verdes também são destaques. A natureza vai mudando de cor de acordo com as estações do ano que são muito marcadas e pintam os diversos parques nos tons alaranjados no outono, cor de rosa na primavera, e o branquinho da neve cobrindo as árvores no inverno.
A gastronomia é diversificada. Você encontra de tudo, desde restaurantes estrelados Michelin até opções mais tradicionais. A deep dish pizza é quase um sinônimo de Chicago. Ela tem bordas altas, massa grossa, e parece uma torta. Eu gostei muito e valeu experimentá-la
Agora some tudo isso a época de Natal! Minha impressão é que Chicago é daquelas cidades que vivem de forma intensa o Natal. Eu estive na cidade entre 21 e 26 de novembro de 2025 e a experiência foi muito além do que eu imaginava. A cerimônia de iluminação da árvore de Natal levou milhares pessoas ao Millennium Park. Já a parada que atravessou a Michigan Avenue, a famosa Magnificent Mile, foi pura emoção. Incrível acompanhar a reação das crianças e das famílias vibrando com as atrações e o desfile. Então chegamos a uma pergunta: você já tinha pensado em planejar uma viagem temática para viver o Natal? Aí vai um roteiro com atrações especiais de Natal que eu conheci na bela cidade de Chicago:
- A cerimônia de abertura do Natal e a iluminação da árvore acontece no enorme Millennium Park. Uma curiosidade é a tradição da árvore de Natal, que é a atração principal das festividades de fim de ano da cidade. Ela é doada por uma família local e transportada e instalada no parque.
- A pista de patinação no gelo é montada de forma sazonal também no Millennium Park. E já adianto que mesmo que você seja um viajante sem habilidades para patinar é divertido acompanhar as acrobacias dos patinadores.
- The Christkindlmarket é o tradicional mercado de Natal no melhor estilo alemão. Ele acontece em 3 endereços na cidade de Chicago. Eu fui conhecer o mercado da Daley Plaza. Você vai encontrar comidinhas típicas, bebidas quentes, artesanato, presentes de Natal, música e muito mais. Trata-se de uma experiência imperdível, mas prepare-se porque as filas são grandes, e é bem concorrido.
- Os bares e restaurantes temáticos de Natal são surpreendentes. Eu conheci o Santa Baby Bar. São 3 andares com muitos cenários, bebidas festivas, decorações. A sensação é de estar em uma experiência imersiva.
- A Parada que abriu as festas de Natal aconteceu no dia 21 de novembro e se chama Wintrust Magnificent Mile Lights Festival. Ela percorre a famosa Michigan Avenue e é animada e divertida. Quanto a temperatura, o friozinho das noites de novembro não impediram a ida de milhares de moradores de Chicago e turistas para ver a parada. Em torno de 1 milhão de pessoas se reuniram ao longo da Magnificent Mile. A experiência foi absolutamente emocionante.
- E por último, mas não menos divertido, aproveite para andar sem rumo, se perder pelas ruas do centro da cidade e se encantar com as decorações de Natal de lojas, prédios comerciais e monumentos. A cidade fica linda, iluminada e possui aquele clima mágico do Natal, na minha opinião.
LEIA TAMBÉM: Neuquén é a oportunidade de fazer Slow Travel na Patagônia argentina
E já que estamos em Chicago, a ordem é aproveitar esta cidade fantástica que oferece dezenas de atrações. Listo abaixo algumas que eu considero imperdíveis:
- Navy Pier
- Architecture River Tour
- Art Institute of Chicago
- Sheed Aquarium
- Skydeck Chicago
- 360 Chicago Observation Deck
- Jogo de Basquete no Chicago Bulls
- Magnificent Mile
- Buckingham Fountain
- Musical na área dos Teatros
- The Loop
- Starbucks Reserve Roastery – a maior loja do mundo da Starbucks com 5 andares
Talvez Chicago ainda seja um destino fora do óbvio nos Estados Unidos quando consideramos cidades conhecidas como Nova York, Miami, Los Angeles ou San Francisco. Mas definitivamente é um destino a ser descoberto e explorado. Foi minha 2ª vez na cidade, agora no Natal, sigo fascinada, e já morrendo de vontade de voltar!
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo