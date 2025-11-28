10 destinos tendência para momentos inesquecíveis em 2026 (Lençóis Maranhenses (Foto: iStock))

Do silêncio dos desertos africanos ao esplendor gelado do extremo norte, descubra dez destinos que traduzem o melhor em natureza, cultura e aventura. São lugares que despertam o imaginário dos viajantes mais exigentes: territórios remotos onde a vida selvagem surpreende, países que revelam tradições milenares sob novos olhares e paisagens que parecem existir fora do tempo.

Com hospedagens de excelência e vivências curadas com rigor, cada destino propõe uma forma singular de explorar o planeta — seja pela contemplação, pela emoção ou pela conexão profunda com culturas e cenários de rara beleza.

Confira a lista dos destinos selecionados por Tereza Perez, referência em viagens sob medida e experiências transformadoras:

1 – Manitoba – Canadá

Lar de uma grande diversidade de animais, a província de Manitoba, no Canadá, é um excelente destino para embarcar em um tipo diferenciado de safári. Jornadas na neve, que acontecem do inverno ao verão, mas que têm um objetivo em comum: encontrar animais raros, que habitam essa região remota do mundo. Talvez o mais especial deles seja o urso polar, que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do planeta além dessa região no norte. A partir de setembro, eles começam a despertar do período de hibernação, quando é possível fazer um walking safári para observá-los em seu habitat natural.

Urso polar (Foto: EE_Tony)

Além dos grandões, também é possível ver animais como lobos, alces, raposas e até mesmo o carcaju, um dos mais raros do bioma. Manitoba também é um ótimo destino para esse tipo de aventura, também é um excelente lugar para se acompanhar a aurora boreal, fenômeno que acontece de fevereiro a março no país.

2 – Namíbia

Muito além de safáris, a Namíbia é um excelente destino para se embarcar um safári fotográfico. A principal escolha para isso é a região de Sossusvlei, onde suas dunas avermelhadas roubam a cena. São cenários completamente diferentes de qualquer outra parte do mundo, com montanhas de quase 300 metros de altura. O deserto vai até o mar, o que garante paisagens ainda mais dramáticas, onde as dunas vermelhas contrastam com o azul do oceano.

Namíbia (Foto: Tampatra)

Outras regiões imperdíveis são Skeleton Coast e Parque Nacional Etosha, onde é possível embarcar em um safári com direito ao avistamento de leões e até rinocerontes brancos. Também na Namíbia, reside o povo Himba, uma das tribos originárias e autênticas do continente.

3 – Lençóis Maranhenses – Maranhão

Casa vez mais devidamente reconhecido pelo público brasileiro e mundial – inclusive sendo reconhecido como Patrimônio Natural da Humanidade – o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é um dos cartões postais mais fascinantes do nosso país. Com novas opções de hotelaria de alto padrão, incluindo a primeira hospedaria de luxo na região, OIÁ – Casa Lençóis, a região que inclui as cidades de Atins, Barreirinhas e Santo Amaro, oferecem excelentes experiências na natureza. A última cidade é a principal porta de entrada para o parque e próxima à algumas das lagoas menos cheias.

Lençóis Maranhenses (Foto: iStock)

Além das dunas entremeadas por lagoas do parque, a região também apresenta atividades nos rios e em comunidades próximas aos Lençóis.

4 – Aurora Boreal – Finlândia / Islândia / Noruega

Uma dança espetacular e hipnotizante de luzes no céu, a Aurora Boreal faz parte da wishlist de diversos viajantes. É um fenômeno que só pode ser visto no norte do planeta, em lugares remotos e pouco iluminados. Nos países nórdicos como Finlândia, Islândia e Noruega, é possível realizar “safáris boreais”, organizados pelos hotéis ou operadores locais.

Aurora Boreal (Foto: den-belitsky)

Outra boa opção é escolher cabanas com tetos transparentes, facilitando a observação e permitindo ao hóspede observar o espetáculo da Aurora Boreal desde a sua confortável cama.

5 – Arábia Saudita

Nos últimos anos, a Arábia Saudita se revelou como uma das mais fascinantes tendências de viagem do mundo. Ao abrir suas portas para o turismo internacional, o país começou a mostrar um território de contrastes e descobertas. Entre desertos monumentais e montanhas imponentes, mares de águas cristalinas e vales exuberantes, o destino surpreende pela diversidade. São seis locais reconhecidos como Patrimônios Mundiais pela Unesco e mais de dez mil sítios arqueológicos.

Arábia Saudita (Foto: Xavier Arnau)

Poucos lugares no planeta combinam de maneira tão harmoniosa patrimônio, cultura e beleza natural quanto AlUla — um oásis de palmeiras, pomares de frutas cítricas e paisagens de basalto moldadas por antigas erupções vulcânicas. Explorar a região é deixar-se conduzir pela imensidão: a pé, em um safári 4×4 ou pelos céus, em um voo de balão, de tirolesa ou até mesmo de helicóptero: cada ângulo revela uma nova perspectiva.

Hegra e Riad também merecem uma visita. A primeira apresenta túmulos esculpidos na rocha, as formações naturais impressionantes e as experiências de arte e aventura formam um cenário que parece suspenso no tempo. Já Riad é a capital do país e porta de entrada para o restante dessa terra que vai aos poucos se mostrando fascinante.

6 – Omã

Uma tendência de viagem dos últimos anos é a combinação entre o contato intenso com a natureza em um destino que apresente ambientes serenos. A ideia aqui é desconectar-se de qualquer tipo de tecnologia que ative nosso modo de alerta ou atrapalhe nossa experiência, conectar-se consigo mesmo, sentir o silêncio e aproveitar as paisagens.

Mascate – Omão (Foto: Stefan Tomic)

O foco desse tipo de viagem torna-se o “aqui e o agora”. Nesse contexto, Omã se torna um destino que pode figurar o topo da lista de silent travels. Com muita cultura a ser descoberta e explorada, paisagens exóticas entre praias, montanhas e até deserto, o país oferece a ser descoberto.

7 – Niseko – Japão

Esquiar é uma das paixões do viajante de alto padrão e aqueles que ainda não gostam do esporte, provavelmente nunca esquiaram. Entre as principais estações de ski do mundo, Niseko, no Japão, tem chamado cada vez mais praticantes do esporte para se aventurarem na neve. Conhecida como a “powder snow”, essa é uma das estações mais especiais do mundo, localizada entre as belas e charmosas montanhas japonesas, com pistas para todos os níveis de experiência e atividades que vão além do ski, contemplando todas as idades.

Niseko (Foto: Divulgação)

A oferta hoteleira em Niseko também acompanha a qualidade de sua estação, com propriedades oferecendo a melhor estrutura para a prática do esporte, além de uma programação extensa. Alguns resorts também apresentam onsens – piscinas termais naturalmente aquecidas – que valem a visita.

8 – Ruanda

Pequena em território, mas imensa em experiências, Ruanda é um dos destinos mais surpreendentes do continente africano. Conhecida por sua forte atuação em conservação ambiental, o país — situado entre Uganda, Tanzânia e República Democrática do Congo — revela paisagens de rara beleza, marcadas por montanhas, florestas tropicais e uma biodiversidade impressionante.

Parque Nacional Virunga – Ruanda (Foto: iStock)

O principal destaque é o Parque Nacional dos Vulcões. É ali que vivem os gorilas-das-montanhas, espécie emblemática e símbolo da conservação em Ruanda. A experiência de observá-los de perto, em seu habitat natural, é considerada uma das mais emocionantes do país. Outra região imperdível é o Parque Nacional de Akagera. Os tradicionais game drives permitem avistar elefantes, girafas, leões e outras espécies selvagens em meio a paisagens que alternam lagos, planícies e colinas.

Para os que buscam trilhas e imersão na floresta, a Nyungwe National Forest é um verdadeiro refúgio natural. Uma das áreas de montanha mais bem preservadas da África Central, abriga chimpanzés, centenas de espécies de aves e uma rica vida vegetal, com experiências de trekking que unem aventura e contemplação.

9 – Coreia do Sul

A Coreia do Sul tem conquistado o mundo. Seja pelo sucesso do cinema, pela força do K-pop ou pelo avanço tecnológico, o país tornou-se um dos exemplos mais notáveis de desenvolvimento nas últimas décadas. Em meio à modernidade vibrante, preserva com orgulho um patrimônio cultural que revela uma nação de contrastes e harmonia. Em seu território, tradição e inovação se entrelaçam de forma natural. Projetos arquitetônicos contemporâneos convivem com templos budistas e palácios centenários, enquanto elementos tradicionais são reinterpretados em espaços urbanos modernos.

Coreia do Sul (Foto: GoranQ)

A diversidade cultural é amplamente reconhecida: a Coreia do Sul abriga 13 Patrimônios Culturais da Humanidade e dois Patrimônios Naturais, além de dezenas de registros nos programas da Unesco de Patrimônio Imaterial da Humanidade e Memória do Mundo.

O próprio nome do país, que em coreano significa “terras altas e belas”, reflete sua geografia de montanhas, vales e paisagens costeiras. Além do dinamismo das grandes metrópoles, há um lado mais sereno e contemplativo que conquista os viajantes — com trilhas, templos, parques nacionais e aldeias tradicionais que revelam a beleza natural e espiritual do destino.

10 – China

Poucos países reúnem tamanha complexidade e grandiosidade quanto a China. Protagonista nos cenários comercial, cultural e político do mundo contemporâneo. Berço de invenções fundamentais — como o papel, a pólvora e a impressão — e de expressões artísticas refinadas, como a poesia, a pintura e a cerâmica, o país oferece experiências que se desdobram em cada destino. Cidades como Xian, Shanghai, Chengdu, Guilin, Hong Kong e, especialmente, Beijing, revelam diferentes faces desse vasto território.

China (Foto: Zhang Mengyang)

A capital, com mais de 15 milhões de habitantes, é a porta de entrada natural para o país e concentra um patrimônio histórico impressionante: são mais de 7.800 relíquias arquitetônicas, incluindo 2.600 templos e mosteiros. Entre eles, destacam-se monumentos reconhecidos pela Unesco como o Palácio Imperial, a Cidade Proibida e trechos emblemáticos da Grande Muralha.

