Sete museus pelo Brasil para visitar com crianças: experiências que unem cultura, afeto e diversão (Jogos eletrônicos antigos. (Foto: Thiago Carrara/ Divulgação Museu do Brinquedo))

Sete museus pelo Brasil para visitar com crianças costuma exigir escolhas inteligentes, e os espaços culturais têm ganhado destaque nesse cenário. Sete museus pelo Brasil para visitar com crianças mostram como ciência, arte, natureza e imaginação podem encantar os pequenos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Esses locais acolhem famílias, despertam curiosidade e criam memórias afetivas que atravessam gerações. Estimular o contato com museus desde cedo amplia o repertório cultural e fortalece a capacidade de observar o mundo. Visitas que misturam descobertas, brincadeiras e interatividade ajudam as crianças a desenvolver sensibilidade estética e autonomia emocional.

O assessor de Arte da Aprende Brasil Educação, Rafael Pawlina, destaca que levar crianças a museus vai além do passeio cultural. Para ele, esse contato desperta a curiosidade, incentiva perguntas e amplia o repertório sensível dos pequenos. Mesmo sem compreender cada obra, as crianças desenvolvem senso estético, expressão e empatia, construindo novos olhares sobre o mundo. A proposta não é absorver todos os conceitos, mas permitir que elas se expressem, perguntem e vivam experiências sensoriais.

A seguir, um roteiro bem interessante por sete museus brasileiros para visitar com crianças, cada um com propostas únicas e atmosfera acolhedora.

Museu da Amazônia (Musa) – Manaus (AM): natureza como sala de aula

Torre de observação do Musa (Foto: Divulgação/MUSA)

O Museu da Amazônia oferece uma imersão direta na vida da floresta. A visita permite contato com plantas como orquídeas e bromélias e com animais como borboletas, aranhas e cobras. A torre de 42 metros revela o cenário das copas das árvores. O jardim sensorial, o lago das vitórias-régias e trilhas guiadas tornam o passeio marcante para os pequenos.

O Musa funciona todos os dias, exceto quarta-feira, das 8h30 às 17h, mas o último horário de entrada é às 16h. Os ingressos custam R$ 40. Crianças de até cinco anos não pagam e há política de meia-entrada para alguns grupos. Importante ressaltar que as visitas só podem ser feitas de sapato fechado e que as visitas ao borboletário são vetadas àqueles que tiverem feito uso de repelentes. Mais informações no site do Musa.

LEIA MAIS: Natal em Chicago: uma viagem fascinante que vai te surpreender

Museu Brinquedim – Pindoretama (CE): o lúdico como linguagem universal

Ala do Museu Brinquedim (Foto: Divulgação/ Brinquedim)

O Brinquedim resgata a infância em obras vibrantes do artista Dim Brinquedim. Cercado por plantas nativas e por um parque divertido, o museu cria uma atmosfera afetiva. As cores, formas e esculturas convidam as crianças a explorar, imaginar e brincar, reforçando a ideia de que a criatividade nasce do lúdico.

O Museu Brinquedim funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 16h. Os ingressos custam R$ 30 e há política de meia-entrada para alguns grupos. Mais informações no site do museu.

Instituto Ricardo Brennand – Recife (PE): história e imaginação lado a lado

Instituto Ricardo Brennand. (Foto: Divulgação/Instituto Brenand)

O Instituto Ricardo Brennand integra história, arte e arquitetura. O complexo, rodeado por mata preservada, apresenta acervos diversos, entre eles o famoso Museu Castelo São João, com armas brancas de diferentes épocas. Crianças se encantam com o castelo, com a ampla área verde e com a experiência de circular por um espaço que parece sair de um conto medieval.

O Instituto Ricardo Brennand funciona de terça-feira a domingo, das 13h às 17h, com última entrada às 16h30. Os ingressos custam R$ 50. Crianças de até cinco anos não pagam e há política de meia-entrada para alguns grupos. Mais informações no site do instituto.

Museu Catavento – São Paulo (SP): ciência que ganha vida diante das crianças

Area externa Museu Catavento. (Foto: Divulgação/Museu Catavento)

O Museu Catavento é referência nacional em divulgação científica. Suas instalações interativas aproximam crianças do universo da física, biologia, química e astronomia. Entre as experiências, estão a pegada de Neil Armstrong no solo lunar, os dinossauros brasileiros e dispositivos que explicam fenômenos científicos de forma simples e envolvente.

O Museu Catavento funciona de terça-feira a domingo, das 9h às 17h. Os ingressos custam R$ 18. Crianças de até sete anos e 11 meses não pagam e há política de meia-entrada para alguns grupos. Mais informações no site do Museu Catavento.

LEIA MAIS: STF suspende ações sobre responsabilidade de companhias aéreas

Museu Oscar Niemeyer (MON) – Curitiba (PR): arte em escala monumental

Museu Oscar Niemeyer (Foto: Unsplash)

O Museu Oscar Niemeyer, conhecido como Museu do Olho, oferece arte, design e arquitetura em um ambiente que instiga o olhar das crianças. Em muitas exposições, espaços dedicados aos pequenos incluem mesas para desenho e brinquedos de montagem. No lado externo, o gramado e as esculturas garantem liberdade e movimento, tornando o passeio leve e agradável.

O Museu Oscar Niemeyer funciona de terça-feira a domingo, das 10h às 18h, com a última entrada às 17h30. Os ingressos custam R$ 36. Crianças de até 12 anos não pagam e há política de meia-entrada para alguns grupos. Mais informações no site do MON.

Museu da Vida Fiocruz – Rio de Janeiro (RJ): ciência, saúde e experiências interativas

Interior da Pirâmide, com seus experimentos e dispositivos (Foto: Museu da Vida Fiocruz/Peter Ilicciev)

O Museu da Vida Fiocruz permite às crianças explorar uma célula gigante, compreender fenômenos da saúde e observar o castelo mourisco da instituição. No Parque da Ciência, energia, comunicação e organização da vida ganham forma em experimentos e dispositivos interativos. Trilhas, laboratórios, teatro e espaços ao ar livre completam o circuito educativo.

O Museu da Vida Fiocruz funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 16h30 e, aos sábados, das 10h às 16h. A entrada é gratuita. Mais informações no site do museu.

Museu dos Brinquedos – Belo Horizonte (MG): memórias afetivas que inspiram gerações

Museu dos Brinquedos em Belo Horizonte. (Foto: Divulgação/Museu dos Brinquedos)

O Museu dos Brinquedos em Belo Horizonte celebra a cultura da infância. Criado para preservar memórias e resgatar o valor de brincar, o espaço convida o visitante a “entrar sorrindo e sair menino”. Sua coleção, originada dos brinquedos da Vovó Luiza, transformou-se em uma instituição dedicada ao fortalecimento dos vínculos afetivos entre adultos e crianças.

Oficinas com materiais reciclados, brincadeiras tradicionais e o teatrinho da marionete Vovó Luiza aproximam gerações e emocionam famílias. O museu reforça a importância do brincar livre como ferramenta de convivência, criatividade e paz.

O Museu dos brinquedos funciona de terça à sábado, durante todo o ano, de terça à sexta

das 9hs às 12hs e das 13hs às 16hs. sábados e feriados, das 9:30 às 12:30 e das 14hs às 17hs. Os valores R$20,00 (meia-entrada) e R$40,00 (inteira). Mais informações no site do Museu

LEIA MAIS: Revisão de férias: como planejar uma viagem de carro com segurança, economia e zero perrengues

A infância agradece

Explorar esses museus pelo Brasil é uma forma simples e afetiva de transformar viagens em descobertas. Cada espaço apresentado da ciência vibrante do Museu Catavento à imersão na floresta do Musa, passando pela arte monumental do MON, pelo encanto lúdico do Brinquedim, pela história presente no Instituto Ricardo Brennand, pela ciência viva da Fiocruz e pela memória afetiva guardada no Museu dos Brinquedos em Belo Horizonte, oferece oportunidades únicas para que as crianças ampliem o olhar sobre o mundo.

Esses sete museus mostram que o aprendizado pode ser leve, divertido e cheio de encantamento. Eles acolhem a curiosidade infantil e fortalecem vínculos importantes entre adultos e crianças. Visitar esses espaços é mais do que um passeio: é um convite para criar memórias, despertar perguntas e viver experiências que acompanham os pequenos por toda a vida. Seja nas férias, em um fim de semana ou durante uma viagem especial, vale incluir ao menos um desses sete museus para visitar. A cada porta aberta, surgem novos mundos prontos para serem descobertos e a infância agradece.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo