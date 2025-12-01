5 vantagens de comprar o ingresso que dá acesso a todos os parques da Universal Orlando

Saber qual ingresso comprar para aproveitar os parques da Universal Orlando Resort é uma dúvida que fica na cabeça de vários turistas. Pensando nisso, a Universal preparou um guia com detalhes do ingresso que oferece acesso ilimitado aos 4 parques por 14 dias. O All Parks é o melhor caminho para quem deseja conhecer em uma mesma viagem o Universal Studios Florida, Universal Islands of Adventure, Universal Volcano Bay e ao Universal Epic Universe.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
LEIA TAMBÉM: Desvendando os parques da Universal, em Orlando
Confira 5 benefícios do All Parks que você não sabe e que vão transformar suas férias ao Universal Orlando Resort por completo:
- Para o público internacional
O ingresso All Parks foi desenvolvido para o público internacional e não é vendido na bilheteria dos parques. Foi pensado para as famílias brasileiras, por exemplo, que querem aproveitar os parques da Universal sem complicação e com toda flexibilidade.
- Flexibilidade total
A palavra-chave desse ingresso é flexibilidade. Ele dá acesso ilimitado aos quatro parques temáticos da Universal, o que significa que o visitante pode entrar e sair sempre e quantas vezes quiser por até 14 dias, a partir do dia em que o ingresso é ativado. Se chover, pode sair e voltar outro dia. Pode entrar para curtir a atração preferida, voltar ao hotel para ficar na piscina e depois voltar ao parque para o show noturno. Ou seja: o ingresso se adapta ao ritmo do viajante. Perfeito para aproveitar todas as atrações, experiências, shows, lojas e áreas dos parques sem pressa.
- Universal Epic Universe quantas vezes você quiser
Os visitantes podem, por até 14 dias, aproveitar um total de mais de 50 experiências incríveis, desde atrações inovadoras, espetáculos, restaurantes temáticos, lojas e muito mais em cinco mundos surpreendentes: Celestial Park, The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic, SUPER NINTENDO WORLD, How to Train Your Dragon – Isle of Berk e Dark Universe.
- Park-to-park
Ele traz o benefício park-to-park, que permite o visitante trocar de parques no mesmo dia. Essa vantagem é indispensável para o Hogwarts Express, atração que leva os visitantes do Universal Studios Florida ao Islands of Adventure (e vice-versa)!
- Sem reservas, sem letras miúdas
Nada de acordar de madrugada para reservar seu dia no parque. Sem necessidade de passar o dia online para garantir uma atração. Com o All Parks, tudo o que o visitante precisa fazer é marcar a data da primeira visita e só. Não há necessidade de marcar ou fazer mais nada com antecedência. Mais liberdade para você montar o roteiro como quiser. Também não há condições omitidas ou em letras miúdas. É realmente a melhor opção de ingresso disponível.
LEIA TAMBÉM: Feliz Natal e Ano Novo nos Parques da Universal, em Orlando
O ingresso All Parks reforça o compromisso do Universal Orlando Resort em oferecer experiências completas e inesquecíveis para os visitantes, unindo flexibilidade, economia e diversão em um só ingresso. Para comprar, consulte seu agente de viagens ou acesse o site da Universal.
Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo