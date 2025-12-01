Belo Horizonte recebe Festival Brasil Sertanejo dia 07 de dezembro (Festival Brasil Sertanejo 2024 (Foto: OLHARR))

O Festival Brasil Sertanejo vai deixar a véspera de feriado bem animada em Belo Horizonte. A festa será realizada neste domingo, 7 de dezembro, a partir das 14h, na Esplanada do Mineirão, com os shows de Zezé Di Camargo, Lauana Prado, Natanzinho Lima, Murilo Huff, Panda e Bruna Lipiani. Os últimos ingressos estão à venda por meio da plataforma Nenety Eventos.

Zezé Di Camargo, um dos maiores ícones da música sertaneja e responsável por sucessos que marcaram gerações, como “É o Amor” e “No Dia em Que Saí de Casa”, promete um show repleto de emoção e nostalgia, com grandes clássicos que conquistaram o Brasil. Já a cantora Lauana Prado, conhecida por sua personalidade marcante e hits como “Cobaia”, levará ao palco sua mistura única de sertanejo com influências de rock e reggae, prometendo uma apresentação vibrante e envolvente.

Natanzinho Lima, revelação da música brasileira, traz uma nova roupagem para o forró, mesclando ritmos como piseiro, arrocha e brega. Com apenas 23 anos, é dono de sucessos como “Mentira Estampada” e “Pilantra e Meio”, e já conquistou uma legião de fãs. Murilo Huff, um dos grandes nomes da nova geração sertaneja, se destaca por suas canções emocionantes e letras que tocam o coração.

O cantor Panda, com sua energia contagiante e presença de palco marcante, aposta em um repertório que mistura clássicos do sertanejo a composições próprias. Sua apresentação promete ser uma das grandes surpresas do evento. Por fim, Bruna Lipiani, jovem revelação do sertanejo, impressiona por sua voz potente e carisma. No repertório, ela traz canções que falam de amor, superação e alegria, unindo o sertanejo tradicional ao estilo universitário.

Uma experiência consolidada

Desde sua estreia, em 2015, o Festival Brasil Sertanejo se tornou um dos eventos mais importantes do calendário artístico cultural de Belo Horizonte, atraindo fãs de todo o país. Reconhecido pela qualidade em sua organização, o evento já proporcionou encontros icônicos entre artistas, deixando sua marca como um espaço de celebração da música e da cultura.

Nas edições anteriores, o festival recebeu talentos consagrados como Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima, Henrique & Juliano, Zé Neto & Cristiano, além da icônica e saudosa Marília Mendonça. A edição de 2025 mantém o compromisso com a excelência, prometendo mais uma vez surpreender e emocionar o público em grande estilo.

Setores e ingressos

O Festival Brasil Sertanejo oferece uma variedade de setores que irão atender a diferentes perfis de público:

Arena: destinada ao público geral, com uma visão privilegiada do palco.

Camarote Frontstage Open Bar: inclui vodka, gin, cerveja, água tônica, suco, refrigerante e água.

Camarote Black Open Bar: oferece whisky premium, vodka, gin, cerveja, água tônica, suco, refrigerante e água, além de um ambiente exclusivo.

Camarote Raro Open Bar: uma experiência ainda mais diferenciada com os mesmos serviços do camarote Black.

Lounge Privativo: espaço para 12 pessoas com open bar completo, ideal para quem busca uma experiência ainda mais personalizada.

O evento também disponibiliza ingressos na modalidade inteira social, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível, a ser entregue na entrada.

