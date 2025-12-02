Aniversário de 305 anos de Minas Gerais: conheça um parque natural do estado (Parque Nacional do Itatiaia (Foto: Uai Turismo))

Minas Gerais celebra 305 anos neste dia 02 de dezembro. O estado é reconhecido naturalmente pela sua diversidade cultural, pelas suas tradições históricas e, especialmente, por sua exuberante riqueza natural. Com um território que abriga importantes áreas verdes, Minas se destaca pela presença de dois dos principais biomas brasileiros: a Mata Atlântica e o Cerrado, além de zonas de transição que guardam espécies endêmicas e ecossistemas únicos no país.

Nos últimos anos, o estado mineiro tem ampliado debates e iniciativas voltadas à conservação ambiental e à gestão sustentável de seus parques. Hoje conta com pouco mais de 370 unidades de conservação em seu território, segundo o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC). Essas áreas desempenham papel fundamental na proteção da biodiversidade, na regulação climática, no fomento ao turismo sustentável e no desenvolvimento socioeconômico de comunidades do entorno.

Parques Nacionais

Parque Nacional da Serra do Cipó

Parque Nacional da Serra do Cipó (Foto: Uai Turismo)

Se destaca pela localização privilegiada: fica próximo à capital Belo Horizonte e do aeroporto internacional, com acesso simples por três portarias bem estruturadas. Todo o entorno conta com boa infraestrutura turística, como pousadas e restaurantes. Dentro do parque, os visitantes encontram uma grande variedade de atrativos — de trilhas bem sinalizadas a cachoeiras de águas cristalinas e próprias para banho.





Parque Nacional do Itatiaia (parte mineira)

Parque Nacional do Itatiaia (Foto: Uai Turismo)

Abriga altitudes elevadas, com grande diversidade de aves, paisagens e trilhas exuberantes que atraem visitantes o ano inteiro. Por ser uma das regiões mais frias e altas do país, é essencial levar roupas de frio o ano inteiro. Não existem restaurantes ou lanchonetes na parte alta; as opções mais próximas ficam na Garganta do Registro. Mas há bebedouros no Abrigo Rebouças e boa parte dos rios oferece água potável.

Parques Estaduais

Parque Estadual do Ibitipoca

Parque Estadual do Ibitipoca (Foto: Reprodução Site)

Com 50 anos completados em 2023, o parque é repleto de atrativos naturais, com destaque para mirantes, cachoeiras e piscinas naturais deslumbrantes. Localizado na Serra do Ibitipoca (uma ramificação da Serra da Mantiqueira), em Minas Gerais, ele faz parte do grupo de parques naturais do Brasil que conta com estrutura completa para visitantes.

Parque Estadual do Rio Doce

Parque Estadual do Rio Doce (Foto: Reprodução Instagram)

Situado no Vale do Aço, na região Sudoeste de Minas, é o terceiro maior complexo de lagos do Brasil, considerado a maior área de Mata Atlântica conservada do estado. É lar de centenas de espécies de aves e de mamíferos ameaçados. Os visitantes podem observar vida silvestre, desfrutar de um safári noturno, trilhas — e ainda podem contar com opções de alojamento e área de camping.

Parque Estadual do Biribiri

Parque Estadual do Biribiri (Foto: Reprodução Instagram)

Conhecido por suas águas cristalinas e formações de quartzito, o parque fica próximo ao centro histórico de Diamantina, a 290 km de Belo Horizonte, e encanta pelas paisagens cênicas: rios de leitos de pedra, cachoeiras e amplos campos naturais. Hoje, o local recebe turistas em busca de paisagens bucólicas, comida de roça e também um bom banho de rio — com diversas trilhas e quedas d’água, é um dos principais atrativos naturais da região, ideal para ecoturismo.

Parque Estadual da Serra Negra

Parque Estadual da Serra Negra (Foto: Reprodução Instagram)

O parque abriga ecossistemas variados, além de espécies nativas e endêmicas, incluindo orquídeas, ingá-branco, braúna e outras. A fauna é igualmente rica, com presença de animais raros e ameaçados, como lobo-guará, suçuarana e jaguatirica. Com relevo montanhoso da Cadeia do Espinhaço e pontos elevados que chegam a cerca de 1.581 metros, a unidade oferece mirantes, grutas, várias cachoeiras, que compõem um dos mais expressivos atrativos naturais da região.

Segundo Bárbara Matos, mineira de nascença e de coração, reside em Belo Horizonte, e é gerente de Estruturação e Gestão de Parcerias em Parques do Instituto Semeia — organização filantrópica sem fins lucrativos dedicada ao fortalecimento do desenvolvimento socioeconômico sustentável de parques e unidades de conservação —, esses parques, além de essenciais para a conservação, também são vetores de desenvolvimento regional, atraindo turistas, pesquisadores e promovendo atividades de educação ambiental.

“O aniversário de Minas Gerais é uma oportunidade para lembrarmos que a identidade do estado também está profundamente ligada à sua natureza. Nossos parques são verdadeiros laboratórios vivos, onde conservação, ciência e desenvolvimento caminham juntos. Quando investimos na visitação sustentável dessas áreas, geramos benefícios que vão muito além da conservação: fortalecemos economias locais, estimulamos o turismo responsável e garantimos que as próximas gerações possam conhecer essas paisagens que fazem de Minas um lugar único no Brasil.”

