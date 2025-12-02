Temporada de inverno já começou no Colorado (EUA) (É hora de esquiar. (Foto: Frank Shine/Aspen Snowmass))

Aspen Snowmass, a divisão de montanhas do portfólio Aspen One, no Colorado (EUA), acaba de abrir oficialmente a temporada de esqui e snowboard 2025-26. Conforme programado, Aspen Mountain e Snowmass foram abertas para esqui, snowboard e celebrações de Ação de Graças. Aspen Highlands e Buttermilk abrirão para a temporada no sábado, 13 de dezembro.?

“Estamos empolgados em receber novamente nossos hóspedes e a comunidade nas montanhas para mais uma temporada de inverno”, disse Geoff Buchheister, CEO da Aspen Skiing Company. “O Dia de Abertura sempre traz uma energia especial aqui em Aspen Snowmass, desde os locais comemorando as primeiras descidas da temporada até os visitantes aproveitando nossas montanhas no feriado de Ação de Graças. Gostaria de expressar minha gratidão pessoal às nossas equipes de operações por todo o trabalho para abrirmos no prazo, apesar dos desafios impostos pela Mãe Natureza neste início de temporada. Esperamos mais neve e outra temporada incrível.”?

Aspen Mountain abriu um terreno selecionado na parte superior da montanha, incluindo as pistas Dipsy Doodle e Silver Bell, servidas pela gôndola Silver Queen e pelo teleférico Ajax Express. Todos os esquiadores e snowboarders deverão descer utilizando a gôndola Silver Queen, já que o esqui contínuo de topo à base ainda não estará disponível.?

A gôndola Silver Queen funcionará das 9h às 16h para subida, descida e acesso turístico, com última subida às 15h e última descida às 16h. O Ajax Express funcionará das 9h às 16h.?

Snowmass abrirá apenas a área de terreno para iniciantes Meadows, servida pela gôndola Elk Camp e pelo teleférico Meadows. A gôndola Elk Camp funcionará para subida e descida das 9h às 15h30, com última descida às 16h. A gôndola Snowmass Sky Cab também estará aberta diariamente, das 8h às 21h, para transporte entre Snowmass Village e Snowmass Mall.?

Observe que há condições típicas de início de temporada. Mantenha-se atento, esquie com cuidado e respeite todos os fechamentos de pistas.?

Terrenos e lifts adicionais serão abertos ao longo do início da temporada, à medida que as condições permitirem. Para o status mais atualizado de terreno, faça o download do app Aspen Snowmass ou visite www.aspensnowmass.com.?

Além do esqui e snowboard disponíveis em Snowmass, o Breathtaker Alpine Coaster funcionará das 11h às 15h30 e operará apenas nos fins de semana de 29 de novembro a 12 de dezembro, e operação diária de 19 de dezembro a 5 de abril de 2026. Os ingressos podem ser adquiridos online.?

Os lift tickets e os passes de temporada estão disponíveis para compra em AspenSnowmass.com, pelo app Aspen Snowmass e nas bilheterias. Os hóspedes que já adquiriram um passe devem imprimi-lo antecipadamente, acessando o QR code pessoal no app Aspen Snowmass e utilizando qualquer Pickup Box do resort.?

Todos os hóspedes devem preencher um termo de responsabilidade antes de acessar os lifts. Recomenda-se fortemente que este termo seja preenchido antecipadamente no app Aspen Snowmass. Clientes recorrentes com passe podem seguir diretamente para os lifts utilizando seu Aspen Card existente, desde que assinem o termo de responsabilidade do passe no app com antecedência.?

As bilheterias localizadas em Aspen Gondola Plaza, Snowmass Base Village e Snowmass Pavilion agora estão abertas diariamente a partir das 8h15.

Rental & Retail

As lojas Four Mountain Sports em Aspen e Snowmass estão abertas desde 26 de novembro, oferecendo aluguel completo de equipamentos, varejo e serviços de afinação das 8h às 18h.? As duas lojas da Aspen Collection, localizadas em Aspen Gondola Plaza e Snowmass Base Village, também abrem em 26 de novembro, das 8h às 17h.?

Ski & Snowboard Schools

A escola de esqui e snowboard e os serviços de guias estarão disponíveis em Aspen Mountain e Snowmass a partir do Dia de Abertura. Para mais detalhes e reservas, visite AspenSnowmass.com.?

Uphilling

Enquanto as equipes finalizam os preparativos de início de temporada, o uphilling (subida com pele de foca ou a pé) permanecerá fechado até novo aviso. Quando estiver liberado, será necessário um passe de uphilling em todos os horários, e os hóspedes devem seguir as rotas designadas e checar diariamente o status e as rotas de uphilling no app Aspen Snowmass.?

Stay In the Know

O app Aspen Snowmass fornece informações em tempo real sobre grooming (pisoteio de pistas), lifts e trilhas, além de dados de neve acumulada, webcams e a possibilidade de comprar tickets, aulas e aluguel de equipamentos. Ative as notificações para receber alertas de powder pela manhã e importantes atualizações operacionais ao longo da temporada. Novo nesta temporada, o app também conta com mapas de pistas aprimorados, condições em tempo real e navegação otimizada na montanha para uma experiência ainda mais integrada.?

