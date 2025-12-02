Viagens de trem encantadoras no inverno britânico (Estação de Goathland, North Yorkshire, Inglaterra. (Foto: VisitBritain/Lucy Ellis))

O ano de 2025 marcou, no Reino Unido, a celebração dos 200 anos da criação das ferrovias modernas, trazendo os holofotes para esse meio de explorar diversas regiões britânicas de maneira sustentável, prática e encantadora. Neste espírito, o VisitBritain destaca experiências especiais de trem que combinam paisagens icônicas, tradições sazonais e o charme histórico das ferrovias em território britânico.

INGLATERRA: tortas natalinas, trens a vapor e um toque de magia cinematográfica

North Yorkshire Moors Railway

Embarque nessa aventura pela charmosa região dos ‘moors’ – áreas de vegetação típica do território britânico – e florestas do parque nacional North York Moors. No pacote “Festive Travel and Treats” (de 25 de novembro de 2025 a 4 de janeiro de 2026), você pode saborear sanduíches natalinos caseiros e as tradicionais ‘mince pies’. Para uma experiência mais especial ainda, é possível apreciar um jantar festivo de três pratos a bordo do Christmas North Yorkshire Pullman, na mesma época. O trajeto faz um percurso de ida e volta de 58 km em trem a vapor ou diesel, de Grosmont a Pickering, trecho que apareceu no primeiro filme de Downton Abbey. A rota passa pela colorida estação de Goathland, e quem for fã de magia vai se encantar: ela foi cenário da estação Hogsmeade em Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Severn Valley Railway – “Santa Steam Specials” (29 de novembro a 24 de dezembro de 2025)

Partindo de Kidderminster, esse trem a vapor atravessa o interior de Worcestershire até a estação Arley. Lá, a história de “The Great Christmas Train Rescue” ganha vida num palco com marionetes dirigidas por Matthew Forbes, diretor de marionetes da peça War Horse, premiada e reconhecida globalmente.

Além disso, entre 12 e 23 de dezembro, os Carol Trains trazem noites de canções natalinas ao vivo a bordo. Essa ferrovia também já apareceu nas telas em filmes como The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe e Enola Holmes.

Bluebell Railway – “Santa Special” (29 de novembro a 24 de dezembro de 2025)

Partindo da estação Sheffield Park, essa jornada de trem a vapor por Sussex promete chocolate quente, música ao vivo e, para as crianças, um encontro com o Papai Noel em seu “Santa’s Parlour”.

Os visitantes também podem explorar o SteamLights (23 de novembro a 28 de dezembro 2025): um espetáculo de luzes com trilhos e vagões iluminados, além de encenações temáticas numa experiência imersiva de cerca de duas horas. Todas as estações da Bluebell Railway ficam decoradas com inspiração em épocas diferentes da História, o que faz a viagem parecer uma viagem no tempo em pleno Natal britânico.

ESCÓCIA: paisagem das Terras Altas, jantares de luxo e elfos à solta

Northern Belle

Embarque num almoço de Natal com sete pratos (no dia 19 de dezembro) em estilo vintage, partindo de Glasgow ou Edimburgo. O trem utiliza vagões restaurados da década de 1930, remetendo à era de ouro do transporte ferroviário britânico. Os passageiros são recebidos com champanhe e canapés, seguidos pela refeição festiva preparada por chefs no vagão-cozinha. Um verdadeiro luxo!

Trem restaurado de 1930 da estação Northern Belle em Highley, condado de Shropshire, Inglaterra. (Foto: Northern Belle Limited)

Strathspey Railway – “Expresso Elfo” (dias selecionados de 6 a 24 de dezembro)

Esse passeio a vapor exibe o cenário de inverno das Terras Altas (ou Highlands, em inglês), terminando na estação de trem a vapor mais ao norte de toda a Grã-Bretanha. O trajeto vai de Aviemore a Broomhill, no Parque Nacional de Cairngorms, com a participação especial do Papai Noel e seus elfos brincalhões. Quem quiser dar um ‘up’ no passeio pode adquirir o ingresso ‘first class’ que inclui um clássico chá natalino, ou optar pelo vagão de observação, com poltronas aconchegantes e janelas panorâmicas.

Bo’ness and Kinneil Railway – “Santa Steam Trains” (6 a 24 de dezembro 2025)

Um passeio de 60 minutos partindo e voltando à estação Birkhill, ao longo das águas de Forth. Uma noite especial com o Papai Noel distribuindo presentes para as crianças, apresentações de cantores e mágicos, e para quem quiser mais conforto, a opção de uma cabine privada. O ingresso padrão já inclui um passeio na mini-ferrovia e uma visita à maquete da ferrovia.

PAÍS DE GALES: a ‘gruta’ do Papai Noel, rotas litorâneas e comemoração com estilo

Northern Belle – serviço de “Almoço Natalino” (5 de dezembro 2025)

Iniciando a viagem em Cardiff ou Swansea, o trem percorre a costa do sul do País de Gales, passando por cidades como Bridgend, Port Talbot e Neath antes de retornar. Os passageiros desfrutam de um serviço digno de tapete vermelho antes mesmo de embarcar, com sete pratos natalinos, champanhe com canapés e, durante o jantar, uma garrafa de vinho a cada dois convidados. A bordo, músicos tocam canções festivas, e há também um mágico circulando pelo ambiente para encantar os visitantes.

Brecon Mountain Railway – “Santa Special” (29 de novembro a 23 de dezembro 2025)

Um trajeto de 6 km de ida e volta, de Pant Station a Pontsticill, puxado por uma locomotiva a vapor. No caminho, há uma parada especial na “Santa’s Grotto” – a ‘gruta’ do Papai Noel -, com apresentações ao vivo e guloseimas natalinas oferecidas durante o trajeto, ideal para celebrar o Natal britânico.

Vista panorâmica das Montanhas de Brecon, no País de Gales. (Foto: WL Davies/E+/Getty Images)

Gwili Railway – “Santa Specials” (6 a 23 de dezembro 2025)

O percurso parte e retorna da estação Abergwili Junction, passando por campos, colinas arborizadas e à beira do rio Gwili. Os trens iluminados criam um verdadeiro show visual. Também parte da temporada de festas, há um Especial de Ano Novo para comemorar a chegada de 2026 com buffet a bordo.

Eletronic Travel Authorisation (ETA) para brasileiros

Desde o dia 8 de janeiro de 2025, brasileiros que viajam para território britânico precisam de uma autorização eletrônica de viagem, o ETA. O processo é simples e rápido, feito totalmente online, e será necessário para todos os visitantes de todas as nacionalidades que não precisam de visto de entrada no Reino Unido. A taxa do ETA é de £16 e a autorização é válida para múltiplas viagens por um período de dois anos ou até a data de vencimento do passaporte, caso seja anterior a esse prazo. Para realizar esse processo, a maneira mais indicada é o aplicativo oficial “UK ETA” – disponível para iOS ou Android.

