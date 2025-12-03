Roteiro turístico dos vilões famosos: explore as cidades que viraram cenário das séries de assassinos (Imagem de um lugar sombrio que poderia ser qualquer cidade do mundo. (Foto: Divulgação))

Roteiro turístico dos vilões famosos: as cidades que viraram cenário das séries de assassinos em alta. Este tema, tornou-se um dos mais buscados pelos fãs de produções policiais e psicológicas. Nos últimos anos, séries sobre assassinos, reais ou fictícios, voltaram ao centro das conversas. Não pela violência, mas pela forma como revelam o charme, os contrastes e até o caos das cidades que funcionam como palco dessas narrativas. De Nova York a Recife, passando por Miami, Los Angeles e São Paulo, o “turismo das séries” transformou endereços comuns em destinos cultuados por viajantes que querem viver, ao vivo, aquilo que viram no streaming.

Nova York, o tabuleiro psicológico de “You” no roteiro turístico dos vilões famosos

Imagem de Joe, da série You, em uma livraria bucólica em NY (Foto: Divulgação/IA)

Em Nova York, cenário emblemático de “You”, tudo pode e costuma acontecer. Joe Goldberg se mistura à própria pulsação da cidade, onde livrarias acolhedoras, cafés despretensiosos e ruas que oscilam entre elegância e caos compõem o ambiente perfeito para sua mente obsessiva. Caminhar pelo Brooklyn, Soho ou Upper East Side é quase revisitar a trajetória do personagem. A big apple abraça o turismo das séries oferecendo a atmosfera exata capturada pela trama: vidas aparentemente comuns escondendo segredos perigosos.

O que visitar: livrarias históricas, rooftops com vista para Manhattan, cafés icônicos e parques que moldam o cenário da série.

Miami, o sol que contrasta com as sombras em Dexter

Imagem de Dexter Morgan na ensolarada Miami. (Foto: Divulgação).

No roteiro turístico dos vilões famosos, as cidades que viraram cenário das séries de assassinos em alta e Miami ocupa um lugar especial. A cidade ensolarada que abriga praias vibrantes e bairros multiculturais também é o palco da vida dupla de Dexter Morgan. O contraste entre a estética tropical e o clima sombrio da narrativa cria uma identidade visual irresistível para os fãs. Mercados e bares latinos, ruas coloridas, marinas movimentadas e a famosa South Beach aparecem como personagens secundários da série, tornando Miami um destino essencial para quem quer revisitar a trama no mundo real.

O que visitar: South Beach, Art Deco District, mercados e restaurantes de cultura latina e marinas que estampam episódios marcantes.

Los Angeles, entre glamour, sombras e investigações

Dois agentes do FBI que tentam resolver crimes em Los Angeles (Foto: Divulgação)

Los Angeles, berço do cinema mundial, também marca presença neste roteiro turístico sombrio. Entre os holofotes e os recantos escuros, a cidade aparece em produções como Mindhunter que fazem de suas histórias de assassinatos e tramas, explorar o perigoso universo da psicologia do assassinato.. Bairros luxuosos, colinas desertas e ruas amplas criam o equilíbrio perfeito entre glamour e tensão, transformando LA em cenário natural para histórias de psicopatas, investigadores e dramas psicológicos.

O que visitar: Hollywood Boulevard, observatório Griffith, praias de Santa Monica e Venice, além de bairros icônicos retratados em diferentes séries.

São Paulo, suspense urbano em versão brasileira

Série brasileira com muito suspense e drama a cidade de São Paulo é o pano de fundo (Foto: Divulgação)

O Brasil também entrou neste roteiro turístico repleto de vilões famosos. São Paulo em especial. A metrópole, que pulsa dia e noite, virou cenário de suspense e investigações em séries como Bom Dia, Verônica, a famosa “passarinha”. A diversidade humana, os prédios imponentes, os becos históricos e a vida noturna intensa fazem da capital paulista um prato cheio para narrativas de tensão e crítica social.

O que visitar: centro histórico, Avenida Paulista, bairros e bares boêmios como os da Vila Madalena e estações de metrô que se tornaram símbolos da cidade.

Recife, o encanto e o caos do nordeste no mapa do suspense

No subúrbio de Recife, o filme retrata a vida de alguns moradores do centro histórico guiados por suas paixões e frustrações do dia a dia. (Foto: Divulgação)

Recife oferece ao turismo das séries um cenário urbano vibrante, cheio de simbolismos, contrastes e intensidade dramática. Produções como Amarelo Manga ajudaram a projetar a cidade em tramas que transitam entre o drama e o suspense psicológico. Com pontes antigas, casario colorido, mercados tradicionais e o famoso Marco Zero, Recife se destaca como um dos destinos mais cinematográficos do país.

O que visitar: recife antigo, rua do Bom Jesus, mercados populares, restaurantes típicos e pontos históricos às margens do Capibaribe.

Pronto para viver sua própria temporada de suspense?

O fascínio não nasce do interesse pela violência, mas da maneira como cada cidade molda a identidade dos personagens e aprofunda as suas histórias. Viajar pelos cenários reais é vivenciar um episódio sem roteiros perigosos com uma imensa imersão cultural, paisagens icônicas e referências pop. As buscas por locações de séries, cidades das séries de suspense e o próprio turismo cinematográfico, continuam crescendo graças aos streamings e novos investimentos na cultura, o desejo de experiências autênticas e à força das narrativas contemporâneas.

Seja seguindo os passos de Joe em Nova York, revisitando a cena ensolarada e sombria Miami de Dexter ou explorando o suspense urbano brasileiro, uma certeza permanece. As cidades são protagonistas tanto quanto os vilões. Transformar episódios “maratonados” em memórias reais, com cheiro de café local, sol no rosto, passos pelo centro histórico e fotos estrategicamente posadas, é o que torna o turismo das séries tão especial.

No fim das contas, cada destino traz uma personalidade tão marcante quanto qualquer personagem. E embarcar nesse roteiro é como atravessar a porta secreta do seu próprio streaming. Então arrume as malas, ative seu modo turista-detetive e aproveite. Na vida real, cada episódio fica ainda mais emocionante e sem precisar pular a abertura.

