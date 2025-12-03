Testar o amor e celebrar vitórias: as novas tendências de viagens (Pessoas da Geração Z são as mais experimentais de todas, com 77% abertas a itinerários personalizados criados para simular dinâmicas da vida real e testar conexões de maneiras que podem dar certo ou fracassar (Foto: Freepik))

Imagine uma viagem com o novo namorado ou namorada e o constrangimento de dividir o banheiro pela primeira vez, ou descobrir que o parceiro acorda cedo demais para o seu gosto, ou ainda uma viagem super tecnológica onde pais analógicos dividem espaço com filhos super high-tech? São situações reais que indicam as novas tendências de viagens na pesquisa anual da plataforma Booking.com.

A empresa de reservas de hotéis, aluguel de temporada, voos e outros serviços de turismo, lança os resultados da sua pesquisa anual que investiga as Previsões de Viagem para 2026. O levantamento divulgou as nove principais tendências de viagem para 2026 e, pela primeira vez, todas elas têm um ponto em comum: o foco total no indivíduo, e a busca por experiências e autenticidade.

Com base nos insights de mais de 29 mil pessoas em 33 países, incluindo mil brasileiros, os resultados mostram que os viajantes estão cada vez mais buscando experiências hiperpersonalizadas, voltadas ao bem-estar, aos seus gostos pessoais e ao prazer de celebrar conquistas próprias, por menores que sejam.

Os destaques nas tendências de viagens para 2026

Entre os destaques está a tendência das dermoescapadas, em que o destino da viagem é escolhido com base em cuidados com a pele ou com o cabelo. As viagens de bem-estar terão um grande impulso em 2026, com 91% dos brasileiros dispostos a reservar uma viagem para férias revigorantes, com vários tratamentos específicos para a pele adaptados às necessidades pessoais de cuidados. Luiz Cegato, diretor de comunicação da Booking.com, aponta exemplos como a Coreia do Sul, procurada por sua indústria cosmética, e a Turquia, famosa pelos transplantes capilares. “Já é uma realidade, mas pela primeira vez isso aparece como critério consciente na escolha da viagem”, explica.

Outra tendência que chamou atenção é o teste de turbulência, em que pessoas usam a viagem como um “teste de fogo” para conhecer melhor amigos ou parceiros amorosos. “Você vê como a pessoa lida com desafios, horários, cansaço e intimidade”, comenta Luiz. Quase oito em cada 10 (79%) dos viajantes no Brasil desejam fazer uma viagem com um possível parceiro, colega ou novo amigo para verificar a afinidade, com formas de testar relacionamentos tão criativas quanto reveladoras.

As pequenas celebrações também ganham destaque: em vez de viagens apenas para grandes momentos como casamentos ou formaturas, agora há quem viaje para comemorar a troca de chefe, o fim de um tratamento médico ou até uma vitória pessoal discreta. “Antes, a festa era para os outros. A viagem é para si”, resume. Em 2026, dois terços (67%) dos viajantes brasileiros dizem que não precisam de um motivo para reservar uma viagem, enquanto um em cada cinco (28%) afirmam que iriam para um destino dos sonhos sem esperar por um marco “tradicional”, como casamentos, luas de mel, aniversários, para fazer valer a pena.

Destinos astrológicos foi outra novidade apontada. Quase metade dos viajantes brasileiros (49%) afirma que consideraria a possibilidade de mudar ou cancelar os planos caso um conselheiro ou guia espiritual sugerisse que não era o momento certo, enquanto 37% repensariam as viagens com base em alertas do horóscopo e 29% fariam ajustes se Mercúrio estivesse retrógrado.

Outras tendências de viagens citadas foram os hobbies silenciosos, como maratonas, mergulho ou pesca. Viagens nostálgicas, que relembram momentos ou recriam fotografias do passado também aparecem com destaque. Haverá também as viagens para quem busca “souvenirs de prateleira”, onde o viajante busca ingredientes ou utensílios para sua própria cozinha, reforçando o valor da gastronomia como experiência cultural.

Muita criatividade para apresentar a pesquisa

As descobertas foram apresentadas de forma inovadora, no último dia 28 de novembro, em São Paulo: micropeças de teatro que satirizam essas situações e provocam identificação. Atores profissionais encenaram situações que todos já viveram em alguma viagem e mostraram que a pesquisa revela de fato a rotina (ou a falta dela) do viajante contemporâneo. “O teatro ajuda a mostrar que essas tendências já fazem parte da nossa vida”, conclui Cegato.

