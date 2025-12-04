Pesquisa aponta como brasileiros gastam no exterior (Casal confere gastos da viagem pelo celular durante passeio ao ar livre. (Foto: Freepik))

Pesquisa aponta como brasileiros gastam no exterior com um novo levantamento da Wise, empresa global de tecnologia que está construindo formas de movimentar e gerenciar dinheiro ao redor do mundo. O estudo analisou o comportamento de consumo de mais de 3 milhões de usuários do cartão no país. O recorte, de setembro de 2024 a setembro de 2025, revela tendências que envolvem a força do euro, o peso dos Estados Unidos no volume de gastos e o avanço contínuo dos pagamentos digitais.

Euro domina as transações e EUA lideram os gastos

O euro respondeu por 50% do volume total de gastos no período. O dólar americano registrou 28% e as libras esterlinas, 7%. Apesar da liderança do euro, os Estados Unidos ficaram no topo do ranking de montante movimentado. O pico foi registrado em janeiro de 2025.

Na Europa, Itália, Portugal e Espanha concentraram o maior volume de transações. O uso foi mais intenso em setembro de 2025. O levantamento também mostra a diversificação de destinos brasileiros, e também aponta como destaque a América do Sul no inverno. O Chile registrou crescimento de 95% em junho e 395% em julho, em comparação com maio.

“Podemos observar que houve um pico no uso do cartão da Wise na América do Sul durante o inverno em relação ao montante de dinheiro movimentado, o que demonstra uma tendência de utilização do cartão da Wise para moedas além do euro e dólar americano e em destinos fora do eixo Europa-Estado Unidos”, afirma Helene Romanzini, Gerente de Marketing de Produto da Wise para América Latina, África e Oriente Médio.

O ranking de países com maior uso do cartão entre setembro de 2024 e setembro de 2025 foi liderado pelos Estados Unidos. Em seguida aparecem Itália, Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Brasil, Países Baixos, Alemanha e Chile.

Alimentação lidera os gastos dos brasileiros

A alimentação concentrou 21% do volume de transações dos brasileiros no exterior e manteve posição de destaque nas despesas gerais. O levantamento mostra que restaurantes e supermercados foram os responsáveis pela maior parte desse consumo, o que reforça a importância dos gastos diários no orçamento das viagens. Esse comportamento se repete tanto em destinos tradicionais da Europa quanto em países da América do Sul, onde a variação cambial influencia diretamente o valor final das refeições.

Mesmo com o aumento dos preços internacionais, a alimentação segue como prioridade do turista brasileiro e ocupa espaço superior ao de categorias como hospedagens, que representaram 5%, e compras de eletrônicos, que ficaram em 3%. O estudo indica que, embora viajantes busquem alternativas econômicas, como mercados e refeições rápidas, o peso desse grupo de despesas ainda é significativo no montante total movimentado.

Pagamentos digitais avançam e saques seguem baixos

O volume movimentado em pontos de venda físicos chegou a 72% no período analisado e manteve a preferência do consumidor brasileiro durante viagens internacionais. Esse comportamento está ligado ao perfil do turista, que costuma usar o cartão em restaurantes, lojas e serviços locais. O comércio eletrônico respondeu por 21% do total e ganhou força com reservas antecipadas, compras de passagens, ingressos e serviços de mobilidade. Já o saque permaneceu com pouca relevância e representou apenas 5% do volume movimentado, reflexo da busca por alternativas digitais e da tentativa de evitar tarifas elevadas em caixas eletrônicos.

O uso de carteiras digitais também apresentou crescimento expressivo e avançou 9 pontos percentuais no período. O indicador subiu de 34% para 43% em um ano, impulsionado pela praticidade e pela segurança dessas soluções. Entre todos os pagamentos feitos com carteiras digitais, 75% foram realizados pelo Apple Pay. O dado reforça a consolidação dos meios de pagamento por aproximação e mostra que a digitalização das despesas já faz parte da rotina do brasileiro, seja em viagens ao exterior ou em compras online.

O uso doméstico do cartão Wise também aumentou de forma expressiva. Em setembro de 2025, o volume cresceu 27% em relação ao mesmo mês do ano anterior. “A presença do Brasil no ranking de top países também é reflexo do uso crescente do cartão em transações domésticas”, complementa Romanzini.

A Wise destaca que o cartão permite gastos em mais de 100 países e oferece cobertura para mais de 40 moedas. Segundo a empresa, essa amplitude reforça o caráter global da solução financeira.

“O ano de 2025 foi muito expressivo para a Wise no país, pois, além de alcançarmos 3 milhões de cartões emitidos, lançamos soluções para aumentar a usabilidade da nossa conta e cartão. Tivemos, por exemplo, o lançamento da Vaquinha, do Rende+ e a integração completa com o Pix. Seguimos comprometidos com a missão de tornar a movimentação de dinheiro mais rápida, barata e confiável, seja para viagens internacionais ou para uso doméstico”, finaliza Romanzini.

Novas formas de pagamento deixam a viagem mais leve e prática

À medida que os hábitos de consumo dos brasileiros mudam, as formas de pagamento acompanham esse ritmo e deixam as viagens muito mais simples. O aumento do uso de carteiras digitais, a facilidade das compras online e a queda nos saques mostram que o viajante já se sente mais seguro para encarar diferentes situações no exterior. Essa mudança abre espaço para experiências mais acessíveis e organizadas, já que a tecnologia permite acompanhar os gastos na hora e controlar melhor o orçamento.

Com tantas opções na palma da mão, o turista ganha liberdade para explorar novos destinos, ajustar o que precisa e aproveitar cada momento sem preocupação. A digitalização das transações deixa tudo mais leve, desde o embarque até a volta para casa. Em um momento em que viajar virou desejo constante, entender e adotar essas novas formas de pagamento pode ser o empurrão que faltava para transformar planos em histórias reais pelo mundo.

