Belo Horizonte vence Prêmio Nacional do Turismo com o projeto Menuuh

Belo Horizonte conquistou destaque nacional ao vencer o 1º lugar na categoria “Promoção e Marketing no Turismo” do Prêmio Nacional do Turismo 2025, promovido pelo Ministério do Turismo e pelo Conselho Nacional do Turismo (CNT). O reconhecimento foi concedido ao projeto “Menuuh: Experiências Turísticas de Belo Horizonte”, desenvolvido pela Belotur em parceria com o Sebrae Minas, reafirmando a força da capital mineira na geração de experiências autênticas, criativas e conectadas aos seus territórios gastronômicos.

A edição deste ano do prêmio recebeu 379 inscrições, contemplando iniciativas de todas as regiões do país, e premiou os três primeiros colocados em 12 categorias que reuniram entes públicos, empresas privadas e organizações da sociedade civil. A cerimônia contou com a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, que destacou o momento histórico do setor e a relevância de projetos inovadores e inclusivos para o desenvolvimento do turismo brasileiro.

O projeto vencedor, Menuuh, apresenta uma nova forma de vivenciar Belo Horizonte ao conectar turistas e moradores a experiências gastronômicas, culturais e afetivas por meio de uma curadoria qualificada. A iniciativa integra o posicionamento de BH como Cidade Criativa da Gastronomia da Unesco, impulsionando o turismo de experiência e fortalecendo negócios locais.

A formatação das experiências do cardápio ‘Menuuh: Experiências Turísticas de Belo Horizonte’ faz parte do ‘Check-in Turismo’, programa do Sebrae Minas que mapeia os principais produtos e experiências turísticas da capital mineira, levando em consideração a demanda do mercado. Os empreendimentos receberam consultorias para estruturação, qualificação e promoção dos produtos e serviços ofertados.

Para a presidente da Belotur, Bárbara Menucci, o prêmio reforça o valor de iniciativas construídas com propósito. “A vitória de Belo Horizonte no Prêmio Nacional do Turismo com o Menuuh é um reconhecimento importante para a cidade e para todos que trabalham diariamente para fazer o turismo acontecer. Este projeto nasceu com a intenção de aproximar as pessoas dos nossos territórios gastronômicos, traduzindo, em experiências reais, tudo aquilo que torna BH uma cidade única. Estamos muito felizes com esse resultado, que reforça nossa capacidade de inovar sem perder de vista nossas raízes e nossa cultura. Mais do que um prêmio, é um incentivo para seguirmos ampliando oportunidades para o trade, fortalecendo os pequenos negócios e criando vivências que revelam a verdadeira alma de Belo Horizonte.”

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, celebrou o resultado em Brasília. “Belo Horizonte se destaca como um dos destinos turísticos mais acolhedores e procurados do país, oferecendo uma rica herança cultural e arquitetônica que encanta seus visitantes. O Menuuh é resultado de um trabalho grandioso, que busca ampliar a oferta turística na cidade e fortalecer ainda mais os pequenos negócios. Este prêmio reforça a potência de Belo Horizonte nesta atividade promissora e aponta caminhos para a economia do turismo no país”, afirma.

