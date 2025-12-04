4ª edição do Prêmio Nacional do Turismo reconhece ações que ajudaram a fortalecer o turismo em 2025; confira ganhadores

Aconteceu nesta quarta-feira (03) a ceminônia de entrega do Prêmio Nacional do Turismo 2025 em Brasília (DF). Realizado pelo Ministério do Turismo (MTUR) em parceria com o Conselho Nacional do Turismo (CNT), a premiação é um tributo às iniciativas inovadoras, à excelência na gestão e ao impacto positivo que prestadores de serviços turísticos e profissionais comprometidos exercem no setor do turismo.
O Prêmio Nacional do Turismo é considerado o “oscar” do turismo brasileiro, valorizando iniciativas e profissionais que foram fundamentais para o fortalecimento do setor durante o ano. O reconhecimento também tem como objetivo elevar a qualidade do turismo realizado no país,uma vez que ao premiar iniciativas de excelência, estimula a inovação contínua do setor.
A 4ª edição do Prêmio Nacional do Turismo recebeu 379 inscruções, refletindo a pluralidade do setor, que também é observada entre os premiados. Entes públicos, empresas privadas e organizações do terceiro setor receberam o reconhecimento, provando mais uma vez que o turismo é um setor dinâmico, com uma variedade de atores auxiliando na sua construção e desenvolvimento.
Sabino também destacou o ótimo momento do turismo nacional, o que, segundo ele, reflete o trabalho integrado entre Governo do Brasil, trade turístico e empreendedores. “O ano de 2025 entra para a história do Brasil como o melhor ano da atividade turística, o ano em que o mundo olha o Brasil com outros olhos”, frisou, apontando ainda avanços na chegada de estrangeiros. “Até meados de setembro, batemos 7 milhões de turistas internacionais, marca inédita. Em outubro, batemos os 8 (milhões). E vamos trabalhar muito para até 31 de dezembro, às 23h59, receber o turista de número 10 milhões”, completou.
Iniciativas vencedoras
Governança e Gestão do Turismo:
1º lugar – Grande Reserva Mata Atlântica – Rede de Portais da Grande Reserva Mata Atlântica
2º lugar – Programa de Turismo no Espaço Rural Caminhos do Campo – Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI)
3º lugar – Fórum Regional de Turismo Sustentável Costa das Falésias – Fórum Regional de Turismo Sustentável Costa das Falésias
Gestão de Dados e Inteligência em Turismo:
1º lugar – Observatório do Turismo de Minas Gerais
2º lugar – Alumia: Plataforma de Inteligência Turística de Mato Grosso do Sul – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul
3º lugar – Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET) – Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (SETUR-SP)
Turismo Sustentável e Ações de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas:
1º lugar – Palmitolândia – Anna Gabriella Rodrigues de Araujo Mayer Braga
2º lugar – Ibiti: Projeto Regenerando territórios através do turismo – Ibiti Projeto
3º lugar – Governança Multinível, Inovação e Sustentabilidade no Turismo em Mato Grosso do Sul – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul
Economia Criativa e Produção Associada ao Turismo:
1º lugar – Céu de Montanhas – Associação Céu de Montanhas
2º lugar – Tecendo Rendas e Conectando Saberes na Amazônia com Turismo de Base Comunitária – Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta Turiarte
3º lugar – Quintais Gastronômicos – Secretaria de Turismo e Cultura de Amontada (CE)
Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo:
1º lugar – Parque Arqueológico da Pedra do Sol – Parque Arqueológico da Pedra do Sol
2º lugar – Programa Recentro: Programa Recentro Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Recife – Gabinete do Centro do Recife (RECENTRO)
3º lugar – Aplicativo Passeio Carioca – Renato Bellini
Valorização do Patrimônio Cultural no Turismo:
1º lugar – Programa de Avistamento Responsável de Baleias e Outros Cetáceos de São Sebastião – Prefeitura Municipal de São Sebastião (SP)
2º lugar – Case Polo Socioambiental Sesc Pantanal – Polo Socioambiental Sesc Pantanal
3º lugar – Brazil Birding Experts – Brazil Birding Experts Serviços de Turismo LTDA
Qualificação, Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo:
1º lugar – Metodologia de Formatação e Posicionamento de Mercado do Etnoturismo – Sebrae Mato Grosso
2º lugar – Universitários da Floresta – Fundação Amazônia Sustentável (FAS)
3º lugar – Jornada de Capacitação – Prefeitura de Maricá (RJ)
Promoção e Marketing no Turismo:
1º lugar – Menuuh: Experiências Turísticas de Belo Horizonte – Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur)
2º lugar – Fortaleza Meetings – Visit Ceará: Fortaleza Convention & Visitors Bureau
3º lugar – Viajantes App
Turismo de Base Comunitária:
1º lugar – Kauwê Turismo – Agência Indígena Kauwê Turismo
2º lugar – Povoado Bar da Hora – Associação dos Moradores e Pescadores do Povoado Bar da Hora
3º lugar – Uakari Lodge
Equidade, Diversidade e Inclusão no Turismo:
1º lugar – Natureza Sem Barreiras: Itatiaia Acessível – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
2º lugar – Turistea: Turismo Inclusivo – Centro de Acolhimento ao Autista (TEAMARR/ALERR)
3º lugar – Praça da Acessibilidade – Instituto do Meio Ambiente de Balneário Piçarras
Afroturismo:
1º lugar – Diaspora.Black – Carlos Humberto da Silva Filho
2º lugar – Guia Negro – Guilherme Soares Dias
3º lugar – Um Passo à Frente e Você Não Está Mais no Mesmo Lugar – Emanuele Rodrigues da Silva
Trilhas de Longo Curso como Vetores de Desenvolvimento Turístico:
1º lugar – Circuito Vale Europeu de Cicloturismo – Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí (CIMVI)
2º lugar – Movimento Trilha Amazônia Atlântica – Trilha Amazônia Atlântica
3º lugar – Caminho da Fé – Associação dos Amigos do Caminho da Fé
Profissionais de Destaque
Academia
1º lugar – Daniela Sottili Garcia
2º lugar – André Riani Costa Perinotto
3º lugar – João Paulo Faria Tasso
Governo – Dirigentes e Parlamentares
1º lugar – Roberto Alves de Lucena
2º lugar – Saulo Ribeiro dos Santos
3º lugar – Rafael Andreguetto
Governo – Técnicos
1º lugar – Edson Moroni
2º lugar – Bruno Dantas Muniz de Brito
3º lugar – Danielle Cardoso de Moura
Iniciativa Privada – Empreendedores de Médio e Grandes Portes
1º lugar – Ernani Paciornik
2º lugar – Newton Paulo de Abreu Angeli
3º lugar – Hélio Alves de Brito Junior
Iniciativa Privada – Micro, Pequenos Empreendedores e MEI
1º lugar – Maurício Grando Pilati
2º lugar – Rodrigo Leitis Stüpp
3º lugar – Guilherme Forbeck
Imprensa e Mídias Sociais
1º lugar – Luciana Rodrigues Atheniense
2º lugar – Guilherme Soares Dias
3º lugar – Alípio (Lipe) Camanzano
Mulheres Empreendedoras no Turismo
1º lugar – Marianne de Oliveira Costa
2º lugar – Luciana de Lamare
3º lugar – Leana Paula Bernardi
Lideranças Sociais ou Comunitárias de Destaque no Turismo
1º lugar – Cosme Felippsen
2º lugar – Daniel Carvalho Matos
3º lugar – Ricardo Gomes
