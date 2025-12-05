De Uberlândia ao Rio de Janeiro em um único voo em 2026 ((Foto: Divulgação/GOL))

A conexão Uberlândia – Rio de Janeiro vai ficar mais curta em 2026 com o lançamento do voo direto entre os aeroportos de Uberlândia (UDI) e RIOgaleão (GIG). A rota, operada pela GOL Linhas Aéreas, está com seu voo inaugural previsto para o dia 05 de maio de 2026 e terá saídas às terças, quintas e sábados. A novidade, além de facilitar o acesso do Triângulo Mineiro ao principal aeroporto da capital fluminense, também amplia a possibilidade do acesso do turista à conectividades nacionais e internacionais ofertadas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

LEIA TAMBÉM: 4ª edição do Prêmio Nacional do Turismo reconhece ações que ajudaram a fortalecer o turismo em 2025; confira ganhadores

“A ampliação da malha da GOL no RIOgaleão reforça o papel estratégico do aeroporto como porta de entrada do turismo e dos negócios no Rio de Janeiro. A nova rota para Uberlândia conecta diretamente um dos principais polos econômicos do país à nossa malha internacional em expansão, fortalecendo o fluxo de visitantes e oportunidades para toda a região metropolitana. Estamos muito satisfeitos em seguir avançando lado a lado com a GOL, ampliando a conectividade do estado e oferecendo ao passageiro mais opções, eficiência e qualidade na experiência de viagem”, afirma Rafael Sampaio, Gerente de Aviation Development do RIOgaleão.

Conexão ampliada com São Paulo

Além da nova conexão com o Rio de Janeiro, o Triângulo Mineiro também ficará mais próximo de São Paulo.

A oferta do número de voos entre UDI e Congonhas (CGH) será dobrada. Com a forte ligação de turistas a negócios entre as duas cidades, diversos viajantes buscam a possibilidade de voos ofertados no mesmo dia, em horários convenientes. Para atender a este público, a GOL Linhas Aéreas inclui um voo que parte do UDI no período da manhã e retorna no final da noite. Com até 13 voos semanais saindo da cidade mineira, as novas frequências terão início em março de 2026.

Enquanto isso, a rota UDI – Guarulhos (GRU) será retomada a partir de junho de 2026. A frequência será de seis voos semanais, sempre de segunda a sexta e aos domingos. A ligação direta com o aeroporto de Guarulhos também aproxima os viajantes do Triângulo Mineiro de possibilidade de se conectar com mais facilidade a oferta de destinos domésticos e internacionais.

“Uberlândia é estratégica para a economia do Brasil. Com mais voos para Congonhas, possiblidade de conexão internacional via Guarulhos e a ligação direta com o Rio de Janeiro, avançamos na integração do Triângulo Mineiro aos principais centros do país, gerando conveniência e também novas oportunidades para empresas e o polo acadêmico da região. Estamos sempre trabalhando para a atração de novas rotas e para a garantia de uma operação segura, eficiente e confortável em todos os aeroportos que administramos”,

ressalta o diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena Brasil, Filipe Reis.

LEIA TAMBÉM: Belo Horizonte mostra potência negra durante o Congresso Brasileiro de Afroturismo (CBAfro)

Com a expansão anunciada, o share da GOL no UDI aumentará para 35% na quantidade de assentos oferecidos, representando uma adição de cerca de 15 voos semanais ao final do período de implementação em junho do ano que vem.

Confira as frequências e os horários dos voos:

Uberlândia (UDI) – RIOgaleão (GIG): a partir de 05/05/2026

Origem Destino Frequência RIOgaleão (GIG) 17h40 Uberlândia (UDI) 19h15 Terça, quinta e sábado Uberlândia (UDI) 19h55 RIOgaleão (GIG) 21h20 Terça, quinta e sábado

Congonhas (CGH) – Uberlândia (UDI): a partir de 29/03/2026

Origem Destino Frequência Congonhas (CGH) 10h Uberlândia (UDI) 11h20 Sábados e domingos Congonhas (CGH) 10h40 Uberlândia (UDI) 12h10 Segunda a sexta Congonhas (CGH) 22h05 Uberlândia (UDI) 23h35 Diário (exceto sábados)

Uberlândia (UDI) – Congonhas (CGH) – a partir de 29/03/2026

Origem Destino Frequência Uberlândia (UDI) 7h Congonhas (CGH) 8h20 Sábados Uberlândia (UDI) 9h20 Congonhas (CGH) 10h45 Segunda a sexta Uberlândia (UDI) 13h05 Congonhas (CGH) 14h30 Segunda a sexta Uberlândia (UDI) 12h Congonhas (CGH) 13h20 Sábados Uberlândia (UDI) 12h40 Congonhas (CGH) 14h Domingos

LEIA TAMBÉM: As casas de Pablo Neruda em Valparaíso, Santiago e Isla Negra

Uberlândia (UDI) – Guarulhos (GRU): a partir de 01/06/2026

Origem Destino Frequência Guarulhos (GRU) 13h Uberlândia (UDI) 14h20 Segunda a sexta e domingos Uberlândia (UDI) 15h Guarulhos (GRU) 16h20 Segunda a sexta e domingos

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo