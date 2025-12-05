De Uberlândia ao Rio de Janeiro em um único voo em 2026

A conexão Uberlândia – Rio de Janeiro vai ficar mais curta em 2026 com o lançamento do voo direto entre os aeroportos de Uberlândia (UDI) e RIOgaleão (GIG). A rota, operada pela GOL Linhas Aéreas, está com seu voo inaugural previsto para o dia 05 de maio de 2026 e terá saídas às terças, quintas e sábados. A novidade, além de facilitar o acesso do Triângulo Mineiro ao principal aeroporto da capital fluminense, também amplia a possibilidade do acesso do turista à conectividades nacionais e internacionais ofertadas.
“A ampliação da malha da GOL no RIOgaleão reforça o papel estratégico do aeroporto como porta de entrada do turismo e dos negócios no Rio de Janeiro. A nova rota para Uberlândia conecta diretamente um dos principais polos econômicos do país à nossa malha internacional em expansão, fortalecendo o fluxo de visitantes e oportunidades para toda a região metropolitana. Estamos muito satisfeitos em seguir avançando lado a lado com a GOL, ampliando a conectividade do estado e oferecendo ao passageiro mais opções, eficiência e qualidade na experiência de viagem”, afirma Rafael Sampaio, Gerente de Aviation Development do RIOgaleão.
Conexão ampliada com São Paulo
Além da nova conexão com o Rio de Janeiro, o Triângulo Mineiro também ficará mais próximo de São Paulo.
A oferta do número de voos entre UDI e Congonhas (CGH) será dobrada. Com a forte ligação de turistas a negócios entre as duas cidades, diversos viajantes buscam a possibilidade de voos ofertados no mesmo dia, em horários convenientes. Para atender a este público, a GOL Linhas Aéreas inclui um voo que parte do UDI no período da manhã e retorna no final da noite. Com até 13 voos semanais saindo da cidade mineira, as novas frequências terão início em março de 2026.
Enquanto isso, a rota UDI – Guarulhos (GRU) será retomada a partir de junho de 2026. A frequência será de seis voos semanais, sempre de segunda a sexta e aos domingos. A ligação direta com o aeroporto de Guarulhos também aproxima os viajantes do Triângulo Mineiro de possibilidade de se conectar com mais facilidade a oferta de destinos domésticos e internacionais.
“Uberlândia é estratégica para a economia do Brasil. Com mais voos para Congonhas, possiblidade de conexão internacional via Guarulhos e a ligação direta com o Rio de Janeiro, avançamos na integração do Triângulo Mineiro aos principais centros do país, gerando conveniência e também novas oportunidades para empresas e o polo acadêmico da região. Estamos sempre trabalhando para a atração de novas rotas e para a garantia de uma operação segura, eficiente e confortável em todos os aeroportos que administramos”,
ressalta o diretor de Relações Institucionais, Comunicação e ESG da Aena Brasil, Filipe Reis.
Com a expansão anunciada, o share da GOL no UDI aumentará para 35% na quantidade de assentos oferecidos, representando uma adição de cerca de 15 voos semanais ao final do período de implementação em junho do ano que vem.
Confira as frequências e os horários dos voos:
Uberlândia (UDI) – RIOgaleão (GIG): a partir de 05/05/2026
|Origem
|Destino
|Frequência
|RIOgaleão (GIG)
|17h40
|Uberlândia (UDI)
|19h15
|Terça, quinta e sábado
|Uberlândia (UDI)
|19h55
|RIOgaleão (GIG)
|21h20
|Terça, quinta e sábado
Congonhas (CGH) – Uberlândia (UDI): a partir de 29/03/2026
|Origem
|Destino
|Frequência
|Congonhas (CGH)
|10h
|Uberlândia (UDI)
|11h20
|Sábados e domingos
|Congonhas (CGH)
|10h40
|Uberlândia (UDI)
|12h10
|Segunda a sexta
|Congonhas (CGH)
|22h05
|Uberlândia (UDI)
|23h35
|Diário (exceto sábados)
Uberlândia (UDI) – Congonhas (CGH) – a partir de 29/03/2026
|Origem
|Destino
|Frequência
|Uberlândia (UDI)
|7h
|Congonhas (CGH)
|8h20
|Sábados
|Uberlândia (UDI)
|9h20
|Congonhas (CGH)
|10h45
|Segunda a sexta
|Uberlândia (UDI)
|13h05
|Congonhas (CGH)
|14h30
|Segunda a sexta
|Uberlândia (UDI)
|12h
|Congonhas (CGH)
|13h20
|Sábados
|Uberlândia (UDI)
|12h40
|Congonhas (CGH)
|14h
|Domingos
Uberlândia (UDI) – Guarulhos (GRU): a partir de 01/06/2026
|Origem
|Destino
|Frequência
|Guarulhos (GRU)
|13h
|Uberlândia (UDI)
|14h20
|Segunda a sexta e domingos
|Uberlândia (UDI)
|15h
|Guarulhos (GRU)
|16h20
|Segunda a sexta e domingos
