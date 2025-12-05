JOMO, tendência de ficar de fora, leva passageiros a cruzeiros para desconectar (Norwegian Encore - Caribe (Foto: Divulgação))

O clima de alegria das festas de fim de ano frequentemente vem acompanhado de uma dose significativa de estresse. Uma nova pesquisa global realizada pela YouGov, a pedido da Norwegian Cruise Line (NCL), lança luz sobre esse paradoxo, revelando que 64% dos consumidores consideram o período de final de ano especialmente estressante. Os motivos citados para essa sobrecarga incluem gastos com festas (43%), compra de presentes (38%), obrigações familiares e deveres de anfitrião (36%), compromissos sociais (30%) e a expectativa de participar de eventos indesejados (28%). Diante de tantas demandas acumuladas, não é surpresa que mais da metade dos entrevistados (52%) já planeje uma viagem relaxante no início de 2026 para recarregar as energias. Para muitos viajantes, isso significa abraçar o Joy of Missing Out (JOMO) — uma tendência crescente que incentiva desacelerar, desconectar e focar no que realmente importa.

Em busca do JOMO

As motivações de viagem para o próximo ano vão além do tradicional ‘diversão’ (44%) e ‘conhecer novos lugares’ (43%). O desejo de recarregar as energias (36%), abandonar o estresse do dia a dia (35%), desconectar das responsabilidades cotidianas (33%) e melhorar o bem-estar emocional (30%) despontam como fatores cruciais.

Os entrevistados elegeram os cruzeiros como a melhor forma de escapada no estilo JOMO (Joy of Missing Out), com o Caribe liderando a preferência por oferecer clima quente, beleza natural e um ritmo descontraído.

“À medida que o ano chega ao fim, os viajantes nos dizem que estão prontos para se afastar da pressão e do ritmo da vida diária”, afirmou Harry Sommer, presidente e CEO da Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. “Com muitos se sentindo sobrecarregados e mais da metade planejando uma viagem restauradora no início de 2026, temos notado que as experiências de cruzeiro atendem a essa necessidade.”

Caribe em foco para o início de 2026

A oferta da NCL no Caribe é projetada para viajantes em busca de descanso, flexibilidade e liberdade. Com a maioria dos navios da companhia navegando pela região no início do ano, incluindo o Norwegian Luna, que fará sua estreia em março, os hóspedes podem escolher itinerários de 4 a 14 dias, com partidas de 9 portos estratégicos, como Miami, Port Canaveral (Orlando), Nova York, Punta Cana (La Romana) e San Juan.

Quase todas as viagens incluem acesso aos destinos privativos exclusivos da NCL, a ilha de Great Stirrup Cay, nas Bahamas, e Harvest Caye, em Belize. Nesses locais, os turistas podem desfrutar de momentos de relaxamento à beira-mar, praticar atividades aquáticas e explorar a natureza. Great Stirrup Cay, que passa por renovações, em breve contará com uma nova área de piscina de 24.300 metros quadrados, com bares aquáticos e zona de diversão infantil, além de um novo Vibe Shore Club exclusivo para adultos.

A flexibilidade é uma das chaves da experiência a bordo. Sem horários rígidos, os hóspedes podem personalizar cada dia, optando por um relaxamento completo no Mandara Spa and Salon ou por excursões em meio à natureza, criando assim férias totalmente sob medida para o seu bem-estar.

