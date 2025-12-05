Spotify Wrapped como esta trend pode influenciar seu próximo roteiro turístico (Entre música, amigos e boas vibrações, momentos que viram memórias eternas em qualquer festival.)

Spotify Wrapped como esta trend pode influenciar seu próximo destino turístico, a trend do Spotify, transcende a simples retrospectiva musical, tornando-se uma ferramenta poderosa na construção dos seus próximos destinos de viagem para 2026. Em 2025, a plataforma oferece aos usuários uma visão personalizada de seus artistas, músicas e gêneros mais ouvidos. A novidade deste ano, a “idade musical”, gerou memes e compartilhamentos nas redes sociais, promovendo um senso de comunidade e divertidas reações entre os usuários do app.

Para acessar os resultados e descobrir suas preferências musicais e sua idade musical, basta acessar o aplicativo do Spotify no seu Android ou IOS, ou acessar o link: spotify.com/br-pt/wrapped. A interação nas redes sociais é intensa, com internautas compartilhando suas personalidades musicais e fazendo piadas sobre as escolhas que, para alguns, podem ter estragado suas listas.

A trend do Spotify Wrapped e o turismo

A trend do Spotify Wrapped reflete diretamente no turismo musical, onde fãs usam os dados de suas músicas e artistas mais ouvidos para inspirar roteiros de viagem e vivenciar a música ao vivo em cidades e festivais ao redor do mundo. Esse fenômeno conecta a experiência digital e personalizada do streaming com a busca por experiências físicas e memoráveis.

Este paralelo Wrapped e turismo musical os artistas, gêneros e músicas que dominaram o ano de um ouvinte, revelando suas paixões musicais. O turismo musical transforma essa paixão em um plano de viagem: identificação de artistas e gêneros. Isso ajuda a focar em bandas ou gêneros específicos, como rock em Seattle ou sertanejo no Brasil.

Localização Geográfica: saber a origem ou onde os artistas estão em turnê direciona o viajante para cidades-chave, como Londres para bandas britânicas ou Memphis para o blues e o rockabilly. A experiência personalizada, assim como o Wrapped é único para cada usuário, os roteiros de turismo musical são adaptados aos gostos individuais, criando uma viagem sob medida em vez de um pacote genérico. Comunidade de Fãs: a partilha social do Wrapped encontra nas comunidades de fãs que viajam juntos para shows e festivais, criando uma sintonia maior para uma experiência compartilhada.

Possibilidades de Roteiros

A Possibilidades de Roteiros de turismo musical podem ser focados em shows específicos, festivais ou locais históricos da música. Roteiros baseados em bandas mundiais populares, por exemplo: a turnê da Taylor Swift (The Eras Tour), um fã pode planejar uma viagem para uma das cidades da turnê na Europa ou EUA, combinando o show com a exploração da cidade. Um outro roteiro seria: Viajar para Londres para o show no Estádio de Wembley e, nos dias seguintes, visitar pontos turísticos da cidade e lojas de música icônicas. Ou ainda, assistir ao Coldplay na Ásia e ver a banda em um local exótico, como Tóquio ou Singapura, integrando a cultura local com a experiência do concerto. Existe ainda a possibilidade de imersão no K-Pop em Seul, para fãs de grupos como BTS, um roteiro para a Coreia do Sul pode incluir a visita a agências de entretenimento, locais de gravação de clipes e lojas oficiais de produtos.

Agora se sua paixão é muito grande por uma determinada banda ou artista, roteiros baseados nas suas bandas favoritas, são os mais indicados, quem não gostaria de acompanhar sua banda grunge bem de pertinho, e depois explorar a cidade em Seattle, visitando locais lendários onde bandas como Nirvana e Pearl Jam se apresentavam, como o Pike Place Market para vinis raros e locais de shows históricos. A Rota do Jazz e Blues nos EUA, um fã pode seguir um roteiro de viagem por cidades como Nova Orleans, Memphis e Chicago, visitando bares e clubes que são o berço desses gêneros. Visitar Abbey Road em Londres (Reino Unido), onde os fãs dos Beatles podem visitar o famoso estúdio e a faixa de pedestres imortalizada na capa do álbum, além de outros locais ligados à banda na cidade.

E no Brasil temos vários refúgios para os apaixonados por musica que vale a pena visitar:

Brasília (DF): A “Capital do Rock” no Brasil, berço de bandas lendárias como Legião Urbana, Capital Inicial, e Os Paralamas do Sucesso. A cidade possui até uma Rota Turística do Rock com 40 endereços importantes.

Rio de Janeiro: Além do tradicional samba, tem o bairro de Copacabana é reconhecido como o local onde a bossa nova surgiu em meados da década de 1950, em escolas de violão locais. A música “Garota de Ipanema” imortalizou a praia de Ipanema e seus bares, como o antigo Veloso (hoje Bar Garota de Ipanema).

Salvador: Cidade da Música reconhecida pela UNESCO, é o epicentro do axé music, do samba-reggae e da música afro-brasileira. A cidade pulsa com a percussão e a energia de blocos carnavalescos e artistas.

Belo Horizonte: Não poderia faltar, é um celeiro de talentos musicais, você encontrará o maravilhoso Clube da Esquina e grandes bandas de rock/pop, que vão de Sepultura, Jota Quest, Skank e Tianastácia

O Planejamento e Agências Especializadas

Planejamento e agências especializadas para facilitar essas viagens, existem, e são agências de turismo especializadas em eventos musicais que oferecem pacotes completos, incluindo passagens aéreas, hospedagem e ingressos. É possível encontrar opções de excursões para festivais e shows em sites como a RD Cultural ou a Fly Music Viagens.

Para um planejamento mais autônomo, utilize plataformas como o Ticketmaster ou Eventim para verificar as datas de turnês internacionais e, em seguida, planeje a logística da viagem. A intersecção do Spotify Wrapped e do turismo musical demonstra como a tecnologia inspira experiências de viagem no mundo real, transformando listas de reprodução em aventuras globais.

Artistas Internacionais com Turnês no Brasil 2026

Janeiro: Christian Chávez – 27/1 a 7/2, o cantor conhecido como um dos integrantes do RDB, se apresenta no Recife (27/1), Fortaleza (28/1), São Paulo (6/2) e Rio (7/2). Os ingressos estão à venda no site da Uhuu.

Fevereiro: My Chemical Romance – 6/2, a banda vem a São Paulo para show duplo no Allianz Parque. Ainda há ingressos para segunda data, dia 6, pelo Eventim.

Doja Cat – 5/2, a cantora de “Say So” vem ao país para um show único em São Paulo. Os ingressos estão à venda no site da Ticketmaster Brasil.

Bad Bunny – 20 e 21/02, o porto-riquenho desembarca em São Paulo (SP) para show duplo no Allianz Parque. Ainda restam ingressos à venda no Ticketmaster.

AC/DC – 24/2, banda de rock se apresenta em São Paulo no Estádio do MorumBIS. Pelo site Ticketmaster.

Rüfus Du Sol – 25 a 27/2, a banda australiana ama o Brasil e retorna ao país para shows em Curitiba (dia 25, na Pedreira Paulo Leminski) e São Paulo (dia 27, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Veja os ingressos disponíveis Ticketmaster.

Março: Big Time Rush – 6/3, os ex-astros da Nickelodeon trazem hits nostálgicos em show único em São Paulo, no Espaço Unimed. Veja os ingressos Ticketmaster.

Abril: Mac DeMarco – 4 a 16/4, DeMarco passa por Rio de Janeiro (dia 3, no Sacadura 154), São Paulo (dias 4 e 5, na Audio), Brasília (dia 8, no Toinha), Recife (dia 10, na Concha Acústica UFPE), Belo Horizonte (dia 12, na Autêntica), Curitiba (dia 14, no Tork), Florianópolis (dia 15, no Josh Bull) e Porto Alegre (dia 16, no Opinião). Os links para compra de ingressos estão no site oficial do artista.

Cypress Hill – 17 a 22/3, as lendas do hip-hop, Cypress Hill, farão três shows no Brasil para 2026. As apresentações acontecem no dia 17 de março de 2026, em Porto Alegre, no KTO Arena; dia 19 de março, em Curitiba, na Live Curitiba, e no dia 22 de março, no Rio de Janeiro, no Vivo Rio. Vendas no site da Ticketmaster.

The Weeknd – 26/4 a 1/5, o cantor canadense volta ao Brasil com a turnê “After Hours Til Dawn”, shows no Rio de Janeiro (no Estádio Nilton Santos, dia 26) e São Paulo (no MorumBIS, dias 30 e 1º). Os ingressos estão disponíveis Ticketmaster.

*Esta lista está em constante atualização.

Festivais no Brasil em 2026

Março: Lollapalooza Brasil – de 20 a 22/3

Abril: Monsters of Rock 2026 – 4/4

Bangers Open Air –de 25 e 26/4

Setembro: Rock In Rio – de 4 a 13/9, ofestival retorna à Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Ainda não há artistas confirmados no line-up, nem ingressos à venda.

*Esta lista está em constante atualização.

Qual será a sua próxima playlist de viagem?

Em um mundo cada vez mais guiado por tendências digitais, o Spotify Wrapped não é apenas um resumo musical, ele também pode ser transformado em um convite irresistível para explorar novos destinos. Ao deixar que suas músicas, artistas e momentos mais ouvidos sejam interpretados como pistas, abre-se uma forma criativa e emocionante de planejar uma viagem que tenha tudo a ver com você. E, assim, uma experiência única pode ser construída: cada batida vira cenário, cada gênero vira cultura e cada artista vira a trilha sonora perfeita para uma jornada que só você é capaz de viver.

Portanto, ao observar seu Wrapped deste ano, talvez você descubra que aquela canção leve combina com uma praia tranquila, que o ritmo acelerado pede uma metrópole vibrante ou que um som mais introspectivo merece ser apreciado em meio à natureza.

No fim, o que realmente importa é permitir que o seu próprio ritmo guie a próxima rota. Afinal, viajar é também se ouvir, e se surpreender. Então, deixe-se levar. Seu próximo destino pode estar, justamente agora, tocando nos seus fones de ouvido.

Pronto para embarcar na viagem que sua playlist inspirar?

