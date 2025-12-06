Fé, tradição e devoção: 08 de dezembro, o Brasil Celebra Nossa Senhora da Conceição (Foto: Acervo Sirlei Pena)

Não sei como é para vocês, mas para mim, o dia 8 de dezembro é sempre especial! No calendário da Igreja Católica, em várias partes do Brasil, a data que é dedicada a Nossa Senhora da Conceição é celebrada com fé intensa, devoção popular e um sentimento profundo de gratidão.

Em muitas cidades inclusive, o dia é feriado municipal, reforçando o valor cultural e espiritual que a Santa representa para milhões de fiéis. Exemplos disso são Belo Horizonte, capital de Minas Gerais e Itabirito, minha terra natal, no mesmo estado.

A devoção à Imaculada Conceição atravessa gerações, lares e comunidades. É uma fé que se expressa na simplicidade das orações, nos pedidos silenciosos, nas caminhadas de romaria e nas festas que unem o sagrado à lida comunitária.

Uma devoção que ultrapassa o rezar! Falamos de uma devoção, que mantém viva a identidade de cada lugar que se reúne em torno de sua padroeira e em Itabirito, onde moro, a celebração em louvor a N.S. da Conceição, celebrada no distrito de Acuruí, é reconhecida como um bem patrimonial do povo.

A festa é registrada como Bem Imaterial da cidade, tamanho o prestígio que os eventos garantem a cada ano comemorado. Além disso, a Santa é padroeira de Portugal e de outros países também.

Como cristão e praticante, sei, que Nossa Senhora da Conceição é um título para a Virgem Maria e se refere ao dogma que a faz Imaculada e afirma que ela foi preservada do pecado original desde o momento de sua concepção.

O que significa o termo “Imaculada Conceição”

A palavra Imaculada sugere que a N.S. da Conceição é livre do pecado original. Isso significa que Maria foi concebida sem a mancha do pecado original que afeta a todos os seres humanos. Para tanto, entendemos o Propósito divino, uma vez que essa preservação, foi um ato da graça de Deus, tornando-a perfeita para ser a mãe de Jesus Cristo.

Foto: Acervo Sirlei Pena

A doutrina é baseada em interpretações de passagens bíblicas.Uma destas passagens éa profecia de Gênesis sobre a descendência da mulher e o versículo do “Cântico dos Cânticos“, “Tu és toda formosa, meu amor, não há mancha em ti“.

Hoje em nosso conteúdo, estamos falando de fé, mas recorremos à história e naturalmente com o apelo da devoção. A devoção a Maria sob o título de Imaculada Conceição, se popularizou no século XI na Europa. A doutrina da Imaculada Conceição, se vê definida como dogma pela igreja católica, pelo papa Pio IX.

Em sua iconografia a imagem de N. S. da Conceição é retratada com um manto azul, simbolizando o céu, com bordados dourados em aplicações, como símbolo de realeza. Algumas imagens também a retratam como uma virgem jovem e serena, com as mãos em oração junto ao coração e rodeada por anjos e nuvens.

Aliás, sugiro que de agora em diante, observem as imagens dos santos e reflitam sobre a arte aplicada em cada peça e tente entender a sua iconografia, ou seja, a identificação, a descrição, a classificação e a interpretação de símbolos e temas em imagens e obras de arte. Tenho certeza de que você as verá com mais beleza, entendendo seus porquês!

Percebam a riqueza dos detalhes, quando observamos os símbolos contidos nas imagens e entendemos seus significados. Vamos ao exemplo de N.S. da Conceição, que se apresenta com o seu manto, em tom azul, que simboliza o céu e a realeza, e, quando bordado em ouro, reforça a realeza de Maria. A túnica branca, representa a inocência e a pureza da virgem, as mãos em oração, um gesto representando a oração sincera e a intercessão, a coroa de 12 estrelas em referência à passagem do Apocalipse sobre a “mulher vestida de sol.

Ainda temos, a lua crescente sob os pés simbolizando a pureza e o fato de que sua luz vem do Cristo. A serpente e o dragão como símbolo do mal, da mentira, da impureza e por isso, N.S, pisa e vence com a sua pureza e fé.

Da mesma forma, os anjos ao redor de N. Senhora e alguns, empunhando símbolos como lírios ou rosas. Seu rosto sereno e os cabelos, normalmente caídos sob os ombros, com a face sugerindo compaixão. E a Coroa com a cruz, que muitas vezes aparece, lembrando que ela é a rainha por causa de jesus e sua morte na cruz.

Como devoto, tento fazer minhas analogias sobre os santos e entender a sua relação com o Brasil em todos os contextos, afinal, a minha devoção precisa ter sentido.

Recentemente, escrevi sobre N.S. da Conceição Aparecida, quando fui “in loco”, visitar seu santuário em São Paulo e de fato, voltei com minha fé fortalecida por tudo que presenciei naquele templo.

Fato é, que a imagem original de Nossa Senhora Aparecida, encontrada por pescadores em 1717, é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, podem acreditar. N.S. Aparecida, foi proclamada padroeira do Brasil nos idos de 1930 e é cercada de fé, devoção, milagres e agradecimentos.

As comemorações do 08 de dezembro

Em Belo Horizonte, a celebração é na Paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na Rua Além Paraíba, no tradicional bairro da Lagoinha. Bairro da minha família materna, já vivi momentos bem marcantes ali. Por tradição, a comunidade se prepara com carinho para receber fiéis de toda a capital mineira, que visitam o templo para agradecer, pedir proteção e renovar suas esperanças.

A programação costuma reunir missas, novenas, procissões e encontros comunitários que fortalecem os vínculos entre os moradores. A igreja da Lagoinha, que faz parte da memória afetiva de Belo Horizonte, se enche de cores, cânticos e manifestações de fé.

Foto: Acervo Sirlei Pena

E em Itabirito, no distrito de Acuruí, a festa é cercada de religiosidade, fé, cultura e embalada pelo contexto do turismo. Ali os visitantes vão para entender como e quando a fé se torna patrimônio de um lugar.

No distrito de Acuruí, a celebração ganha uma dimensão ainda mais especial. A tradicional Festa de Nossa Senhora da Conceição recebeu o registro de bem imaterial do município, reconhecendo sua importância para a história, a cultura e a memória local.

É um reconhecimento que vai além da fé. Significa dizer que aquela celebração, com suas rezas, músicas, rituais, comidas típicas e encontros sociais, faz parte da identidade do povo da cidade. Estas celebrações, são sempre muito bonitas porque contam a história de como a comunidade se une e cresce em torno da devoção mariana.

Durante os festejos, o pequeno distrito se transforma. Visitantes chegam, filhos da terra retornam e a comunidade se entrega a dias de intensa religiosidade. A procissão pelas ruas, as celebrações litúrgicas e os momentos de confraternização revelam um patrimônio vivo, transmitido de geração em geração.

Programação em Acuruí/MG

Devoção Brasileira

Seja nas grandes cidades, ou em pequenos distritos, a festa de Nossa Senhora da Conceição mostra a força da fé católica no Brasil. Ela lembra que a devoção não está apenas nos altares, mas na vida cotidiana, nas relações entre vizinhos, nos laços familiares e no desejo coletivo de renovação espiritual.

Em 08 de dezembro, celebramos N.S. da Conceição e celebramos da mesma forma o povo Brasileiro, que valoriza suas tradições, reconhece seus patrimônios e encontra na fé um caminho de acolhida, esperança e pertencimento.

Em Belo Horizonte, em Acuruí, e em tantos outros lugares, Maria, a Mãe Imaculada continua sendo farol, abrigo e inspiração para todos que nela depositam suas preces e seu coração.

Venha conhecer de perto esta festa e aquecer a sua fé.

Até a próxima.

