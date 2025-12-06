Arte, arquitetura e viagem: a experiência de se hospedar em uma obra de arte, em Minas Gerais - (crédito: Uai Turismo)

Arte, arquitetura e viagem: a experiência de se hospedar em uma obra de arte, em Minas Gerais (A arquitetura e design contemporâneos do Clara Arte (Foto: Uai Turismo))

As artes plásticas, desde as pinturas, esculturas e desenhos, historicamente foram objetos de contemplação. Mas com a chegada da arte contemporânea no século XX a relação com essas produções foi reinventada, trazendo novas perspectivas, experiências e uma das coisas mais incríveis: a interação com o ser humano. Esse momento disruptivo trouxe reflexões menos óbvias e a clareza de que a arte interage com o meio. E é nesse contexto que a arte, arquitetura e viagem coexistem. Afinal, as viagens são excelentes motivos para interagir com a arquitetura.

Com este olhar arquitetônico, a hotelaria contemporânea vem mostrando que um projeto arquitetônico vai muito além da definição da metragem, circulação e uso prático do quarto. O quarto de hotel precisa dizer mais nas entrelinhas. Precisa despertar sensações. Com essa visão mais complexa da hospitalidade nasceu o Clara Arte, o hotel instalado dentro do Inhotim, o maior museu de arte contemporânea a céu aberto do mundo.

O projeto da arquiteta mineira Freusa Zechmeister faz jus ao espaço onde está inserido, sendo completamente adaptado à atmosfera contemporânea do Inhotim. A arquiteta que foi figurinista do Grupo Corpo, foi responsável pela restauração e design de interiores da Casa Bonomi (a “padaria” belorizontina em estilo rústico com toque francês que serve opções de pães artesanais) e assinou projetos para celebridades como Maitê Proença e figurinos para Gilberto Gil, conseguiu ainda assistir sua última obra pronta. Freusa faleceu em 7 de dezembro de 2024 e o Clara Arte foi inaugurado oficialmente no dia 20, do mesmo mês e ano. Já quem assina o design de interiores é a arquiteta Marina Linhares

O bom gosto nos acabamentos e design são o tom também dos banheiros, que são integrados ao closet e muito espaçosos (Foto: Uai Turismo)

O Clara Arte, faz parte do grupo Clara Resorts, conduzido pela CEO Taíza Krueder, que manteve todas as diretrizes do projeto, fazendo apenas adaptações para a operação do hotel. O resultado? A experiência incrível de se hospedar literalmente dentro de uma obra arte. Com muita marcenaria e pedra sabão distribuída em todos os ambientes a aura mineira é exaltada com elegância, unindo materiais tradicionais e design contemporâneo. O hotel ainda é totalmente adaptado para cadeirantes, com rampas, elevadores, quartos espaçosos e portas largas.

Conforto contemporâneo nos quartos

Os quartos no Clara Arte são distribuídos em bangalôs integrados à natureza e ao paisagismo típico de Inhotim. Os detalhes impressionam, como: banheira em peça única de pedra sabão, revestimento de mármore e pedra sabão nos banheiros, tapetes de yoga disponíveis, chás, café e máscara para os olhos e a copa baby que facilita a vida de famílias com bebês.

Além disso, os 46 bangalôs são automatizados e o projeto de iluminação, claro, também cria um ambiente elegante e acolhedor. As linhas e o design geométrico dão a agradável sensação de simetria, fluidez e conforto. Além disso, todos as unidades possuem varanda de frente para a mata e lareira a gás.

Os quartos são em bangalôs distribuídos pelo resort e são bem espaçosos e confortáveis (Fotos: Uai Turismo)

A poucos passos do Inhotim, sem perceber

Não existem muros nem cercas entre o Clara Arte e o Inhotim, mas é incrível como que desde o museu não se percebe o hotel. Por isso a sensação de exclusividade é tão percebida ao se hospedar.

Às segundas e terças-feiras o Inhotim está fechado ao público, mas os hóspedes do Clara Arte têm o benefício de visitas guiadas exclusivas ao museu, em galerias pré-selecionadas. Andar pelo museu vazio, visitar as galerias com exclusividade com guia especializado, faz a visita correr leve, sem pressa e cheia de conhecimento e apreciação. O hotel ainda disponibiliza carrinhos tipo de golfe para melhorar a mobilidade tanto dentro do resort, quanto no passeio pelo Inhotim.

As visitas guiadas exclusivas para hóspedes ao Inhotim às segundas e terças são um grande diferencial, mas nos outros dias da semana também é possível realizar o passeio pelo museu (Foto: Galeria da artista Lygia Pape com a obra “Ttéia”/ Uai Turismo)

Estrutura de lazer, sem deixar a arte e arquitetura de lado

Após a visita ao Inhotim o destino é desfrutar das dependências do Clara Arte. No lobby, um bar e jogos à noite garantem a diversão dos adultos, em um ambiente aconchegante com uma enorme lareira suspensa para os dias mais frios.

São duas piscinas climatizadas, uma externa com borda infinita e uma interna, que possui azulejos pintados à mão em 22 diferentes tons de cinza, criando um desenho geométrico e impecável, até para os mais detalhistas. É possível também relaxar no spa L’Occitane instalado dentro do hotel ou se exercitar na ampla academia aparelhada com equipamentos novos e modernos.

As duas piscinas amplas possuem área mais profunda e área mais rasa. O objetivo é manter famílias com adultos e crianças próximos e com diversão e interação (Foto: Uai Turismo)

O hotel ainda possui programação voltada para crianças e área kids também elegante e com cara de obra de arte. Os tons misturam neutralidade e as cores vivas que as crianças gostam e precisam para se desenvolver. Além disso, possui uma copa para aulas de culinária.

Falando em culinária, o resort possui um amplo restaurante e inclui café da manhã, almoço e jantar em suas diárias. Em estilo totalmente contemporâneo a mineiridade está presente em todos os cantos, por isso o maior ícone da gastronomia mineira está lá: o fogão à lenha! E nele sempre está disponível uma delícia típica do estado.

O café da manhã, almoço, jantar e bebidas não alcoólicas estão incluídos na diária. A gastronomia é assinada pela CEO do Clara Arte e Chef Taíza Krueder, que realçou os sabores mineiros em todo o menu (Fotos: Uai Turismo)

Arte, arquitetura e viagem em Minas descanso que inspira

Talvez, no fim, hospedar?se no Clara Arte seja aceitar o convite para dormir dentro de uma ideia: a de que a arte não termina na moldura, nem a arquitetura na planta, e que a viagem só se completa quando nos transforma. Ao fechar a porta do bangalô e ouvir o chamado da mata, o hóspede entende o essencial: mais que uma estadia, trata?se de um encontro — com a delicadeza e com a beleza que insiste em dialogar com o mundo.

Para quem deseja iniciar 2026 nessa vibe, o resort oferece descontos progressivos: 10% para reservas a partir de três diárias e 15% para estadias de 5 diárias ou mais, com pensão completa e bebidas não alcoólicas inclusas durante as refeições. A campanha é válida para hospedagens entre 02 e 31 de janeiro, exceto feriados. As diárias durante o período promocional para duas pessoas partem de R$ 3.358,25 e podem ser parceladas em até 8 vezes.

