Air Canada inaugura voo direto sazonal entre Rio de Janeiro e Toronto

A Air Canada iniciou no dia 05 de dezembro a operação de seu primeiro voo direto entre o Rio de Janeiro e Toronto. O AC 085 decola do Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão) às 21h, com frequência sazonal três vezes por semana — às quartas, sextas e domingos — até o fim de março de 2026. O primeiro voo no sentido contrário, partindo do Canadá, chegou ao Rio na manhã de hoje. Para marcar a estreia, a companhia realizou uma cerimônia no Aeroporto Internacional Toronto Pearson.

“Estamos entusiasmados em iniciar o serviço sazonal sem escalas entre Toronto e o Rio de Janeiro, conectando duas cidades vibrantes e oferecendo aos canadenses mais oportunidades de experimentar a rica cultura e as paisagens deslumbrantes do Brasil”, afirmou Alexandre Lefevre, vice-presidente de Planejamento de Rede da Air Canada. “Esta rota reflete o compromisso da Air Canada em expandir nossa rede internacional e fornecer aos nossos clientes opções de viagem excepcionais”, acrescentou.

Estímulo ao turismo internacional com a rota entre Toronto e Rio de Janeiro, principal porta de entrada dos turistas no Brasil

Do lado brasileiro, o novo serviço é visto como vetor de impulso ao turismo internacional. “O Rio de Janeiro, com sua beleza e energia inigualáveis, já é um dos principais portões de entrada de visitantes canadenses no Brasil e agora, para a próxima temporada de verão, certamente veremos esse fluxo crescer ainda mais graças a este novo voo”, disse Marcelo Freixo, presidente da Embratur. “Somos o país com maior crescimento do turismo internacional neste ano, o que se explica pela forma como temos promovido nossa riqueza cultural e a autenticidade das experiências no Brasil”, completou.

Para o governo fluminense, a ligação direta com Toronto fortalece a conectividade e amplia mercados. “Conectar Toronto ao Galeão fortalece nossa presença no mercado norte-americano, gera novas oportunidades para o turismo e amplia o fluxo de visitantes para todas as regiões do estado”, afirmou Gustavo Tutuca, secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro. “Estamos vivendo o melhor momento do turismo fluminense em décadas, e essa operação reforça que o Rio segue no radar das principais companhias aéreas do mundo.”

O setor privado local também projeta ganhos. “O número de turistas canadenses no Rio registra crescimento em relação ao ano passado. Esse avanço reforça o potencial dessa conexão e abre caminho para impulsionar ainda mais o intercâmbio entre os dois países, não apenas de canadenses vindo conhecer o Rio, mas também de brasileiros viajando para o Canadá”, disse Luiz Strauss, presidente-executivo do Visit Rio. “Fortalecer a malha aérea significa criar condições reais para ampliar oportunidades de negócios, atrair eventos e aprofundar relações entre mercados estratégicos.”

“O RIOgaleão se consolida como porta de entrada do turismo e dos negócios”, afirmou Alexandre Monteiro, presidente do aeroporto. “Estamos muito felizes em oferecer aos viajantes uma experiência mais rápida, conveniente e integrada, confiantes de que essa operação trará importantes ganhos econômicos para a cidade e para o estado.”

Os voos são operados por aeronaves Boeing 787-9 Dreamliner, com três classes de serviço: Signature Class, Premium Economy e Economy. Membros do programa Aeroplan têm mensagens de texto gratuitas a bordo, patrocinadas pela Bell. Em Toronto, clientes elegíveis contam com serviços premium, incluindo a Air Canada Signature Suite — eleita Melhor Sala de Classe Executiva do Mundo no Skytrax Awards deste ano —, serviço de Concierge e o Maple Leaf Lounge na área internacional.

Maior companhia aérea do Canadá e transportadora de bandeira, a Air Canada é membro fundador da Star Alliance e detém classificação Quatro Estrelas da Skytrax. A empresa anunciou recentemente sua maior expansão na América Latina, com quatro novos destinos, 13 rotas inéditas e aumento de 16% na capacidade, além de ser a única a operar voos diretos entre Brasil e Canadá. Com a nova ligação Rio–Toronto, a malha no país se soma às rotas já existentes entre São Paulo e Toronto e entre São Paulo e Montreal.

