Hotéis investem em estações para carros elétricos e impulsionam turismo sustentável (Foto: Bruno Chagas - GG do I Am Design Hotel em Campinas)

O Brasil tem registrado um crescimento expressivo nas vendas de carros elétricos e híbridos. Apenas no primeiro semestre foram comercializados mais de 480 mil veículos, uma alta de 28% ante o mesmo período de 2024. As grandes montadoras investem cada vez mais e os consumidores atentos a eficiência e a sustentabilidade, havendo projeções de crescimento contínuo e expressivo para a próxima década apesar dos desafios de estações de recarga considerando as dimensões continentais do nosso país. De olho nisso o setor hoteleiro se movimenta para adequar-se e oferecer soluções para seus hóspedes. A demanda por estações de carregamento em hotéis e pousadas cresce a cada dia, acompanhando o perfil de um público mais consciente, conectado e preocupado com práticas sustentáveis e buscando suprir carências na infraestrutura dos próprios destinos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Estações de recarga como diferencial competitivo

Para os viajantes que utilizam veículos eletrificados, a conveniência de encontrar pontos de recarga durante a estada tornou-se um dos fatores determinantes na escolha da hospedagem. Investir nesse tipo de infraestrutura vai além da praticidade: representa um diferencial competitivo, reforça o compromisso ambiental e contribui para fidelizar hóspedes que valorizam a mobilidade verde.

Ao integrar tecnologia, conforto e responsabilidade ambiental, hotéis e pousadas em todo o país consolidam um novo padrão de hospitalidade, alinhado às tendências globais de sustentabilidade e modernidade. Um exemplo é o I Am Design Hotel Campinas, que recentemente inaugurou uma estação de carregamento em seu espaço. “Essa iniciativa já influencia a escolha do hotel e reflete o novo comportamento do público. O projeto das nossas estações de carregamento foi desenvolvido com total atenção às medidas de segurança, à funcionalidade e à estética do ambiente, integrando tecnologia e design em um espaço que reflete o conceito contemporâneo e acolhedor da marca. Este é mais um investimento que já apresenta reflexos diretos na satisfação dos clientes”, afirma Bruno Chagas – Gerente Geral do empreendimento.

Hotéis aumentam sua oferta de serviços

Além dele, outros hotéis se destacam com estações próprias, como os Hotéis Matiz Jaguariúna e Hampton by Hilton Guarulhos Airport e a Pousada Casa de Maria, localizada em Prado (BA). Atenta às novas necessidades do público e comprometida com práticas ambientalmente responsáveis, a pousada passou a oferecer pontos para abastecimento de veículos elétricos com capacidade de 220 volts e 20 amperes. A iniciativa reforça sua atuação sustentável, já reconhecida pelo selo Ecolíderes do TripAdvisor — um diferencial conectado com as melhores práticas ESG que atesta o cuidado com o meio ambiente e com a experiência dos hóspedes.

LEIA TAMBÉM: Escala de trabalho 12×36 aumenta o desempenho laboral na hotelaria

No momento a maior concentração de eletrificados está em São Paulo, Distrito Federal e Rio de Janeiro, porém estima-se uma expansão acelerada para outras capitais em curto espaço de tempo, para destinos de lazer onde o acesso se dá por via terrestre considerando um raio aproximado de até 400 km dos grandes centros esta iniciativa seguramente é uma ótima opção para os gestores hoteleiros que desejam agregar serviços e facilidades aos seus usuários. Em Brasília por exemplo a rede Hplus disponibiliza a facilidade de “Vagas Verdes” em diversas unidades que opera tanto para seus proprietários residentes como hóspedes long e short stays. “Entendo ser um diferencial em vários sentidos: Agregamos mais esse serviço e incentivamos simultaneamente o uso de fontes renováveis sendo, portanto, uma pauta da nossa política ESG sob o sugestivo lema: “Seu Caminho Carrega Nossa Energia”, pontua João Paulo Rocha, head de novos negócios da rede.

Hotelaria mineira também investe

Um dos pioneiros na inciativa em Minas Gerais foi o excelente hotel Dubai Suites em Montes Claros, polo econômico do norte do estado. Já a algum tempo conforme constatei in-loco durante minha última visita o hotel disponibiliza vagas específicas bem localizadas e sinalizadas para a recarga de carros híbridos e elétricos. Para o diretor executivo do hotel, Farley Aquino Alves este diferencial se traduz em maior busca por hospedagens e eventos no empreendimento. “Veículos eletrificados já representam 10% das vendas totais de veículos novos e as projeções apontam que em 2040 nossa frota será 72% de veículos ecossustentáveis, de olho nisso apostamos fortemente na oferta de serviços que tragam soluções aos nossos clientes”, comenta o executivo.

Em Belo Horizonte, conforme pesquisa que realizei entre os hotéis pertencentes ao inventário da cidade, já são alguns que oferecem a solução. No Hilton Garden Inn na Cidade Jardim por exemplo o hotel dispõe de 2 vagas para recargas gratuitas em parceria com seu concessionário de estacionamento. “Como estamos no mercado livre de energia entendemos que essa facilidade aos poucos será uma vantagem competitiva cada vez maior” explica André Coutinho, gerente geral do hotel.

O mesmo acontece no Holiday Inn na Savassi e no Mercure Lourdes. No primeiro existem vagas onde a recarga para hóspedes é gratuita. Jacqueline Salles, gestora do hotel considera que o serviço é com certeza um facilitador nas vendas de hospedagens e eventos. Já no Mercure situado no bairro de Lourdes a iniciativa de oferecer o reabastecimento obteve todo apoio do Corpo Diretivo do hotel composto pelo síndico e conselho de investidores. “Fizemos estudos prévios de compatibilidade de carga, instalações prediais e por fim autorizamos a inclusão das vagas para recargas de carros elétricos no nosso estacionamento situado no subsolo do hotel valorizando assim nosso ativo imobiliário e possibilitando a administradora mais um bom argumento de vendas”, esclarece a coluna, Antônio Carlos Silva Lopes, síndico do empreendimento.

Players do setor cada vez mais presentes em eventos

Em recente evento em Juiz de Fora conversei com uma das empresas expositoras do mesmo e que aposta fortemente nas parcerias com meios de hospedagem. A EZET ELETROMOBILIDADE sediada naquela cidade oferece soluções em dispositivos de recarga veicular tanto através de modelos portáteis como em instalações fixas em condomínios, shoppings e hotéis cujo mercado para modelo de parceria em comodato cresce a cada dia. “Hoje, considerando as principais cidades do país, já são 15% a frota circulante de veículos eletrificados, a expectativa é dobrar até 2028, pesquisas apontam que 80% dos motoristas escolhem onde parar com base nos locais onde há disponibilidade de recarga. Queremos atingir 200 pontos recarga até o final de 2026”, afirma Ronnie Girardi, CEO da empresa.

LEIA TAMBÉM: IA: os riscos da mais nova “corrida do ouro” na hotelaria

Segundo estimativas dos especialistas os planos de comodato dos equipamentos, além de fácil instalação e sem exigir significativas mudanças na infraestrutura dos hotéis propicia receitas extras pois o custo fixo é amortizado em média a cada 10 recargas utilizadas por clientes, e o melhor, tudo é gerido pelo próprio hotel através de aplicativos que sinalizam quando uma carga está completa otimizando o uso dos pontos de recarga. Nesta opção (comodato), incluindo seguro e gestão, o custo de instalação e a operação é 100% da empresa cabendo ao hotel apenas divulgar e disponibilizar o serviço.

“Soluções práticas e inteligentes por parte dos prestadores de serviços proporcionam um aumento na permanência média dos clientes, melhoram as avaliações e geram receitas adicionais aos meios de hospedagem”.

Maarten Van Sluys (Consultor Estratégico em Hotelaria – MVS Consultoria)

Instagram: mvsluys

LinkedIn: maartenvs1

E-mail: mvsluys@gmail.com

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo