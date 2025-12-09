Staycation: a tendência que ensina o morador a ser turista na própria cidade (Parque Municipal de Belo Horizonte (Foto: Uai Turismo))

Enquanto para muitos o ato de ser turista está diretamente associado ao deslocamento de longas distâncias, uma tendência de aprender a ter experiências de viajante na própria cidade ou em destinos próximos ganha força. O staycation, termo que une os conceitos stay (ficar) e vacation (férias), convida moradores a começarem a ver a própria região com outros olhos.

A modalidade cresce como forma de fugir dos elevados valores de passagens aéreas e do estresse de viajar longas distâncias. Além disso, o staycation também é uma grande opção para quem tem pouco tempo para viajar, mostrando que até mesmo um final de semana dentro da própria cidade pode ser uma experiência diferenciada.

O movimento tem se tornado parte do comportamento do novo turista. “A staycation virou um hábito consolidado. O brasileiro quer descansar, mas sem complicações. É uma forma de viajar com menor custo emocional e financeiro”, afirma Renata Silveira, pesquisadora de comportamento do turismo e consultora de mobilidade regional.

O staycation se destaca por oferecer uma alternativa prática e mais acessível ao descanso tradicional, fazendo com que o morador passe a conhecer mais as ofertas da sua região, se conectando com a própria realidade local e optando por aproveitar hotéis, spas, centros culturais ou áreas verdes próximas, vivendo experiências de lazer sem sair da cidade ou indo a destinos facilmente acessíveis.

A tendência é também uma forma de aumentar a conexão do morador com a própria cidade, que ao ocupar os equipamentos turísticos locais, tanto privados quanto públicos, mostram a potência do segmento e impulsionam ainda mais investimentos diretos para o desenvolvimento da região através do turismo e do lazer. Uma vez que o cidadão passa a viver a cidade, ela passa a ser mais atrativa ainda para quem vem de fora.

Por isso, empreendimentos locais devem se empenhar em conquistar também pessoas que vivem no seu próprio entorno. Às vezes tudo que um casal precisa é um final de semana em um quarto de hotel para repor as energias, sem necessariamente precisar organizar uma viagem completa. Ações que impulsionam atividades culturais, gastronômicas, de bem-estar e contato com a natureza também são formas de levar lazer a quem tem pouco tempo livre para usufruir.

A modalidade também pode ser vista como uma forma de driblar a baixa temporada, onde equipamentos turísticos continuam ativos e tendo retorno mesmo em períodos em que não há chegada de turistas de outras regiões. É uma mão lavando a outra: atratividades pensadas para tirar o morador da rotina ajudam a manter a economia local em circulação.

